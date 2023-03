Le sens des mots

Quand le gouvernement Legault avait utilisé le bâillon pour forcer l’adoption du projet de loi 40 qui abolissait les commissions scolaires, l’opposition lui avait déjà reproché de vouloir transposer au réseau de l’éducation la centralisation que Gaétan Barrette avait imposée à celui de la santé. Le PLQ avait lui-même crié au « saccage de la Loi sur l’instruction publique ».

Sous prétexte que la participation aux élections scolaires était anémique, c’est tout le réseau scolaire qu’avait bouleversé ce projet de loi de 312 articles traitant d’une foule de sujets autres que la gouvernance, auquel le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait encore apporté 80 amendements à la dernière minute.

M. Roberge plaidait que la création des nouveaux centres de services scolaires donnerait plus de pouvoirs décisionnels aux directions d’école et aux parents, mais on l’accusait de chercher plutôt à accroître sa propre mainmise sur le réseau.

Il s’en était bien défendu. « Il ne s’agit pas d’une centralisation. Le directeur général sera le porte-parole du centre de services. Cette personne ne sera pas inféodée ou dirigée par le gouvernement. Elle sera indépendante », avait assuré M. Roberge.

Apparemment, cette indépendance était une erreur que le premier ministre entend maintenant corriger en puisant dans sa « réserve de courage ». Dans une entrevue accordée à La Presse vendredi dernier, il a expliqué que certaines décisions prises par les d.g. avec l’appui des conseils d’administration lui déplaisent.

Il entend maintenant se donner « le plein pouvoir de choisir » les d.g. ou de les mettre à la porte sans tenir compte de l’avis des conseils d’administration, dont le rôle sera également revu à la baisse. Exactement ce qu’on avait reproché à Gaétan Barrette.

• • • • •

Avec la loi 40, « les élèves pourront sous peu compter sur une réelle gouvernance scolaire de proximité, moins bureaucratique », avait déclaré Jean-François Roberge. Dans les centres de services, les conseils d’administration, composés de parents, de membres du personnel ou de personnes issues de la communauté, allaient assurer cette proximité.

L’appel de candidatures lancé par le gouvernement faisait valoir « la capacité de contribuer à déterminer les grandes orientations du centre de services scolaire ». À la condition qu’elles correspondent à celles fixées à Québec, fallait-il comprendre.

On peut très bien comprendre que le gouvernement souhaite obtenir le maximum de données concernant la performance du réseau et la réussite des élèves. Faut-il comprendre des propos du premier ministre que les centres de service refusent de les transmettre au ministre ? Cela a toutes les apparences d’un prétexte pour compléter l’entreprise de centralisation amorcée par la loi 40.

Dans son entrevue à La Presse, M. Legault a évoqué la décision du centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de fermer la moitié de ses maternelles quatre ans sans en avoir avisé le gouvernement.

Après avoir blâmé l’inexpérience du directeur général du centre, Patrice Boivin, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a dû lui présenter des excuses après s’être rendu compte qu’il cumulait plus de 30 ans d’expérience dans le milieu scolaire, comme enseignant et comme gestionnaire.

Entre un nouveau ministre, sans doute plein de bonne volonté, mais qui fait ses premières armes en éducation, et un homme de 30 ans d’expérience dans son coin de pays, lequel est le mieux placé pour évaluer les ressources dont il dispose ?

• • • • •

À l’impossible, nul n’est tenu, disait récemment M. Legault. Fallait-il comprendre que cette maxime ne s’appliquait qu’à lui ? En raison de la pénurie de main-d’oeuvre, M. Drainville a lui-même reconnu qu’il serait incapable de respecter l’engagement sur les maternelles quatre ans pris par la CAQ en 2018. Au pays des bleuets, les enseignants ne poussent pas dans les arbres non plus.

Depuis qu’il est premier ministre, il faut reconnaître que M. Legault est capable de puiser dans sa « réserve de courage » pour effectuer les changements qu’il croit nécessaires, mais on a parfois l’impression que les mots ont un sens différent dans sa bouche, voire qu’ils ont un sens contraire à celui qu’on leur donne généralement.

Ainsi, on a compris depuis un bon moment que l’autonomie que la CAQ revendique au sein de la fédération canadienne est simplement une figure de style qui ne rime pas à grand-chose. On constate maintenant que la décentralisation dont elle s’était fait l’apôtre signifiait exactement le contraire.