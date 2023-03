Le taux cible sur pause prolongée

La Banque du Canada met un terme à une série de huit hausses consécutives en maintenant son taux cible du financement à un jour à 4,5 %. L’évolution de l’économie, mondiale et canadienne, reste dans les paramètres prévus dans son Rapport sur la politique monétaire de janvier. Mais d’importants risques persistent.

La Banque du Canada pointe, ici, en direction du rebond de l’expansion économique chinoise : « La vigueur de la reprise en Chine et les répercussions de la guerre que la Russie mène à l’Ukraine demeurent d’importantes sources de risques à la hausse. » Elle garde également un œil sur le raffermissement du dollar américain. Au Canada, « le marché du travail reste très tendu et les salaires continuent d’augmenter à un rythme de 4 à 5 %, tandis que la productivité a baissé ces derniers trimestres ».

Elle prévient aussi que, si les mesures de l’inflation fondamentale sur un an ont très légèrement baissé pour s’établir à environ 5 %, alors que celles sur trois mois sont autour de 3,5 %, « ces deux chiffres devront encore diminuer, tout comme les attentes d’inflation à court terme, pour que l’inflation retourne à la cible de 2 % ».

Elle mise toutefois sur la faible croissance attendue dans les prochains trimestres, qui « devrait modérer la croissance des salaires et aussi accroître les pressions concurrentielles, rendant plus difficile pour les entreprises de répercuter leurs hausses de coûts sur les prix à la consommation ».

En retenant le statu quo, le Conseil de direction de la banque centrale a aussi rappelé que le resserrement quantitatif, sous forme de réduction de son bilan, « est un outil complémentaire de cette posture restrictive », exerçant des pressions à la hausse sur la courbe de rendement.

La table était mise

Les récentes statistiques militaient en faveur d’une telle mise sur pause. Mais ce ne fut pas le cas des signaux émanant du marché du travail, avec une forte progression de 150 000 emplois en janvier et un taux de chômage se maintenant à 5 %. Le total des heures travaillées a également progressé, de 0,8 % en janvier, soit une hausse de 5,6 % par rapport à un an plus tôt. Bref, le marché du travail reste sous pression, une pression attisée par le nombre important de postes vacants.

Autrement, la table était mise pour que la poussée de 425 points de base en huit salves du taux

directeur entamée il y a un an poursuive son œuvre. Du côté de l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), l’augmentation d’une année à l’autre a été ramenée à 5,9 % en janvier, après une hausse de 6,3 % en décembre, en raison d’un effet de glissement annuel. Statistique Canada ajoute que, sans les composantes volatiles des aliments et de l’énergie, les prix ont progressé de 4,9 %. Sans le coût de l’intérêt hypothécaire, l’augmentation a été de 5,4 %.

Un autre indicateur, l’indice implicite des prix du PIB — une mesure des prix à l’échelle de l’économie —, a diminué de 0,7 % au quatrième trimestre. Il s’agit du deuxième recul trimestriel d’affilée.

Enfin, le PIB est resté inchangé au quatrième trimestre de 2022, après cinq trimestres consécutifs de croissance. Et il s’est contracté de 0,1 % en décembre. L’estimation préliminaire de Statistique Canada indiquait une croissance annualisée de 1,6 % pour ce trimestre. De son côté, la Banque du Canada s’attendait à 1,3 %.

Une hausse de tauxdurement ressentie

Tout cela est à mettre dans la pers­pective que les ménages restent aux prises avec des augmentations marquées des prix des aliments achetés en épicerie et au restaurant. Ces prix augmentaient encore, à un rythme plus rapide d’une année à l’autre, en janvier (+10,4 %) par rapport à décembre (+10,1 %). Du côté immobilier, les prix du logement ont progressé à un rythme plus lent, traduisant en cela le ralentissement continu du marché immobilier résidentiel. Mais, parallèlement, l’indice du coût de l’intérêt hypothécaire a continué de croître à un rythme plus rapide en réaction à la hausse du taux d’intérêt, qui a augmenté de 21,2 % sur un an en janvier — la plus forte croissance enregistrée depuis septembre 1982 — après avoir progressé de 18 % en décembre, souligne Statistique Canada.

Et au bilan, le nombre total de dossiers d’insolvabilité déposés en janvier 2023 a augmenté de 33,7 % par rapport à janvier 2022. Un pourcentage qui comprend une augmentation de 33 % des dossiers de consommateurs et de 55,4 % de ceux des entreprises, selon les données du Bureau du surintendant des faillites. Au cours de la période de 12 mois qui a pris fin le 31 janvier dernier, le nombre total de dossiers d’insolvabilité a augmenté de 15 % par rapport à la période correspondante terminée le 31 janvier 2022. Il était en hausse de 14,3 % chez les consommateurs, de 39,1 % chez les entreprises.

Découplage monétaire

Il restera à manœuvrer avec un découplage des politiques monétaires. Le taux de change du dollar canadien subit des pressions alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) est aux prises avec une inflation qui ne décélère pas et une économie qui ne décroche pas. Certains analystes américains voient le taux directeur de la Fed quitter son intervalle actuel de 4,5-4,75 % pour toucher les 5,25 %, voire les 5,5 %, quelque part cet été, et atteindre son niveau le plus élevé depuis 2011.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti mardi qu’il faudra faire preuve de plus de mordant et que le taux directeur pourrait continuer sa montée au-delà de 5,1 %, niveau auquel les responsables de l’institution le voyaient jusqu’à présent s’arrêter.