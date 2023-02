La langue et les militants

Les militants ont toujours considéré les mots comme une arme. Ce n’est donc pas d’hier qu’ils s’en prennent à la langue. Lors de la Révolution française, il était bien vu de s’appeler « citoyen ». Au nom du dieu Raison, on renomma les mois, les jours et même les années. Deux siècles plus tard, les communistes jugèrent bourgeois de se désigner par « Monsieur » ou « Madame » ; ils préféraient « Camarade ». Partout régnait ce « morne sabir marxiste », pour reprendre les mots d’un journaliste de l’époque. Plus près de nous, depuis les années 1970, il n’était pas rare d’entendre qualifier de « bourgeois » le simple usage du conditionnel et du passé simple.

Rarement, pourtant, ces tentatives de soumettre la langue à une idéologie n’ont été aussi brutales qu’avec ce qu’on appelle aujourd’hui la langue « inclusive ». Étrange formule pour une grammaire bien-pensante et impraticable qui risque d’éloigner quantité de lecteurs.

Depuis plusieurs années, ces nouvelles règles, qui prétendent lutter contre les discriminations à grands coups de « plombiers et plombières », de « tous et toutes », de « iel », de « .e.s », s’insinuent dans les administrations. Un article du Devoir nous apprenait récemment que certains médias, comme Québec Science, s’en étaient entichés et que d’autres y songeaient.

Cette vaste entreprise de moralisation de la langue — car c’est bien de cela qu’il s’agit — repose pourtant sur un mythe selon lequel il y aurait eu un complot masculin pour chasser le féminin de la langue. Il y a longtemps que des sociolinguistes de la qualité de Yana Grinshpun (voir son article dans Malaise dans la langue française, aux Éditions du Cerf) ont montré que l’apparition du masculin générique, permettant de désigner indifféremment des hommes et des femmes, n’avait rien d’un complot. On pense au contraire qu’à cause de ses affinités formelles avec le neutre latin, il a fini par le remplacer.

Quant au genre grammatical, les linguistes savent aussi qu’il n’a pas grand-chose à voir avec le sexe, et encore moins avec cette curieuse notion de « genre » récemment importée des États-Unis (gender) et à laquelle il faudrait dorénavant tout réduire. Exactement comme le marxisme voyait partout la lutte des classes.

Il faudrait qu’on nous explique ce qu’il y a de sexiste à écrire au féminin les mots « estafette » et « altesse » et au masculin « mannequin » et « clitoris ». Ou à dire « il pleut » et non pas « elle pleut ». Nos compatriotes anglophones qui s’enfargent en permanence dans « le table » savent bien qu’en français, le genre grammatical répond à des critères bien plus complexes que le seul « genre ». Il y a d’ailleurs une forme de pensée magique dans cette façon de tout y ramener. À moins que l’on nous démontre que les femmes sont plus égales en Turquie et au Cambodge, dont les langues ne connaissent ni masculin ni féminin.

On s’étonne que des esprits aussi brillants que George Sand, Colette, Gabrielle Roy et Simone de Beauvoir se soient laissé abuser à ce point, appliquant avec servilité des règles de grammaire qui ne consacraient rien de moins que le « monopole des hommes sur la parole publique ». La formule est d’Éliane Viennot, une « professeuse » (c’est ainsi qu’elle se qualifie) qui voit dans l’alternance des rimes masculines et féminines de la poésie classique une affreuse marque d’hétérosexualité. Tenez-vous bien : elle a même cru déceler dans l’accent aigu la vague trace d’un… pénis !

Les meilleurs historiens savent pourtant qu’à l’époque où les règles de notre langue furent codifiées, aux environs du XVIIe siècle, les femmes jouèrent un rôle non négligeable dans les salons littéraires. N’est-ce pas La Bruyère qui voyait dans la langue des femmes une langue plus douce, moins ampoulée et plus éloignée de ce latin dont il importait alors de se distancier ?

Non, la langue ne se réduit pas à la guerre des sexes. Elle n’appartient ni aux hommes ni aux femmes, et encore moins à ces nouveaux gardes rouges qui poussent la détestation du masculin jusqu’à en voir la trace dans chaque phrase.

Pour une langue aussi vive et agile que le français, ce baragouin qui bégaie en permanence ne saurait être qu’un pensum. Avec ses règles impraticables, on s’ennuiera bientôt de l’accord du participe passé. Comme si, en français, les élèves québécois n’avaient pas d’autres chats à fouetter que d’ânonner les sourates du néoféminisme.

Il est vrai que dans un monde où chacun prétend choisir son sexe, on pourrait bien choisir sa langue. D’ailleurs, cette novlangue est déjà devenue un signe de reconnaissance dans une certaine gauche. Libre à chacun de s’exprimer comme il l’entend, fût-ce au prix de l’effritement du corps social. Mais cette langue militante, qui poursuit des buts avant tout politiques, ne devrait pas contaminer les institutions et les médias, qui ne devraient avoir d’autres règles que l’usage.

De quel droit, en effet, ces derniers imposeraient-ils à leurs lecteurs de nouvelles règles de grammaire ? La lente progression de ce nouvel espéranto dans l’information est bien le signe que le militantisme y est de plus en plus prégnant. S’il est une chose que l’on devrait pourtant savoir, c’est que le journalisme et le militantisme sont inconciliables. À force de les mélanger, c’est l’information qu’on sacrifie.