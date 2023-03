Ce qu'on peut dire — et pas — à l'école

Décidément, en ces heures étranges que nous traversons, les questions liées à la liberté d’expression ne cessent de revenir à l’avant-scène de l’actualité. Jugez-en sur ces récents exemples, retenus parmi d’autres.

En France, Le Monde rapporte plusieurs cas déplorables de censure qui se sont déroulés à l’université.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, veut déployer un appareil juridique dont on dit qu’il permettrait au politique d’exercer un immense contrôle sur l’enseignement supérieur.

Restons aux États-Unis. Le livre pour enfants Pink, Blue and You !, d’Élise Gravel et Mykaell Blais, est interdit dans les écoles de certaines commissions scolaires. Dans le même dossier des livres pour enfants, on réécrit les oeuvres de Roald Dahl pour les expurger de ce qui choquerait, et chez nous, on met en garde contre un livre pour adolescents. Côté adultes, ce sont les James Bond qu’on réécrit.

Il y a aussi cette marionnette qui a valu au conteur qui l’a créée, Franck Sylvestre, de voir son spectacle annulé.

J’allais oublier cet enseignant en Colombie-Britannique, Jim McMurtry, dont on rapporte qu’il aurait été mis à pied pour avoir soutenu en classe que la majorité des décès survenus dans un pensionnat pour Autochtones avaient été causés par la maladie, principalement la tuberculose.

Je soumets à votre attention trois idées.

La première. On devrait avoir et appliquer des critères très clairs sur ce qui peut justifier des limites à la liberté d’expression : dans la société civile ; à l’université ; et dans les arts. Ces cas sont différents, et ne pas respecter ces critères porte atteinte à des valeurs vitales pour une société libérale. L’actualité montre, hélas, que nous ne sommes pas toujours à la hauteur.

La deuxième. Le cas de l’école est particulier et demande des critères eux aussi particuliers.

La troisième. Ayant dit tout cela, on oublie un nouvel ennemi de la liberté de penser qui affecte désormais toute la société, y compris l’école. Nous devrions d’urgence agir pour contrer ses dangereux effets.

La société, l’université, les arts... et l’école

Je ne peux entrer ici dans les détails, mais mes positions ont depuis longtemps été exposées. Les lois en vigueur limitent la liberté d’expression dans la société civile et il convient de respecter ces limites. Mais à l’université, c’est autre chose.

Ici, la recherche de la vérité prime et la liberté d’expression devient liberté universitaire. En ce moment, la mercantilisation du savoir, les idéologies (de gauche ou de droite) et leurs exigences, ainsi que les demandes de censure pour cause d’atteinte à la sensibilité la menacent gravement.

Venons-en au continent art.

Ici aussi, la question se pose différemment. Le vrai n’est plus le critère décisif : c’est l’approfondissement du problème de l’expression artistique qui l’est. Il doit prendre sa décisive place et il implique qu’en art, à peu près tout doit être permis. « Toute licence en art », disait avec raison André Breton. Nous ne sommes, hélas, parfois pas à la hauteur de cette vitale exigence.

Mais disant tout cela, on risque de ne pas voir à quel point le cas de l’école est singulier. On a en effet ici de légitimes limites à la liberté d’expression des acteurs qui tiennent à la nature même de cette institution qu’est l’école. J’en vois quatre.

Je vous les rappelle et vous invite à méditer avec eux les cas concernant l’école rapportés plus haut.

Pour commencer, ce qui est transmis par l’école est défini par un curriculum et, quand il s’agit de savoirs, on ne peut s’en éloigner. L’enseignant de biologie ne peut donc pas enseigner comme étant vrai le créationnisme ; et ainsi de suite.

Ensuite, lorsqu’elle évoque des doctrines, des sujets débattables, et il y en a des tas, l’enseignante doit absolument ne pas endoctriner, et donc ne pas tenter, par des moyens qui permettraient de le faire, de fermer l’esprit de ses élèves sur certaines doctrines.

Autre chose. L’école est une institution politique et cela implique aussi des limites à la liberté d’expression de ses acteurs. Le respect de ce qu’implique la laïcité en est un parfait exemple.

La quatrième limitation qu’impose l’école tient à quelque chose qui lui est propre : l’âge de ses destinataires. Il faut impérativement en tenir le plus grand compte, et cela fait que certains sujets, certains propos, ne peuvent être abordés avec certains écoliers. Cela vaut aussi quand on s’adresse aux enfants hors de l’école.

J’annonçais un nouvel ennemi.

Je le pense immense et très dangereux, pour toutes les institutions, y compris l’école, très dangereux pour la santé de la conversation démocratique, pour la liberté de penser et de s’exprimer. Je pense bien entendu à ces géants que sont les GAFAM et à leur effet sur nous, sur l’information sur laquelle nous fondons nos opinions, sur notre capacité à débattre, et même sur notre santé intellectuelle et mentale — en particulier semble-t-il chez les plus jeunes. (Une récente étude le laisse aussi supposer.)

Mon collègue Pierre Trudel a fort bien évoqué certains aspects de tout cela en ces pages.

Pour ma part, je demande : à quand un ministère des GAFAM ? Et que préconisera-t-il pour l’école ?