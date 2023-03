Le FNB défend sa (petite) place

L’année 2022 a été plutôt difficile sur les marchés financiers et immobiliers. Les fonds négociés en Bourse (FNB) n’y ont pas échappé, mais ils ont su défendre leur place, même si tout n’est encore que marginal.

L’an dernier, l’industrie des fonds communs d’investissement traditionnels a subi le double effet des rachats nets et d’un marché défavorable, provoquant une chute de 13 % de l’actif investi après une année 2021 record. À l’opposé, les FNB ont enregistré des ventes nettes en baisse, mais positives — sans toutefois pouvoir se soustraire de l’effet de marché, l’actif cumulé s’est replié de 3 % —, indiquent les statistiques de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC).

Petit intermède, donc, dans un contexte de tendance haussière. Au cours des dix dernières années, les actifs des fonds communs de placement ont plus que doublé et ceux des FNB ont été multipliés par plus de 5,5 fois, souligne l’IFIC. Malgré cet écart de croissance, le poids des FNB dans l’ensemble de l’industrie reste modeste. À la fin de 2022, l’actif des fonds communs de placement totalisait 1809 milliards de dollars contre 314 milliards pour les FNB, conférant à ces derniers un poids d’environ 15 % dans l’actif total.

Engouement certain

L’engouement est là. Il ressort d’un sondage mené pour l’organisme FAIR, voué à la défense des investisseurs, que 83 % de ceux-ci achètent des fonds communs de placement et des FNB. Aussi, que les personnes consultant un conseiller financier sont beaucoup plus susceptibles de détenir des fonds communs de placement (environ 70 %), alors que celles qui gèrent elles-mêmes leurs investissements ont tendance à en détenir moins (environ 39 %). Dit autrement, « dans l’ensemble, les investisseurs autonomes ont tendance à détenir des fonds communs de placement et des FNB en quantités à peu près égales. Les investisseurs qui consultent des conseillers financiers ont tendance à détenir beaucoup plus de fonds communs de placement », peut-on lire.

Cela est à mettre dans un contexte plus large où les frais reçoivent une attention particulière. La plupart des répondants sont préoccupés par le fait qu’ils paient trop de frais (77 %) et ont déclaré ne pas comprendre les frais facturés (63 %). Seul un tiers se sent très confiant quant à sa compréhension des frais de placement. Il ressort également que 39 % des répondants sont d’accord pour dire qu’ils obtiennent un bon rapport qualité-prix pour les frais qu’ils paient, cette valeur perçue des conseils augmentant en fonction du montant investi.

On peut retenir des FNB qu’ils permettent aux petits investisseurs d’obtenir à peu de frais une exposition à des catégories d’actifs auparavant accessibles qu’aux investisseurs institutionnels ou aux investisseurs à valeur nette élevée. Ces instruments offrent l’accès, parfois pointu, à un panier de titres diversifiés pouvant comprendre des actions, des obligations ou des marchandises. Voire aussi une approche ciblée en matière de placement et de risque particulier. Ils combinent transparence, diversification, liquidité et contrôle du risque, à coût moindre.

Bref, ils ont pour avantage d’offrir aux portefeuilles une capacité de se positionner ou de se rajuster à faibles frais.

Clin d’oeil sur 2022, et après

En 2022, on a vu apparaître dans l’offre les premiers FNB à échéancier qui, résumé simplement, s’articulent autour d’un ajustement du risque du portefeuille sur l’horizon de temps menant à la retraite. Sous le même thème de la retraite, l’on s’attend à ce que les FNB axés sur les objectifs, proposant des solutions de retraits ou renfermant une marge de protection contre les baisses des cours, viennent élargir le spectre.

Selon un recensement de Placements Mackenzie, les FNB de titres à revenu fixe ont gagné en popularité avec la remontée des taux d’intérêt. « L’intérêt pour les solutions de protection contre l’inflation, comme les obligations à rendement réel et les TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities), s’est accru, tandis que les produits alternatifs de trésorerie, comme les FNB de compte d’épargne à intérêt élevé, ont également été populaires », ajoute la société d’investissements.

Les FNB de cryptomonnaies ont également exercé un grand pouvoir d’attraction, mais l’appétit s’est atténué rapidement sous le coup de nombreux cryptodrames. « Les investisseurs hésitent maintenant à détenir des actifs risqués et beaucoup de ces FNB ont connu des sorties massives. »

Pour la suite, Mackenzie observe que les secteurs qui n’étaient plus à la mode effectuent aujourd’hui une remontée. C’est le cas notamment des infrastructures, dont les contrats sont souvent liés à l’inflation. « Les entrées de fonds dans les FNB à revenu fixe devraient se poursuivre », alors qu’à plus long terme, « lorsque les investisseurs commenceront à prendre plus de risques, les fonds thématiques pourraient faire l’objet d’une demande. L’infrastructure numérique, les technologies vertes et la transition énergétique sont des exemples de thèmes d’investissement qui pourraient susciter l’intérêt des investisseurs à l’avenir », ajoute Mackenzie. Autres exemples de thèmes : voyages et loisirs, semi-conducteurs, métavers, lithium et technologie liée aux batteries.

Un dernier clin d’oeil peut également être fait aux stratégies d’investissement responsable, qui comptaient près de la moitié des 90 nouveaux FNB lancés l’an dernier. Puis, à l’investissement d’impact, qui adopte un comportement plus ciblé.