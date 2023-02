La cause des parents

Il y a près de quarante ans, Françoise Dolto, la célèbre psychanalyste d’enfants, publiait La cause des enfants. Elle y rappelait les principes fondateurs de sa théorisation, après toutes ces années consacrées à l’écoute de l’enfance. Pour elle, d’abord, l’enfant est un sujet, dès sa naissance, et même dès sa conception. Ensuite, il est un être de langage, bien avant qu’il soit lui-même capable de parler et, finalement, il a besoin de vérité. De vérité sur quoi ? « Sur ce qui le concerne », disait-elle.

Mais qu’est-ce qui concerne l’enfant ? Souvent ce que nous n’avons pas envie de lui dévoiler, justement ; nos ambivalences à son égard, nos regrets, nos secrets et petites trahisons, nos propres histoires traumatiques ou encore les grands trous de sens que nous ne savons combler par nos propres ressources. Rappelons que, selon la psychanalyse, nous sommes souvent inconscients de tous ces éléments, et que les symptômes, les nôtres et ceux de nos enfants, ont quelque chose à voir avec ce qui cherche à être révélé à la conscience et mis en langage.

Si Dolto a déjà largement été accusée — notamment par ma grand-mère, et ça me fait sourire d’y repenser — d’avoir ouvert la voie à ce qui deviendrait le phénomène des « enfants-rois », je continue de penser qu’il est réducteur de conclure à cette adéquation. De fait, ce n’est pas parce que nous considérons l’enfant comme un sujet que nous sommes automatiquement condamnés à devenir, nous, sujets de sa cour.

Toutefois, il y a des phénomènes qui apparaissent suffisamment densifiés dans la clinique pour qu’après vingt ans à recevoir parents et enfants dans toutes sortes de conditions, je sois tentée de dire que nous nous sommes peut-être enlisés, oui, dans un terrain qui ne sert personne, finalement, à part peut-être ceux qui profiteraient du fait d’ériger en expertise quelque chose comme le « savoir-faire parental normatif ».

Je suis souvent touchée par la souffrance éprouvée chez tous ces parents qui cherchent à habiter leur rôle, dans un contexte contemporain où pleut ce que nous appelons « les messages à doubles contraintes ». La pluralité des informations contradictoires, combinée à la frénésie productive de l’époque et à la narcissisation de toutes les sphères de l’intime, a de quoi épuiser les parents soucieux de faire « ce qu’il y a de mieux pour leur enfant ».

C’est d’ailleurs l’objet de la dernière publicité d’un magazine très connu qui, avec humour, rappelle aux « parents gonflables » qu’être parents, ce n’est pas une compétition. Si le procédé publicitaire est réussi, il demeure légèrement ironique que le porteur de ce message fasse peut-être aussi partie, malgré lui sûrement, des rouages multiples ayant contribué à la montée de ce phénomène de performance parentale.

Chercher hors de soi les trucs et les conseils des milliers d’experts différents pour éduquer notre enfant semble être devenu la manière courante de traverser l’expérience parentale. Or, si je n’ai rien contre la diffusion d’informations de sources fiables, reposant sur des données de la science, je suis sensible à l’appauvrissement grandissant de la qualité de vie de certains parents, épuisés de se sentir inadéquats, anxieux de faillir, de nuire au bon développement de leurs enfants en n’étant qu’eux-mêmes, finalement.

Il est vrai que, dès la grossesse, le discours informatif prend une telle ampleur qu’il en vient peut-être à évacuer quelque chose comme des ressources intimes plus instinctives, irrationnelles, transmises intergénérationnellement, qui valent aussi leurs poids dans l’aventure parentale.

Élever un enfant, c’est d’abord apparaître, être révélé à soi-même, se découvrir. Nombre de parents craignent désormais de découvrir qu’ils ne correspondent pas à ce qui semble établi comme une invitation à « disparaître », au service de ce qui est désigné comme « les besoins de l’enfant ».

La disparité entre ce qui est attendu et ce qui est vécu est parfois telle que, dès la naissance, s’installe entre l’enfant et le parent une interaction qui manque cruellement d’une donnée de base, et Dolto serait d’accord là-dessus : l’authenticité. Comme être parent consiste à développer une persona supplémentaire, les réflexes de la représentation de soi se mettent parfois en place, accroissant la distance d’avec une vérité intime, non dite, mais ressentie par l’enfant.

C’est d’ailleurs là que loge toute la beauté de la clinique parents-enfants, lorsqu’on arrive à rouvrir cet espace permettant de nous dire les vraies choses, de retrouver le droit d’être nous-mêmes ; enfants et parents, imparfaits, faillibles, mais habités par un amour qui ne s’exprime pas toujours par l’application de techniques apprises dans des guides.

« Est-ce que les enfants ont vraiment le droit de gâcher notre vie ? » m’avait déjà demandé un parent exténué en clinique. Au-delà de la boutade lancée, qui nous avait d’ailleurs fait éclater d’un rire franc, comme ça arrive plus souvent qu’on ne le croit, il y avait néanmoins cette question vraie : quelle est la place que nous laissons à ce rôle dans nos vies ? Est-ce vraiment un rôle, ou plutôt une nouvelle occasion d’être plus et mieux nous-mêmes ? Je n’ai pas les réponses, évidemment, mais je suis frappée du nombre de parents à qui je finis par prescrire quelque chose comme un « égocentrisme sain », un droit d’avoir aussi des limites, des « désirs à soi » qui excluent la réponse aux besoins des enfants, parfois adultes, déjà.

Une autre mère me disait « si je pouvais recommencer à zéro ma vie de mère, je le ferais », dans cette fantaisie de « tout faire mieux », cette fois-ci. Il me semble qu’il s’agit alors bien davantage de porter et d’assumer notre histoire, d’oser la nommer aussi, en nous pardonnant d’avoir été juste ce que nous sommes, seulement, et, plus que tout, en offrant à notre progéniture le luxe de nous en vouloir, aussi.

Et si, au lieu de recommencer à zéro, il était seulement salutaire de nous parler vrai, entre parents et enfants, d’oser « dé-coïncider » pour reprendre l’expression du philosophe François Jullien, d’avec ce que nous avons interprété comme la « norme parentale ».

Psychologue clinicienne, Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l’Université de Sherbrooke.

Appel aux récits Et si vous racontiez ce que votre parentalité vous a révélé sur vous-mêmes, en toute authenticité ?

