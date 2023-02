Riopelle, en repère inukshuk

L’autre jour, dans le métro, un jeune Inuit, manifestement sans abri, m’a abordée alors que je lisais la bio making of de ma cousine Hélène de Billy, Riopelle et moi. Il m’a vanté l’oeuvre publique La Joute du grand artiste, en plein Quartier des affaires de la métropole. Mon compagnon de siège aimait cette fontaine-sculpture. Parmi ses 30 figures de bronze, « La tour de la vie », à la dégaine de repère inukshuk, lui rappelait son berceau arctique. « Ça me parle », grommelait-il. Riopelle, qui a parcouru et célébré les territoires du Nord et leurs habitants, comme l’attestait l’expo thématique du Musée des beaux-arts de Montréal en 2020, aurait goûté l’hommage de ce déraciné des glaces éternelles.

Le peintre automatiste disparu en 2002, qui avait tant bu, tant fumé, tant aimé, tant festoyé, tant conduit de bagnoles de luxe, tant créé en pleine transe, serait le mouton noir de notre époque. Certains souhaiteraient souligner son centenaire de naissance du bout des lèvres. Trop « genré » pour être honnête. Allez… un géant, ça se respecte. Avec ses allures d’homme des bois, sa vie d’aventures, de passions multiples, ses brillantes percées internationales, son retour au pays entre oies et marées, l’artiste phare a quelque chose d’un Jos Montferrand de poésie cyclopéenne. Son souffle puissant invite les Québécois à embrasser leur culture et leurs horizons. Ce titan mi-nomade, mi-fixé, indifférent au mouvement nationaliste, semble haler son peuple avec un câble de liberté. Le suivre en cette année hommage, c’est monter à bord d’un train lancé à nos propres trousses.

Le Montréalais ébouriffé, ancien élève de Borduas, cosignataire en 1948 du brûlant manifeste Refus global, compagnon dans l’après-guerre parisien d’artistes mythiques, d’André Breton à Alberto Giacometti en passant par Samuel Beckett et Antonin Artaud, nous a laissé une oeuvre colossale, cataloguée par sa fille, Yseult. Restent aussi les photos de ses traits burinés avec la crinière, la charpente solide, l’aplomb du regard noir.

Il a toujours accompagné nos vies à travers les expos, les oeuvres semées partout. Ses mosaïques, sortes de vitraux de couleurs propulsées, semblent ouvrir sur la genèse du monde ou sur la nature retrouvée. L’une d’elles, Poussière de soleil, éblouit l’oeil. Une autre, Vent du Nord, record de vente, évoque la tornade dans une forêt agitée. La douceur de ses estampes aux couleurs de l’automne fait chavirer.

Au Musée national des beaux-arts de Québec, sur les plaines d’Abraham, maître-temple de son oeuvre, on le visite comme on visite un ami. Sa fresque Hommage à Rosa Luxemburg, dédiée à son ancienne compagne la peintre américaine Joan Mitchell, disparue en 1992, tient du cri répercuté par la peinture acrylique et les bombes aérosol aux urgences de graffitis. Cette oeuvre monumentale sut réconcilier certains nostalgiques du Riopelle de l’abstraction avec sa veine figurative. Le grand public, de son côté, fait la fête à ses volatiles de plumes et de becs. Mais à Montréal, rue Milton, la haute murale que lui a consacrée Marc Séguin, en cercle et en oiseau, souffre d’un manque d’amplitude stylistique. Le diable d’homme ne se laisse pas étreindre si aisément.

La semaine dernière, je suis allée voir, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, Riopelle symphonique, concert multimédia inspiré par son oeuvre. Les toiles merveilleusement projetées à pleins écrans accompagnaient les choeurs et les interprètes de l’OSM sur une création musicale de Serge Fiori et Blair Thomson. La trame s’offrait des côtés répétitifs et hypnotiques, que les violons et les percussions ne parvenaient pas toujours à transpercer. Des extraits d’entrevues de Riopelle imposaient son magnétisme et son humour. Dans certains actes, tableaux, sculptures et musique se mariaient, ailleurs sous des échos assourdis. À la fin, tandis que défilaient sur les écrans les panneaux de l’Hommage à Rosa Luxemburg peuplés d’oies dans tous leurs états, une phrase mélodique sinueuse m’a portée sur ses ailes. Mais c’est à travers ses oeuvres que le peintre fait vraiment trembler la terre sous nos pieds.

Sur les cimaises de la galerie Simon Blais, boulevard Saint-Laurent, on admire les gravures de Riopelle (l’expo se termine vendredi). Et dans ce parcours de lithographies, d’eaux-fortes et d’autres techniques sur papier, les essors de l’artiste pour représenter la nature comme pour s’en abstraire s’entonnent à pleine voix. Il rugit ou murmure. L’oreille entend le bruit de ses couleurs en correspondances baudelairiennes.

J’ignore où se posera Robert Lepage sur les planches au printemps dans son Projet Riopelle, mais je sais qu’il veut mettre en scène la démesure et la fureur de cet aigle qui a imprimé sa griffe sur le flanc de nos montagnes. Espérons qu’il le laissera voler aussi haut qu’on voudrait monter.