Sanctions en demi-teintes

L’agression contre l’Ukraine n’a pu être stoppée à coups de sanctions et d’embargos sur les semi-conducteurs. L’économie russe a fait preuve de résilience, aidée en cela par la flambée des cours énergétiques et par un contrepoids aux sanctions occidentales, même partiel, offert notamment par la Chine. À plus long terme cependant, la détérioration de la qualité de vie de la population russe, amorcée depuis l’annexion de la Crimée, pourrait s’amplifier sous l’effet tant d’une déconnexion avec l’Occident que d’une économie inféodée à Pékin, devenue une station-service de la Chine.

Les sanctions internationales ont porté des coups. Les derniers chiffres le prouvent. Les exportations de gaz russe se sont écroulées de 25,1 % en 2022 tandis que celles de pétrole ont, elles, augmenté de 7,6 % sur la même période, selon les données du vice-premier ministre russe responsable de l’Énergie. Le nombre de touristes en Russie en 2022 a chuté de 96,1 %, ont rapporté les professionnels du secteur.

Avec la pleine application du blocage des exportations européennes d’énergie fossile russe et le plafonnement du prix du pétrole russe à 60 $US le baril, le revenu budgétaire de la Russie en janvier était de 35 % inférieur à celui de janvier 2022, a indiqué le ministre russe des Finances, avec des revenus provenant du pétrole et du gaz en baisse de 46 % dans l’intervalle. Le déficit budgétaire atteignait l’équivalant de 23,9 milliards $US le mois dernier, soit 60 % du déficit prévu pour l’ensemble de l’exercice financier du gouvernement.

Enfin, le PIB de la Russie s’est contracté de 2,1 % en 2022, selon l’Agence des statistiques (Rosstat). Le ministère du Développement économique russe disait en septembre tabler sur une contraction du PIB de 2,9 %, alors que la Banque centrale s’attendait à ce qu’elle oscille autour de 3 %.

Ce sont des chiffres officiels. On peut imaginer que la situation réelle est plus sombre.

Dans le tableau des prévisions du Fonds monétaire international, mis à jour le mois dernier, la Russie est le seul pays dont l’estimation du PIB affiche une décroissance en 2022. Certes, le FMI a eu à corriger le tir à plusieurs reprises face à la Russie, surestimant l’impact des sanctions. Ainsi, la contraction du PIB de 2022 ne serait plus que de 2,2 %, disait-il, contre une chute de 8,5 % projetée dans les prévisions d’avril 2022. Mais il faut tout de même mettre le tout dans la perspective d’une croissance attendue de 2,8 % du PIB russe en 2022 estimée avant le déclenchement de l’invasion en Ukraine. Vu autrement, du quatrième trimestre de 2021 au trimestre correspondant de 2022, la ponction sur le PIB atteindrait désormais les 6,8 %. Mais c’est moins que les 13,9 % estimés initialement.

Sur la scène locale, selon les statistiques de la Banque de Finlande, la consommation privée aurait baissé de 9 % l’an dernier et la formation brute de capital, de 15 %. Pour sa part, l’investissement direct étranger, oscillant autour de 15 milliards $US en 2021, est tombé en territoire négatif historique, à quelque -20 milliards l’an dernier. Les ménages étaient aux prises avec une inflation autour de 14 % en septembre et à un taux directeur de la banque centrale de 7,5 %.

Une économie moins pénalisée que prévu

Il y a eu un impact réel, mais il est vrai que l’économie russe a été moins pénalisée que ce que plusieurs prévoyaient. Et elle devrait connaître une croissance de 0,3 % cette année et de 2,1 % en 2024 selon les nouvelles projections fortement révisées à la hausse du FMI dans sa lecture de janvier. « Compte tenu du prix plafond actuel du pétrole fixé par le G7, les volumes d’exportation de pétrole brut russe ne devraient pas être affectés de manière significative, la Russie continuant de réorienter ses échanges commerciaux des pays qui appliquent des sanctions vers les pays qui n’en appliquent pas », écrit-il. Essentiellement vers la Chine et l’Inde. D’autant que ce pétrole est déjà vendu à escompte, à un prix équivalent ou sous le prix plafond de 60 $US le baril.

The Economist a déjà calculé que les ventes d’énergie généreront pour la Russie un excédent du compte courant de 265 milliards $US en 2022, le deuxième en importance au monde, après la Chine. Ce surplus au compte courant en 2022 est chiffré à 227 milliards $US par les experts consultés par la Free Russia Foundation (FRF), soit le plus élevé de l’histoire et presque deux fois celui déjà record de 122 milliards comptabilisés en 2021. Le compte courant comptabilise notamment les recettes sous forme d’exportations et les revenus d’intérêt moins les paiements sous forme d’importations et de versements d’intérêt.

L’argent est là

The Economist ajoute qu’après une forte réaction initiale provoquant une dégringolade du rouble en réaction au gel de la moitié des quelque 600 milliards de dollars américains constituant la réserve de change de la Russie, « le système financier russe s’est stabilisé, et le pays trouve de nouveaux fournisseurs pour certaines importations, y compris la Chine […] Le plus gros défaut est que les embargos complets ou partiels ne sont pas appliqués par plus de 100 pays représentant 40 % du PIB mondial », souligne le magazine spécialisé. Sans oublier les difficultés de se retirer rencontrées par les entreprises occidentales.

Selon les données publiées par la FRF, la Chine est devenue l’an dernier le plus important partenaire commercial de la Russie, recevant 20 % de ses exportations totales et étant la source de 35 % de ses importations. Sur l’enjeu stratégique des technologies, microprocesseurs, semi-conducteurs et circuits intégrés continuaient d’être livrés, venant de la Chine, des Émirats arabes unis, de Hong Kong et de Singapour, pour des importations russes totales de 2,5 milliards $US en 2022, contre 1,8 milliard en 2021.

Enfin, et toujours selon l’information compilée par la FRF, les sanctions ont fait chuter les importations russes de 16 % l’an dernier. La forte contraction de 35 % durant les premiers mois de l’invasion a toutefois été suivie par une reprise des importations, qui devrait se poursuivre en 2023. Pour leur part, les exportations totales ont augmenté de plus de 30 % entre janvier et septembre 2022 par rapport à la période correspondante de 2021, alimentées essentiellement par la flambée des cours énergétiques. Depuis le début de la guerre, les exportations de pétrole russe vers l’étranger ont totalisé 190 milliards $US, ou 225 milliards sur l’ensemble de l’année, soit l’équivalent de 11 % du PIB russe.

L’argent ne manque pas.