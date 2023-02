Un quartier pour une communauté

Un samedi de février nuageux, une douce température nous enveloppe et le son des oiseaux nous accompagne sur la 13e avenue, au sud de Beaubien. Nous sommes dans Rosemont–La Petite-Patrie. On pourrait croire à une rue comme les autres dans ce qui a été autrefois la banlieue de Montréal. Ce secteur de la ville, c’est le point d’attache de la communauté ukrainienne de Montréal depuis déjà 100 ans.

Plusieurs communautés montréalaises ont laissé leur empreinte, leur histoire, leurs souvenirs, mais surtout, une couleur culturelle qui a influencé la vie montréalaise. Certaines l’ont fait plus discrètement que d’autres, mais elles ne sont pas moins présentes au coeur de leurs collectivités. C’est le cas de la communauté ukrainienne.

Bien ancrés au nord du Vieux-Rosemont, dans le secteur du boulevard Saint-Michel, ces Ukrainiens ont installé au fil du temps des commerces, une Caisse populaire ukrainienne, des églises, des institutions, des centres communautaires, et des habitations à leur image. Ils ont ainsi contribué activement au développement de cette partie de Montréal, et quand on s’y attarde attentivement, on constate que c’est bel et bien leur quartier.

L’invasion de leur pays d’origine par la Russie a créé un état de choc au sein de la communauté ukrainienne de Montréal, ce qui l’a poussée à se faire moins discrète qu’à son habitude. Comme ce fut le cas en territoire de guerre, les Ukrainiens se sont ici aussi organisés et mobilisés. Des campagnes de financement dans les sous-sols d’églises ukrainiennes aux activités caritatives, de l’appui logistique jusqu’à un achalandage hors norme au festival annuel ukrainien, une vague de solidarité a rapidement déferlé dans le quartier.

Comme s’ils n’avaient pas été suffisamment éprouvés, les Ukrainiens ont dû faire face, en décembre dernier, au décès de la jeune Mariia Legenkovska, 7 ans, tuée par un automobiliste trop pressé dans le Centre-Sud de Montréal. Des larmes, de la colère et de l’incompréhension : un autre moment de recueillement a eu lieu à la cathédrale ukrainienne Sainte-Sophie. Elle était pleine à craquer, montrant de nouveau cette forte solidarité montréalaise.

Des événements brutaux amènent souvent une prise de position publique pour réaffirmer des valeurs et des principes qui nous sont chers, comme le sont la démocratie et la liberté. Ce fut le cas cette dernière année pour les Ukrainiens de Montréal, notamment lors du festival ukrainien. Cet événement se déroule depuis 22 ans dans le quartier, et pour la première fois il a eu lieu un peu plus loin, au parc Maisonneuve. À voir la foule, on avait l’impression de se retrouver comme dans le temps, à la Saint-Jean. Les paroles, plus festives habituellement, ont laissé place à des discours patriotiques et à des invitations à aider l’Ukraine en envoyant des armes. Il y avait même un char d’assaut sur place.

Par hasard, cette année devait avoir lieu l’installation de l’oeuvre de Giorgia Volpe au parc de l’Ukraine. Entrelacs a été créée en collaboration avec la communauté ukrainienne. Inspirée de la tradition du pays, elle représente un « Pysanka », cet oeuf de Pâques décoré à la main de longue tradition ukrainienne. L’inauguration d’une oeuvre d’art public dans un parc n’attire généralement pas les foules, mais cette fois, c’était différent. Les dignitaires y étaient, tout comme les représentants de toute la communauté. L’art a réuni les gens, il a réchauffé les coeurs, mais il a aussi permis de créer encore plus de liens.

Déjà une année de guerre en Ukraine. L’invasion d’un voisin qui a déjà été un frère. Déjà une année de mobilisation pour la communauté ukrainienne de Montréal en soutien à sa mère patrie. La multiplication des activités et des événements a fait prendre conscience aux voisins d’ici de leur présence pourtant bien marquée depuis un siècle. À travers les drames humains et les blessures profondes, il y a eu cette solidarité et ce rapprochement entre la communauté ukrainienne de Rosemont et les Rosepatriens.

Montréal et l’arrondissement ont reconnu l’apport important des Ukrainiens au quartier en nommant une rue et un parc de l’Ukraine. Au fil du temps, ces lieux se sont inscrits naturellement dans la vie de toutes les personnes qui habitent autour. Aujourd’hui est arrivé le moment d’une reconnaissance officielle, celle où l’on inscrit de manière permanente le nom d’un lieu. Au-delà des commémorations, des rassemblements, des hommages et des appuis, il est temps de nommer ce bout de Montréal comme il est. La prochaine fois que vous passerez sur Bellechasse, arrivé entre la 12e et la 13e avenue, jetez un coup d’oeil au nord, un Pysanka y trône pour rappeler que vous êtes au coeur du quartier ukrainien.