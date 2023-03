Le penchant des libéraux pour la Chine hante Trudeau

Les partis de l’opposition à Ottawa se sont mis d’accord cette semaine pour réclamer la tenue d’une enquête publique nationale qui irait au fond des allégations d’ingérence chinoise liées aux deux dernières élections fédérales. Après deux semaines de fuites dans les médias sur des rapports secrets du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) concernant les tentatives du gouvernement chinois d’influencer le résultat du vote en 2019 et en 2021, le premier ministre Justin Trudeau refuse toujours d’accéder à cette demande. On comprend son refus. Car s’il est peu probable qu’une enquête publique puisse faire toute la lumière sur cette affaire, surtout en raison de l’impossibilité d’y divulguer des informations touchant la sécurité nationale, une telle investigation serait dévastatrice pour M. Trudeau, dont les tentatives de rapprochement avec la Chine ont marqué les premières années au pouvoir.

Il y eut d’abord ce désormais célèbre cocktail de financement du Parti libéral du Canada en 2016 à la maison de l’homme d’affaires torontois Benson Wong, président du conseil de la Chinese Business Chamber of Canada, où, pour la modique somme de 1500 $, une trentaine de convives triés sur le volet avaient bénéficié d’un accès direct à M. Trudeau. L’un d’entre eux, le milliardaire chinois Zhang Bin, avait par la suite annoncé un don de 200 000 $ à la Fondation Pierre Elliott Trudeau et un autre de 800 000 $ à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, l’école où Trudeau père avait enseigné avant de se lancer en politique. Or, comme le Globe and Mail l’a dévoilé cette semaine en citant des documents émanant du SCRS, le don de M. Zhang faisait partie d’une stratégie de Pékin visant à influencer le gouvernement Trudeau. On apprit aussi que l’argent provenait non pas des poches de M. Zhang, mais bien du gouvernement chinois. ShenglinXian était aussi présent au cocktail. Il est le cofondateur de la banque canadienne Wealth One, créée en 2016, qui serait régie par Beijing et impliquée dans une affaire de blanchiment d’argent, selon une lettre que la ministre des Finances aurait envoyée en 2022 àM. Xian et à ses deux partenaires d’affaires.

Une enquête publique serait aussi obligée de se pencher sur le déroulement des dernières élections dans la vingtaine de circonscriptions canadiennes où les électeurs d’origine chinoise et hongkongaise comptent pour plus du quart des votants. On assiste dans ces circonscriptions à des campagnes parallèles où les enjeux électoraux sont parfois davantage rattachés à la politique étrangère du Canada qu’à des sujets locaux. Mais les divisions entre les électeurs d’origine hongkongaise et chinoise sur la question des relations sino-canadiennes donnent lieu à certains arbitrages. C’est ainsi que le projet de loi privé prévoyant la création d’un registre des agents étrangers qu’avait déposé le député conservateur Kenny Chiu a fait tant de vagues. M. Chiu et son projet de loi ont fait l’objet d’une campagne de désinformation dont le gouvernement chinois aurait été lui-même responsable, et il a perdu son siège en banlieue de Vancouver lors des élections de 2021. Nous savons déjà que les libéraux ont profité de cette campagne de désinformation.

Jeudi, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino a dit que son gouvernement envisageait maintenant d’instaurer un registre d’agents étrangers. Une telle loi obligerait toute personne qui accepte un travail rémunéré par un gouvernement étranger dont le but est d’influencer les politiques publiques canadiennes à s’inscrire auprès d’Ottawa, sous peine d’emprisonnement ou d’amende. Un registre d’agents étrangers existe depuis 2018 en Australie, et d’autres pays ont depuis adopté le modèle australien. Le gouvernement Trudeau ne semble avoir découvert les mérites de cette initiative qu’au moment où l’étau se resserre autour de lui. Et cette promesse ne suffirait pas pour calmer les inquiétudes des Canadiens concernant l’ingérence chinoise dans nos affaires démocratiques — ou pour mettre fin aux demandes d’enquête publique.

Selon un sondage de l’Institut Angus Reid publié jeudi, 53 % des Canadiens trouvent que la réponse du gouvernement Trudeau aux révélations concernant l’ingérence chinoise n’est pas assez forte. Cette proportion risque d’augmenter si d’autres révélations suivent celles qui ont jusqu’ici alimenté la controverse. Selon ce sondage, près des deux tiers des électeurs trouvent que ce gouvernement ne s’occupe pas assez des questions de sécurité nationale et de défense ; 69 % disent qu’il a peur de se tenir debout face à la Chine.

Le vent a tourné depuis l’arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, en 2015. La plupart des alliés du Canada, à commencer par les États-Unis, adoptent des politiques ayant pour but de réduire leur dépendance à la Chine en matière de commerce international et d’empêcher le partage de nouvelles technologies avec ce pays. L’Australie se joint aux États-Unis et à la Grande-Bretagne dans une nouvelle alliance stratégique et militaire, AUKUS, afin de circonscrire les visées chinoises dans la région indo-pacifique et de se préparer à un éventuel conflit armé. La Chine s’allie avec la Russie dans un partenariat « sans limite » qui fait craindre l’envoi d’armes par Pékin aux soldats russes en Ukraine. En l’occurrence, l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes n’a rien de banal, comme semblent le prétendre certains libéraux. S’ils ne changent pas bientôt leur fusil d’épaule, les Canadiens changeront de gouvernement.