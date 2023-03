TikTok et nos ressources

Les défis que TikTok, Google ou Amazon posent aux États requièrent plus que des directives à la pièce comme celle interdisant aux agents de l’État de conserver l’application TikTok sur leurs appareils connectés.

Le trait commun de la plupart des entreprises qui agissent en ligne est leur capacité de capter et de tirer de la valeur des innombrables données produites par l’activité de tous ceux et celles qui évoluent dans le monde connecté. Pour fonder un cadre juridique assurant une maîtrise des multiples situations qui surviennent dans les univers connectés, il importe d’envisager les données en tant que ressource génératrice de valeur et d’en réglementer les usages en conséquence.

L’avènement des grandes plateformes en ligne est survenu à une période historique où la plupart des États avaient choisi de démanteler leurs services publics. Les États sont devenus dépendants des multinationales d’Internet. Par exemple, dans Le Devoir du 12 mai 2021, Ulysse Bergeron rapportait que le gouvernement du Québec a octroyé 85 % de la valeur des contrats sans appel d’offres pour des services infonuagiques à trois géants américains depuis janvier 2020.

Pourtant, une ressource aussi fondamentale que les données concernant les citoyens devrait être gérée par des services publics dotés à l’interne d’une expertise de pointe sur les technologies les plus performantes. Les dirigeants des États choisissent plutôt de sous-traiter leurs responsabilités à des entreprises commerciales. Lorsqu’une entreprise montre des carences trop gênantes, comme c’est actuellement le cas pour TikTok, on agit en urgence pour ordonner la mise à la corbeille de l’application devenue suspecte. Comme politique numérique, c’est rudimentaire.

L’assujettissement des États aux fournisseurs d’infonuagique est un volet du problème. L’autre volet concerne les technologies numériques qui permettent la collecte, la transmission et l’analyse des traces produites par les mouvements de tous les usagers des univers connectés. Face à ces tendances lourdes, le réflexe de plusieurs est de se désoler de l’avènement d’une « société de surveillance » où les données sont captées et valorisées par les entreprises commerciales au prix de nos libertés fondamentales. Se désoler, c’est bien. Mais agir c’est mieux.

Données personnelles et données massives

Les données sont des ressources qui concernent les individus. Mais une fois massifiées, elles constituent aussi une ressource à caractère collectif. Les données massives sont l’intrant majeur de la création de valeur dans le monde connecté comme le ciblage publicitaire et les processus décisionnels fondés sur des algorithmes. Il en est de même de la plupart des procédés utilisant des données produites par les faits et gestes de tout un chacun des membres de la collectivité. À ce jour, cette ressource est accaparée à des conditions dérisoires par les grands acteurs d’Internet.

Les lois de protection des renseignements personnels considèrent les données comme une affaire essentiellement individuelle. C’est pourquoi on s’en tient à exiger que les individus « consentent » à la collecte et à l’utilisation de leurs données personnelles. Tant que la personne a consenti, une entreprise peut faire ce que bon lui semble avec les données qu’elle collecte.

L’imposition de contreparties pour le droit de tirer avantage des données massives produites par la collectivité devrait être le fil conducteur des lois régissant les entreprises numériques. En reconnaissant que les données une fois devenues massives (Big Data) sont une ressource à caractère collectif, les États se donneraient la légitimité pour assortir de conditions les processus par lesquels les géants du Web génèrent de la valeur à partir des données captées auprès d’une population.

N’est-il pas légitime que les collectivités aient leur mot à dire à l’égard de ce que font les entreprises qui génèrent de la valeur avec ces ressources obtenues en observant les interactions des individus faisant partie de la collectivité ? Par exemple, la collectivité devrait avoir son mot à dire sur le fonctionnement des algorithmes générant, à partir des données massives, des propositions de musiques ou de films sur Spotify, YouTube ou Netflix.

Il faut insister : reconnaître aux données massives le statut de ressource à caractère collectif ne signifie pas que l’État est en droit d’accaparer les données des individus au mépris des garanties de protection de leur vie privée et de leur dignité. Comme l’air et l’eau que chacun utilise, les données sont personnelles lorsqu’elles se rattachent à un individu. Mais lorsque l’air et l’eau ou les données se détachent de notre personne, elles redeviennent des composantes de l’environnement, des ressources qui comportent des enjeux pour la collectivité. Alors il est normal que des lois en régissent les usages qu’en font les entreprises.

Ces temps-ci, c’est à TikTok qu’on reproche un manque de transparence à l’égard de ce qu’il advient des données qu’elle collecte et valorise. Mais toutes les grandes entreprises du Web vivent de ces processus de valorisation des données. Le véritable défi est de reconnaître que le droit d’utiliser les données, que par nos faits et gestes nous produisons, doit être assorti de conditions. Cela exige plus que le bannissement d’une appli pour délit d’espionnage !