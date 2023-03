La fin de Bernie

Lors de son discours sur l’état de l’Union, le président Biden, malgré de beaux efforts, m’a mis dans un état de somnolence tel que j’ai été sur le point de changer de chaîne. À l’instant où j’allais appuyer sur la télécommande, la caméra a coupé Biden, animé et souriant debout derrière le pupitre, pour se diriger vers le sénateur Bernie Sanders, assis dans le public avec un air si écrasé que ça m’a coupé le souffle. Le grand Bernie, ancien fléau des caciques du Parti démocrate, portait un masque — évidemment pour se protéger contre la COVID —, mais son allure était celle d’un otage muselé. On ne voyait pas son expression, mais on ressentait quand même sa frustration et son angoisse, à la fois furieuse et pathétique.

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden n’a fait que marginaliser son principal rival dans le Parti démocrate, celui qui a failli renverser la candidature de Hillary Clinton en 2016, et encore celle de Biden en 2020, tous les deux désignés par les chefs d’un parti politique parfois aussi hiérarchique et vengeur que le Parti communiste de l’Union soviétique. À Washington, comme à Moscou dans les années 1920, on ne pardonne pas aux insurgés, surtout à ceux qui naviguent sous un drapeau social-démocrate indépendant. Ironiquement, la réussite « anti-establishment » de Sanders dans les campagnes primaires de 2016 fut la conséquence de la même colère que celle qui a mené l’héritier milliardaire Donald Trump à sa victoire imprévue. Bien des votes pour Sanders auraient pu être accordés à Trump, et inversement ceux de Trump à Sanders, durant cette remarquable et brève ouverture dans un système politique normalement bouclé. Bien que leurs programmes et leurs personnalités aient été très différents, Sanders et Trump ont tous les deux profité du sentiment répandu que la politique américaine est gérée par une oligarchie politico-financiaro-médiatique qui ne cesse d’enrichir les riches et de punir les gens ordinaires. Les enseignes de cette oligarchie affichaient deux euphémismes célèbres : « Accord de libre-échange nord-américain » et « Accord permanent normal de relations d’échange avec la Chine ». D’autres enseignes parlaient de la « libération » des marchés financiers, en parallèle avec la « libération » du peuple irakien et afghan. Or, au début de la saison électorale en 2015, même les citoyens les plus aliénés savaient que les familles Clinton et Bush, loin d’être ennemies, furent alliées dans un massif démontage d’emplois industriels bien payés, de protections contre un Wall Street prédateur et avare, et de la vie et de la santé de dizaines de milliers de jeunes hommes et femmes leurrés par des promesses de gloire militaire à la défense de la république contre le « terrorisme » étranger.

Et voilà Bernie Sanders victime de son succès. L’esprit « populiste » incarné par Sanders et Trump a bel et bien rejeté la politique Clinton/Bush, mais le seul vrai bénéficiaire électoral en a été Trump. Ce n’est pas la faute de Sanders si Trump est un escroc, et il n’a pas su comment rester en tête du peloton réformiste et rebelle. Pas question de s’allier avec Trump — au Sénat, la menace d’une réélection de l’ogre de Mar-a-Lago a obligé Sanders à faire cause commune avec les caciques démocrates. Au début de la campagne de 2020, ces mêmes caciques, appuyés par le New York Times et Washington Post, se sont arrangés pour arrêter Sanders dans sa deuxième croisade. Pourtant, tout en ayant souffert d’un infarctus en octobre 2019, Sanders a failli chasser Biden de la course en obtenant la majorité des voix dans les trois premières élections primaires, avant qu’il ne s’effondre en Caroline du Sud, où le patron du parti de l’État, James Clyburn, a mis fin au rêve d’un renouveau du Parti démocrate et sauvé la candidature Biden. Biden a remporté la majorité des primaires du « Super Tuesday » avec le soutien tacite de la perfide Elizabeth Warren, autre candidate de gauche qui a attiré assez de voix potentiellement pro-Sanders pour faire gagner Biden. Par principe, Sanders a fait campagne pour Biden contre Trump, mais il n’en a pas profité.

Avec la minuscule majorité démocrate au congrès, Sanders s’est retrouvé de nouveau otage du leadership contre lequel il s’était battu pendant des décennies. On blâme le sénateur Joe Manchin pour les échecs progressistes du programme Sanders, mais, en fait, tout cela a bien arrangé l’archi-clientéliste Biden, qui a prétendu être un nouveau Franklin D. Roosevelt, alors qu’il voulait seulement être président et chef de son parti. La photographie clé de la défaite législative de Sanders le montre, en août 2022, assis seul sur l’escalier du Capitole, épuisé, la tête baissée, alors que le cénacle Biden/Manchin promulguait le projet de loi s’appelant Inflation Reduction Act. Plus question d’assurance maladie universelle, d’une hausse du salaire minimum ou même d’une restauration du crédit d’impôt pour enfants. Et, bien sûr, pas de surtaxe sur la classe milliardaire.

Sanders, âgé de 81 ans, a déjà promis qu’il ne briguerait pas la présidence en 2024 si Biden, 80 ans de son côté, décidait de se présenter pour un deuxième mandat. Au cas où il changerait d’avis, Clyburn et Biden ont transféré la fiable Caroline de Sud en tête des primaires démocrates pour devancer l’Iowa et le New Hampshire aux tendances insubordonnées. Comme ça, on court moins de risque d’une percée d’un autre Bernie Sanders.

John R. MacArthur est éditeur de Harper’s Magazine. Sa chronique revient au début de chaque mois.