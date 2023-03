Les cocus contents

Tout indique que le Québec rejoindra bientôt les neuf provinces qui ont finalisé l’entente sur le Transfert canadien en santé (TCS) conclue le mois dernier avec le gouvernement Trudeau.

Malgré une hâte bien compréhensible de passer à autre chose, après l’échec lamentable du front commun, le premier ministre Legault voulait sans doute faire un baroud d’honneur en étant le dernier à capituler.

La faculté de faire passer des vessies pour des lanternes fait partie de l’art de la politique. Il serait exagéré de dire que les bouchons de champagne vont sauter à Québec et que M. Legault va fumer un cigare avec Dominic LeBlanc, comme l’a fait son ami Doug Ford, mais il ne faudrait pas s’étonner outre mesure que le petit milliard qui s’ajoutera au TCS apparaisse éventuellement sur la liste des bienfaits du fédéralisme, que M. Legault s’empresse de dresser dès qu’on ose s’interroger sur ses réels avantages.

À en croire le récent sondage Léger-Le Devoir, les Québécois semblent tout disposés à applaudir à l’entente. Près de la moitié (48 %) se disent satisfaits, tandis que 36 % ne le sont pas. Il est toutefois à noter que le nombre d’insatisfaits croît avec l’âge : il est d’à peine 18 % chez les 18-34 ans, peut-être moins préoccupés par le sujet, mais il est de 50 % chez les 55 ans et plus.

Il faut dire que les sondeurs n’aiment pas les questions trop complexes, qui risquent de dérouter les sondés. Ainsi, on ne précisait pas que les 46 milliards de dollars sur 10 ans obtenus par les provinces ne représentent que le sixième de ce qu’elles réclamaient.

Peu importe qu’on se soit fait avoir, les cocus sont contents. Dès lors, pourquoi M. Legault les détromperait-il en insistant sur sa déconfiture ? Il a jadis quitté le PQ précisément parce que les Québécois refusaient de le croire quand il essayait de leur expliquer que le Canada était une arnaque.

Il reste à voir la grosseur de la couleuvre qu’il acceptera lui-même d’avaler. Les ententes intervenues avec les provinces sont toutes sorties du même moule. Seuls les chiffres diffèrent selon l’importance de la population de chacune. Comment se manifestera la fameuse « asymétrie » que le gouvernement Charest avait réussi à introduire dans le TCS en 2004 ?

Il est vrai que les priorités nommées dans ces ententes sont suffisamment larges pour inclure pratiquement tout ce qu’on peut considérer comme des services de santé, y compris les soins à domicile, ce qui semble laisser une grande marge de manoeuvre.

Le gouvernement Legault a indiqué qu’il n’avait aucune objection à partager toutes les données dont il dispose, mais cela ne s’arrête pas là. Les ententes avec les provinces prévoient aussi « l’élaboration d’un accord bilatéral basé sur un plan d’action initial de trois ans répertoriant les cibles, les échéances et d’autres indicateurs liés aux priorités communes en matière de santé de chaque administration ».

Si les mots ont un sens, ce plan « initial » de trois ans se veut simplement une première étape, qui sera suivie par d’autres. Déterminer des cibles et fixer des échéances va bien au-delà des bonnes intentions. On peut bien refuser d’appeler cela des « conditions », mais un chat reste un chat, peu importe qu’on prononce le mot ou non.

Même si aucune pénalité n’est prévue en cas de non-respect, il y a là une sorte d’engrenage. La centralisation est un processus lent, mais continu. Et quand on met le doigt dans le tordeur, il peut être très difficile — et douloureux — de s’en extraire ensuite. M. Legault veut-il tenter l’expérience ?

Si, à chaque cycle de négociations du TCS, le prétendu front commun finit par s’effondrer, ce n’est pas simplement parce que les provinces ont un urgent besoin d’argent qui les rend impuissantes face au pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral.

Au-delà des formules d’usage sur le respect du partage des compétences prévu par la Constitution, les Canadiens ont toujours reconnu que leur gouvernement national était situé à Ottawa et qu’il appartenait à ce dernier de tracer la voie à suivre, les provinces s’apparentant davantage à des districts administratifs, comme le disait explicitement Pierre Elliott Trudeau. Les Québécois voient les choses autrement pour des raisons identitaires évidentes.

L’ancien ministre libéral et constitutionnaliste émérite Benoit Pelletier reproche aujourd’hui au PLQ d’être peuplé « de gens qui ne comprennent pas que le fédéralisme implique d’abord l’autonomie des provinces et même la souveraineté des provinces dans leurs champs de compétence ».

Il a sans doute raison, mais il n’est pas évident qu’on le comprenne davantage ou qu’on le souhaite dans le reste du pays, si ce n’est dans les colloques et les facultés de droit.