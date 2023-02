Théâtre critique

Je ne savais même pas que Balzac avait écrit du théâtre. Je l’ai appris grâce à la jeune dramaturge Gabrielle Chapdelaine, qui publie, cette saison, Le faiseur (Leméac, 2023, 112 pages), adaptation toute québécoise d’une pièce du romancier français écrite autour de 1840 et créée en 1851, un an après la mort de l’auteur.

Balzac, donc, a bel et bien écrit quelques pièces — huit, plus précisément, selon le professeur Philippe Berthier, spécialiste de l’oeuvre —, mais ce fut généralement sans succès. Le faiseur serait, d’après le critique Philippe Tesson, « la seule pièce digne d’être retenue dans la production théâtrale du grand romancier ».

Avant de plonger dans l’adaptation de Chapdelaine, j’ai lu la pièce originale. J’y ai découvert avec plaisir un Balzac moliéresque, moins comique que le maître, mais tout aussi décapant dans la critique sociale.

Mercadet, le personnage central de la pièce, est un spéculateur ruiné, aux abois, prêt à tout pour se remettre en selle. Il n’hésite pas, en dernier recours, à imposer un mariage à sa fille, pourtant déjà amoureuse d’un jeune homme sincère et courageux. Le projet foire, toutefois, quand le prétendant étranger et soi-disant riche est démasqué : fauché lui aussi, il espérait se refaire en mariant la fille d’une famille fortunée.

À la fin, croyez-le ou non, tout ce beau monde attend un mystérieux Godeau, parti faire fortune aux Indes, pour les tirer du pétrin. La pièce a du rythme, du nerf et illustre à merveille le vide sur lequel repose la finance moderne.

Gabrielle Chapdelaine a donc eu une excellente idée en tirant cette oeuvre de l’oubli pour en proposer une adaptation contemporaine. À l’affiche du théâtre Denise-Pelletier en début d’année, la pièce, dans une mise en scène d’Alice Ronfard, a récolté d’assez bonnes critiques. Je ne l’ai pas vue. Mon commentaire porte donc essentiellement sur le texte.

Mercadet, dans l’adaptation de Chapdelaine, est toujours un spéculateur, mais ses tours de passe-passe, cette fois, portent sur des fonds de placement gérés par un système de Ponzi à la Norbourg. Il a dépouillé, ce faisant, 60 personnes de son entourage.

Au début de la pièce, qui se déroule pendant la fin de semaine du Grand Prix de F1, manifestation par excellence de la richesse ostentatoire et spécieuse, il se cache, avec sa femme et sa fille, dans une luxueuse tour de condos du centre-ville de Montréal parce que ses créanciers et l’Autorité des marchés financiers sont à ses trousses.

Comme celui de Balzac, le Mercadet de Chapdelaine est un jouisseur sans remords, qui prend même plaisir à se retrouver dans ses derniers retranchements financiers parce que cela lui impose de déployer son inventivité frauduleuse. « Pourquoi j’aurais honte ? répond-il à une de ses employées qui lui fait la morale. Je joue au jeu de la vie. Le but, c’est de faire de l’argent, d’engendrer de la croissance. C’est le système qui est fait comme ça. Je peux pas le changer. »

Méprisant pour les pauvres dont le statut témoigne, selon lui, de leurs « moyens intellectuels plus… limités », cynique — il se moque de la naïveté d’une vieille veuve riche et d’un jeune étudiant sans talent mais ambitieux des HEC —, Mercadet veut donc marier sa fille avec De La Brive, un prétendu nouveau riche versé dans la cryptomonnaie.

Chapdelaine, qui ne résiste pas toujours à l’ironie facile, donne libre cours à sa verve critique en dépeignant ce dernier personnage, un Québécois francophone qui prétend travailler dans la Silicon Valley, qui se promène en trottinette électrique et qui parle fort, en anglais, au téléphone, pour impressionner la galerie.

Cet autre faiseur, cassé comme un clou lui aussi, admire Elon Musk, « le fucking génie du siècle », et entonne tous les clichés des spéculateurs nouveau genre en disant du bitcoin qu’il est démocratique et décentralisé. Le gars est un monstre en habit de clown.

Les femmes de la pièce ont des attitudes ambiguës. Chez Balzac, Julie, la fille de Mercadet, est discrète et vraiment amoureuse. Chez Chapdelaine, elle apparaît en passionnée de jeux vidéo qui aime bien son chum comptable, mais le regarde de haut. Elle dit détester tout ce qu’incarnent son père et De La Brive,mais ses dénonciations manquent de maturité.

Madame Mercadet, sa mère, a plus de profondeur. Elle trempe elle-même dans une magouille de Botox, mais elle donne ses profits aux démunis pour engourdir sa conscience trouble. Quand sa complice lui dit de ne pas culpabiliser parce que son argent est le fruit de ses efforts, elle réplique par une leçon de lucidité. « J’ai rien gagné, dit-elle. Mon père était riche et le reste de mon argent, on l’a obtenu illégalement ensemble. » C’est pas mal ça, en effet, dans bien des cas semblables.

J’aime ce théâtre qui fait réfléchir tout en faisant rire. Aller le voir est bien. Le lire aussi. On ne le fait pas assez.