Bonne idée de rembourser son RAP en accéléré?

Cette semaine, une lettre de Marielle et de son conjoint, Luc. « J’ai 62 ans et mon conjoint 63 ans. Je prévois prendre ma retraite d’ici deux ans alors que mon conjoint aimerait travailler jusqu’à 70 ans. Son revenu annuel est de 185 000 $ par année. Nous avons actuellement 80 000 $ en liquidités disponibles et nous nous [demandons] s’il est plus adéquat d’utiliser cette somme pour cotiser à nos REER (régime enregistré d’épargne-retraite), et même rembourser en accéléré notre solde RAP (régime d’accession à la propriété), ou d’appliquer une partie du montant à notre hypothèque. »

En théorie, il est préférable de maintenir votre épargne, et ce, malgré la hausse du coût de la vie. Conséquemment, si vous êtes serrés, l’idéal est de réduire vos dépenses discrétionnaires afin d’arriver à épargner tout en remboursant vos dettes, comme l’hypothèque. La question de Marielle et Luc exige quelques réflexions supplémentaires, ces derniers ayant utilisé le programme RAP plus tard que la moyenne dans leur vie active. Ils me mentionnent avoir un coût de vie de 9000 $ par mois, plus un paiement mensuel hypothécaire de 1500 $ avec un taux variable de 5,85 %. Leur profil de tolérance au risque est élevé, leur portefeuille étant investi à 80 % dans des titres de croissance.

Rembourser le RAP en accéléré est-il plus payant ?

Utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour acquérir une résidence affecte le capital disponible à la retraite de deux façons. D’une part, cela diminue le capital générant du rendement à l’abri de l’impôt. D’autre part, le remboursement du RAP restreint aussi les liquidités disponibles pour effectuer de nouvelles cotisations au REER, qui sont plus efficaces fiscalement. En effet, les remboursements dans le cadre du RAP ne sont pas considérés comme une cotisation annuelle et ne donnent pas droit à une déduction fiscale.

C’est la raison pour laquelle, pour la majorité des utilisateurs de ce programme ayant peu de liquidités, il n’est pas logique d’accélérer le remboursement du solde annuel obligatoire. Rappelons que la majorité des contribuables ne cotisent pas suffisamment à leur REER. Une exception à cette règle de base pourrait être le cas de nouveaux acheteurs ayant la certitude que leurs revenus imposables vont augmenter dans les années futures. La réception d’un héritage représente aussi une occasion d’accélérer ce remboursement.

Court terme et long terme, deux dimensions à considérer

Excellent réflexe de Marielle, donc, de vouloir utiliser l’héritage à court terme pour rembourser le RAP. Leur plan serait de rembourser en accéléré le solde dû au RAP, environ 19 000 $ chacun. Ensuite, avec la somme restante, de rattraper leurs droits REER — 10 000 $ pour Marielle et 30 000 $ pour Luc — ou encore de diminuer leur solde hypothécaire.

Parfois une stratégie gagnante à court terme ne l’est pas à long terme. En effet, il est vrai qu’en remboursant leur RAP immédiatement, ils augmentent le capital générant du rendement non imposable. Toutefois, la question la plus importante est de savoir en premier lieu s’ils auront les sommes disponibles pour cotiser au maximum des droits REER de Luc d’ici sa retraite. Avec un salaire de 185 000 $ imposé à un taux marginal supérieur à 50 %, il est probablement plus stratégique de maximiser les REER que de rembourser le RAP en accéléré.

Et, selon le coût de vie mentionné et les revenus disponibles pour la retraite de Marielle, y arriver chaque année exigera peut-être beaucoup de discipline ou de nouveaux choix budgétaires. Un exercice de révision de budget adapté à leur nouvelle réalité me semble une étape incontournable pour établir les priorités.

En supposant que Marielle et Luc ne remboursent pas le RAP plus rapidement, que faire de la somme disponible après avoir rattrapé les REER ? La cotisation REER 2023 pourrait être déjà effectuée et le reste de l’argent, être investi temporairement dans le CELI (compte d’épargne libre d’impôt) pour les cotisations futures. Il est évident que, si la révision budgétaire pour la retraite permet de maximiser les REER de Monsieur chaque année, le solde de 40 000 $ devrait être utilisé afin de réduire le solde hypothécaire en prévision de la retraite.

Attention à l’héritage de Madame

Comme rien n’est jamais simple, tous ces questionnements découlent du fait que Marielle a reçu un héritage familial. Qu’un couple soit marié ou qu’il vive en union de fait, l’héritage appartient toujours en théorie à la personne l’ayant reçu. Mais dans la pratique, la façon dont il sera utilisé pour les finances conjointes peut complexifier la situation en cas de rupture du couple.

Il est évident que si le couple choisit d’affecter la somme reçue, certaines précautions s’imposent. Par exemple, dans le cas d’un couple marié, comme les REER font partie du patrimoine familial, l’utilisation du capital reçu en héritage pose moins de problèmes, puisque les REER sont déjà partageables. Si Marielle et Luc vivent plutôt en union libre, ils pourraient bénéficier de l’efficacité fiscale en utilisant un REER conjoint au nom de Madame pour atteindre leur objectif tout en protégeant celle-ci.

Affecter un héritage au solde hypothécaire ou à la réduction d’une marge de crédit pourrait nécessiter des calculs plus complexes en cas de rupture du couple. Il ne faut pas hésiter à consulter un conseiller juridique — et en profiter, du coup, pour se doter d’une convention de vie commune — et, au minimum, à conserver des traces de ces décisions et transactions financières entre conjoints.