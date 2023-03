Les secrets de Barbe-Bleue

Qu’y a-t-il dans le cabinet de Barbe-Bleue ? Dans son conte, publié en 1697, Charles Perrault y met les corps égorgés et ensanglantés des anciennes femmes du monstre. On comprend, dans ces conditions, que ce dernier ait interdit à sa nouvelle jeune épouse d’y aller voir, même s’il lui a donné la clé du lieu pour tester sa loyauté.

Si on accepte la thèse du psychanalyste Bruno Bettelheim selon laquelle « les contes de fées ont pour caractéristique de poser des problèmes existentiels en termes brefs et précis », on ne peut que se demander ce qu’il faut comprendre d’un tel macabre récit.

Bettelheim, si souvent inspiré dans son formidable essai Psychanalyse des contes de fées, publié en 1976, semble un peu à plat dans son interprétation de cette histoire. La Barbe bleue, suggère-t-il, serait « un conte relatif à la tentation sexuelle »qui montrerait « les aspects destructifs du sexe », tout en reconnaissant la normalité et l’universalité de la tentation et en condamnant l’amour jaloux du monstre. C’est bien, mais insatisfaisant.

Dans Le cabinet de Barbe-Bleue (Leméac, 2023, 102 pages), le romancier et essayiste Thomas O. St-Pierre voit, dans ce conte qui le fascine, une métaphore plus subtile. Le cabinet de Barbe-Bleue, écrit-il, « c’est l’endroit où nous cachons ce que nous jugeons susceptible d’empêcher les autres de nous aimer ». Les cadavres du conte sont le symbole « de tout ce que nous n’aimons pas de nous-mêmes ».

La thèse est stimulante et St-Pierre l’explore habilement, avec une grande sensibilité, dans ce qu’il présente comme un « petit essai de prospection psychologique », principalement irrigué par des références littéraires et philosophiques.

J’avais peu goûté l’essai précédent de St-Pierre, Miley Cyrus et les malheureux du siècle (Atelier 10, 2018), dans lequel il critiquait les pourfendeurs de la jeunesse actuelle. Je n’aurais donc pas lu son nouvel essai si je n’avais reçu un courriel de l’écrivain André Major m’en vantant les mérites. Le livre de St-Pierre, écrivait mon correspondant, est « un essai au sens le plus juste du mot, une traversée intérieure, mais qui s’adresse au lecteur ». Je lui ai fait confiance et je n’ai pas été déçu.

Le cabinet de Barbe-Bleue serait donc le lieu de nos embarras et de nos angoisses. Mais d’où viennent ces troubles ? Pour le comprendre, St-Pierre se tourne d’abord vers Freud. En 1930, dans Malaise dans la civilisation, ce dernier explique que la vie en société nous impose de réprimer nos pulsions, ce qui ne va pas sans une certaine frustration. L’enfant comprend, au moment du complexe d’Oedipe, qu’il doit taire certains de ses désirs, ou plutôt les sublimer.

La vie, dans cette logique, ressemble donc à un combat mené contre soi, avec en arrière-fond permanent « l’idée qu’en chacun de nous sommeille un Barbe-Bleue latent », note St-Pierre. Aussi, ajoute finement l’essayiste, quand nous rencontrons quelqu’un qui pourrait malgré tout nous aimer et apaiser notre conscience, « nous lui disons de ne pas regarder dans notre cabinet, en même temps que notre comportement, nos silences comme nos mensonges, nos manquements comme nos impulsions, lui en donnent la clef ». Heureux sommes-nous quand cette personne ne fuit pas.

Que faire, maintenant, quand l’enfant vient, quand l’heure de la transmission arrive ? St-Pierre avoue ne pas avoir eu une enfance facile. Sa timidité maladive l’a alors enfermé dans « un monde de solitude et de frustration ». Cela le rend incapable, aujourd’hui, « de concevoir [la vie de ses enfants] avec la légèreté qu’il faut ».

Il souhaiterait ne pas léguer ce triste héritage à ses petits, mais force lui est de constater qu’on ne transmet pas que nos nobles valeurs ; on transmet aussi « notre manière d’être », incluant nos défauts entassés dans le « cabinet ».

Ému par la vulnérabilité de ses enfants, par leur puissant désir d’être aimés, St-Pierre évoque ses inévitables moments d’impatience de parent, ses pertes de sang-froid dans des situations banales, et les puissants remords qui s’ensuivent. Même s’il tente, comme bien de ses semblables, de relativiser sa « culpabilité parentale », il ne peut s’empêcher d’être bouleversé par la crainte de transmettre à sa postérité « la partie de lui-même qu’il n’aime pas ». Les parents trouveront ici une déchirante réflexion sur la complexité à la fois exaltante et accablante de leur rôle.

Le seul faux pas de St-Pierre, dans ce livre, est d’abuser de la métaphore animale pour désigner ses poupons. Je n’aime pas qu’on parle des bébés comme de « petits animaux bavards » ou comme de petites bêtes, ce que l’auteur ne peut s’empêcher de faire plus d’une dizaine de fois dans cet essai. Un bébé est un humain, et un humain n’est pas d’abord ni surtout un animal. Ce beau Cabinet de Barbe-Bleue en est justement la preuve éclatante.