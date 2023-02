Les cybermercenaires des «fake news»

La désinformation est un combustible de la guerre. De nos jours, elle s’entretient grâce aux capacités sans précédent de répandre des informations fausses et trompeuses. La guerre en Ukraine et la pandémie ont exacerbé les problèmes de mésinformation et de désinformation. L’utopie libertarienne qui a tant marqué l’imaginaire d’Internet est désormais supplantée par un constat brutal : le cyberespace est un champ de bataille. Un territoire virtuel où les extraordinaires possibilités techniques peuvent être détournées au service de la cupidité et des autres travers de l’humanité.

Les fake news sont une affaire de gros sous. Un consortium international constitué d’une centaine de journalistes d’investigation appartenant à 23 médias a mis en lumière certains mécanismes des cyberguerres. Deux médias membres du consortium, le journal Le Monde et Radio France, font état des actions de la « Team Jorge », un groupe secret dirigé par un chef connu sous le pseudonyme de « Jorge ». Basé en Israël, le groupe est composé d’anciens militaires et d’anciens agents des services de renseignement et d’autres experts en médias sociaux, guerre psychologique, questions militaires ou information financière. En somme, ce sont des cybermercenaires.

La Team Jorge vend ses services à ceux qui peuvent se les payer. Mais l’entreprise refuserait de travailler sur la politique nationale américaine, la Russie et Israël. La firme a toutefois participé à des campagnes de promotion du nucléaire dans l’État de Californie. Elle serait intervenue en « soutien au président sénégalais, Macky Sall, pour sa réélection en 2019 » de même que sur le « dénigrement d’un lanceur d’alerte suisse ». Le groupe aurait pris part à une trentaine de campagnes politiques.

L’entreprise a développé un logiciel permettant de fabriquer de faux profils et de les activer sur les réseaux sociaux. Le logiciel fabrique des profils très réalistes sur les réseaux sociaux, qui peuvent ainsi échapper à la détection des services de modération des grandes plateformes. Ces faux profils existent sur Twitter, Facebook et Instagram, et écrivent des commentaires sous des vidéos YouTube. L’enquête a permis de mettre au jour d’autres opérations douteuses exploitant les failles du réseau.

Miner la confiance

La désinformation et la mésinformation ont des conséquences. Un rapport émanant d’un comité d’experts du Conseil des académies canadiennes (CAC), rendu public le 26 janvier dernier, documente à quel point la mésinformation peut miner la confiance dans nos institutions et déformer les priorités politiques. Cela retarde l’action sur des questions cruciales, comme les changements climatiques. La mésinformation sur des questions scientifiques ou de santé aggrave les divisions au sein de la société. Ses impacts financiers et humains sont bien réels. Alex Himelfarb, qui présidait le Comité d’experts, expliquait que « la propagation incontrôlée d’informations scientifiques et sanitaires erronées rend les individus et la société vulnérables à l’exploitation et menace notre capacité à travailler ensemble pour relever les défis communs ».

Face à de tels fléaux, Normand Baillargeon a raison de préconiser le développement de réflexes et bonnes pratiques par les individus. Mais les problèmes de désinformation et de mésinformation sont structurels et requièrent aussi des mesures collectives. Hélas, à ce jour, les États ont très peu agi pour prévenir l’exploitation des vulnérabilités du réseau par ceux qui sont résolus à déstabiliser les processus démocratiques pour servir leurs intérêts.

Un rapport du Forum des politiques publiques publié en 2018 recensait une série de pistes politiques afin de faire face à l’émergence rapide de menaces numériques contre les institutions démocratiques et la cohésion sociale. Pour la restauration de la confiance et de l’intégrité des processus de diffusion d’information, le rapport évoque la nécessité d’obliger la mise en place au niveau des grandes plateformes de mesures assurant

la transparence publicitaire. De même, les algorithmes devraient être soumis à des audits réguliers par des autorités indépendantes. Les résultats de ces expertises devraient être accessibles au public. Le rapport préconise aussi des règles internationales pour veiller à ce que les entreprises numériques appliquent les principes des droits fondamentaux à la gestion de leurs sites et au traitement des contenus frauduleux.

Plusieurs actions de désinformation sont réalisées par le recours à des dispositifs automatisés connus sous le nom de bots. Les États doivent se concerter pour imposer la mise en place de dispositifs efficaces et publiquement imputables afin de déterminer quels sont les procédés techniques utilisés pour soutenir des opérations frauduleuses.

Pour protéger les populations de la désinformation et de la mésinformation, il faut préserver les espaces d’information ouverts et sécuritaires. Dans cet esprit, il importe de soutenir les acteurs non gouvernementaux capables de faire contrepoids aux acteurs dominants. De même, il faut renforcer les médias de service public, comme Radio-Canada et Télé-Québec, sans oublier les médias communautaires qui, depuis un demi-siècle, assurent ici des services essentiels d’information de proximité.