Les vendus

Le père de Claude avait été avalé, réduit en bouillie. Il était passé entre les immenses rouleaux d’une papetière. J’étais allé aux funérailles, la tête basse. Tout le monde parlait, devant le cercueil fermé, des risques de pareil métier. Un métier qui consiste à broyer des arbres. Comme lui l’avait été. En plein hiver.

Chaque fois que j’ouvre un livre ou que je tourne les pages des journaux, je ne peux m’empêcher de penser aux travailleurs forestiers et à tous ces ouvriers que l’industrie des pâtes et papiers continue d’avaler tandis que la richesse de nos forêts nous file sous le nez.

En 2021, la compagnie Domtar a été achetée par l’entreprise Paper Excellence pour 3 milliards de dollars américains. Les actionnaires ont applaudi. Pensez : il s’agissait d’une prime de pratiquement 37 % par rapport à la valeur moyenne des actions cotées en Bourse.

L’an passé, c’était au tour de Produits forestiers Résolu d’être cédée à la même entreprise, basée en Colombie-Britannique, pour 2,7 milliards. Les origines de Résolu remontaient à l’exploitation intempestive de la rivière Saint-Maurice, au temps du Trois-Rivières de Maurice Duplessis.

Paper Excellence avait déjà acquis, en 2010, la filiale européenne de la forestière québécoise Tembec. Durant des mois, Tembec avait espéré son salut du côté de la Chine. Alors que les employés et les usines étaient vendus, le salaire du président de Tembec, lui, bondissait de 22 %, pour atteindre plus de 2 millions.

Qui s’est inquiété de toute cette concentration ? Le Bureau de la concurrence ? Un peu. Mais il a suffi à Paper Excellence de mettre en vente une usine de Domtar en Colombie-Britannique pour dissiper les craintes de petits fonctionnaires dressés à plier devant les lois du marché.

Pendant que l’on se soucie aujourd’hui de TikTok, des ballons-espions et du rôle de la Chine dans la bonne marche d’élections qui, de toute façon, reconduisent toujours les mêmes au pouvoir, les droits de coupes forestières les plus importants du Québec, une des principales richesses naturelles du pays, nous échappent plus que jamais. Mais nous préférons à l’évidence les ressorts de questions qui relèvent de la fiction plutôt que de se demander quel rôle joue, dans la réalité, une compagnie comme Paper Excellence.

Un rapport récent de Greenpeace indique que la nébuleuse dans laquelle est plongée Paper Excellence se distingue par des pratiques environnementales et sociales douteuses. La gestion de la forêt chez nous se trouve désormais liée à des sociétés installées aux Pays-Bas, en Malaisie, dans les ÎlesVierges britanniques et en Chine. Faut-il s’en remettre seulement à Greenpeace ? Le sujet est bien trop important pour le laisser seulement entre ces mains-là.

Le quotidien Le Monde, en collaboration avec plusieurs médias du projet « Deforestation Inc », vient de publier les résultats d’une vaste enquête au sujet de Paper Excellence et de son maître, la société Asia Pulp Paper. Cette dernière, un géant mondialisé du papier, est considérée comme infréquentable ou presque. « L’entreprise a été régulièrement mise en cause pour des déforestations massives au cours des vingt dernières années et n’a jamais réussi à convaincre du sérieux de ses engagements environnementaux », peut-on lire dans l’article du quotidien. L’enquête pointe aussi d’un doigt accusateur Paper Excellence, « ce groupe canadien aux multiples usines de pâte à papier ». Les deux groupes appartiennent en fait à la même famille, celle de Teguh Widjaja. Ils opèrent, sous des noms différents, comme un seul groupe. Ils dupent les autorités du monde entier, affirme l’enquête, notamment en matière de gestion et de fixation des prix du papier.

L’attelage formé par la Asia Pulp Paper et sa couverture canadienne, Paper Excellence, constitue le plus grand groupe papetier de la planète. Il dépasse l’américaine International Paper. L’entité Paper Excellence a permis à la Asia Pulp Paper de poursuivre son expansion mondiale, alors qu’elle avait été bannie en raison de ses pratiques grossières ainsi que de ses abus, tant du côté des droits de la personne que de la certification FSC, la norme en matière de gestion supposée durable, un couvert vert créé par l’industrie forestière.

L’enquête internationale établit que les deux groupes, Asia Pulp Paper et Paper Excellence, « ne sont pas de vagues cousins éloignés, reliés par des actionnaires d’une même famille ». Ils jouissent de relations influentes, du sommet à la base, et ils profitent d’une stratégie commune. En Chine, rapporte un ancien employé de ce géant, les deux groupes fixent en commun les prix sur le marché mondial. Des dizaines de documents à charge le prouvent, indique Le Monde. Au moins treize personnes ont occupé des fonctions simultanées dans les deux groupes, rapporte aussi l’enquête.

Pourquoi la justice n’a-t-elle pas été saisie, dans les pays concernés ? Les autorités nationales ou supranationales sont compétentes dès lors où elles estiment, considère Le Monde, « que leur marché est affecté par les mauvaises pratiques » d’un groupe assimilé ni plus ni moins, dans cette enquête, à un trust illégal et méprisable.

L’État québécois, de son côté, lèvera-t-il au moins le petit doigt ? En attendant, au milieu de la forêt, des géants pillent les billes. Et ils laissent derrière eux un pays dévasté. Depuis des décennies, cette gabegie se poursuit. Lorsqu’il est question de foresterie, acheter le silence sur le vaste marché des apparences continue d’être une pratique courante.

Mais qui donc conseille l’État québécois ? En Roumanie, le premier ministre, Nicolae Ciucă, vient de présenter son nouveau conseiller spécial, un robot doté d’une intelligence artificielle. Le robot a été prénommé « Ion ».

François Legault, entre deux négociations, où il ne manque pas de s’écraser devant Ottawa, trouvera peut-être avantageux, lui aussi, de s’en acheter un. Sans doute l’appellerait-il « Maurice », sachant bien que tout ce système d’exploitation préprogrammé auquel il préside ne saurait être changé par ceux qui, comme lui et ses devanciers, feignent tout au plus de le contrôler, d’une élection à l’autre.