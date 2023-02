Les sentiers battus

Cette année encore, au départ de la traditionnelle semaine de sports d’hiver de la relâche, les quatre paires de raquettes vont aller rejoindre les skis de fond et les patins dans le coffre de l’auto. Et cette année encore, dans les terres plus enneigées qui s’étendent au nord du Saint-Laurent, quelque part du côté du pays de Portneuf, la petite famille, pour couronner la bonne journée de ski de randonnée qui lui ramollit les jambes, va chausser ses raquettes à neige, le temps d’une balade dans les bois déjà obscurcis par l’approche du crépuscule.

Et comme toutes les petites familles qui pratiquent cette activité dans un réseau de sentiers balisés par la SEPAQ, elle va se déplacer, avec des objets plats et vaguement rectangulaires attachés aux pieds, le long d’un couloir de neige tapée dur comme du ciment. C’est comme marcher sur la terre ferme avec des palmes…

Si par hasard elle croise alors, circulant avec aisance sur les mêmes sentiers, d’autres promeneurs chaussés de simples crampons, voire « nu-bottes », la petite famille risque fort de se poser la question qui ne tue peut-être pas, mais qui pourrait, à la longue, menacer sérieusement l’industrie de la raquette nordique dans le sud du Québec : coudonc, est-ce que j’ai vraiment besoin de raquettes ?

D’habitude, c’est le moment que choisit le paternel pour bassiner sa progéniture avec le récit de ses glorieux exploits datant de l’époque où, chaussé de ses grosses pattes d’ours en babiche et de ses mocassins en peau d’orignal, il parcourait les forêts de l’Abitibi dans deux mètres de neige molle. On l’a même vu, sur ces larges cadres de bouleau dépourvus de queue, traverser tout un lac de castors dans la poudreuse en courant… de reculons ! Ça, mes amis, c’était de la raquette.

Ce qu’on désigne aujourd’hui sous ce nom revient le plus souvent à s’encombrer d’appendices aussi coûteux qu’inutiles pour arpenter un sentier damé par le passage répété des nombreux usagers qui vous ont précédé et vont toujours vous précéder partout, car où sont les neiges d’antan ?

N’ayons pas peur des mots : il y a un racket de la raquette. Faites l’expérience de dire au vendeur, qui aimerait bien vous voir débourser 200 $ pour ces petites choses étroites, que vous vous questionnez sur leur efficacité comme surfaces portantes dans la neige profonde et que, de toute manière, en Estrie à tout le moins, où la privatisation des terres est la règle, à moins de pouvoir vous payer votre propre forêt, vous êtes condamné à raquetter sur les sentiers rebattus des aires protégées et des parcs nationaux. Quand on n’a pas la chance d’habiter en banlieue de Sept-Îles ou de Baie-Comeau, le hors-piste, on est mieux d’oublier ça.

Oui, vous répondra-t-il, mais ces raquettes, voyez-vous, sont pourvues de dents, si utiles dans les montées… Or, il suffit d’un set de crampons métalliques à 30 $ pour invalider cette objection. Dans le mégabusiness du plein air dopé par la pandémie, où le clic de la carte de crédit est un générateur de dopamine comme un autre, les raquettes ne sont pas les seules à avoir des dents.

Il y a deux semaines, marchant en bottes et crampons sur un sentier du parc d’Orford, je regardais les pistes des raquetteurs qui, ici et là, sortaient du sentier battu et s’en écartaient, le temps de labourer quelques mètres de neige vierge avant de revenir dans le droit chemin, et je les comprenais. Les Autochtones du nord de l’Amérique n’ont pas inventé ce mode de déplacement pour marcher dans des traces déjà piétinées, mais bien pour conquérir un féerique univers de ouate immaculée. Et le raquetteur de l’Orford n’est plus que l’ombre du fils d’une race surhumaine, aussi déchu que peut l’être, par rapport au rêve de Henry Ford, l’automobiliste coincé dans le trafic.

Permettre la raquette hors piste sur un territoire aussi exigu, chroniquement assiégé par une surpopulation d’urbains en mal de terrain de jeu, est évidemment impensable. D’ailleurs, la foule fouleuse de neige fraîche n’est nullement un problème quand l’occasion d’exhiber ses quadriceps moulés dans du Lycra prime la recherche de la tranquillité.

Dans une discussion entendue récemment à la radio, la principale crainte que semblait soulever l’actuel projet d’agrandissement de ce parc était l’absence de réseau dans la zone visée. Même dans la prucheraie la plus loin de chez vous, il n’y a plus de refuge contre l’obsession sécuritaire. T’entends hurler un coyote ? T’appelles la police.

Et si tu vis dans les Laurentides, tu peux même voir retontir un lynx du Canada dans ta cour. Émoi général. La dame des « Hameaux du Boisé » craint pour la vie de son toutou ! Réponse du maire de Saint-Hippolyte à cette invasion caractérisée d’un domaine municipal : « Il va falloir entendre les réponses des autorités pour savoir ce qui se passe avec lui. »

Je suis là, Monsieur le Maire. D’abord, oubliez les superstitions de nos grands-mères : ce n’est pas vrai que les lynx se laissent tomber d’une branche basse sur le dos d’un humain pour lui sectionner la carotide et le saigner comme un poulet. Du moins, on ne connaît personne qui soit décédé de cette façon depuis 1534. Les autos qui passent devant chez vous sont beaucoup plus dangereuses.

Cela dit, à une époque où le débranchage d’un service de diffusion télé est susceptible de causer un traumatisme assez sévère pour justifier l’intervention d’un psy, et où une simple note écrite sur la langue inclusive peut être qualifiée de « geste superviolent », c’est sûr qu’un lynx à Saint-Hippolyte, c’est la bête du Gévaudan.

En ski de fond dans une forêt d’épinettes du Nord, vous verrez peut-être les empreintes de ce gros chat. Remarquez sa manière de marcher, comme tous les félins, avec les griffes rentrées. Loin des réseaux sociaux.