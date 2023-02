Migration en terrains hostiles

C’est une immersion bouleversante au coeur d’un désastre humanitaire que nous offrait récemment le New York Times, au beau milieu de la mythique région du Darién, cette forêt dense et marécageuse qui sépare l’Amérique centrale de l’Amérique du Sud.

« El Tapón del Darién » est, comme son surnom l’indique, un bouchon forestier qui s’étend sur plus d’une centaine de kilomètres, sans voie terrestre aménagée, de part et d’autre de la frontière entre la Colombie et Panama. Le territoire est notoirement dangereux : topographie hostile et imprévisible, présence de groupes armés… Pourtant, le Darién est aujourd’hui devenu l’une des routes migratoires les plus achalandées au monde.

Jadis, seul un petit nombre de migrants en provenance du Sud tentait cette traversée extrêmement périlleuse — environ 11 000 personnes en tout entre 2010 et 2020, notait la journaliste du NYT, Julie Turkewitz. Aujourd’hui, ce sont des centaines de personnes qui s’y risquent chaque jour. En 2022, 250 000 personnes auraient entamé la traversée du Darién à pied. On estime que ce nombre devrait atteindre 300 000 en 2023.

La journaliste a donc suivi, durant les six jours de cette éprouvante traversée, Alexandra, une avocate originaire du Venezuela poussée à l’exil par la détérioration dramatique des conditions de vie dans son pays, seule avec sa fille de six ans, Sarah. Dans la jungle, la mère et la fille seront séparées pendant trois jours, la première peinant à garder le rythme sur le terrain boueux et escarpé. Il faut avoir une force inouïe pour confier sa fille de six ans à un inconnu en pleine forêt ; pour la regarder s’éloigner en priant pour qu’une vie meilleure se trouve au bout du chemin.

Pourquoi avoir entrepris une telle traversée ? lui demande la journaliste. Parce que son pays n’était plus un endroit où élever sa fille, tout simplement. Au point où envisager de se rendre à pied jusqu’en Amérique du Nord paraissait comme une voie plus sécuritaire que le statu quo.

L’histoire d’Alexandra et Sarah ne se finit pas exactement bien : réunies au sortir du Darién, elles sont aujourd’hui coincées au Honduras, en attendant de remplir les conditions pour demander l’asile aux États-Unis. L’attente est pénible ; les chances de succès, minces.

Petit bond dans le temps. Le New York Post se fend d’un article coiffé d’une manchette des plus sensationnalistes : « Disgruntled migrants fed up with the Big Apple’s crime and grim are taking off to the Great White North — on bus rides paid for by New York taxpayers ». Puisqu’il est question, bien sûr, de la frontière avec le Québec, l’affaire a aussitôt eu un écho chez nous — certains auraient même difficilement pu souhaiter une meilleure passe su’a palette.

Le Bloc québécois s’est jeté sur l’occasion pour casser un peu plus de sucre sur le dos des migrants qui entrent au Canada de façon irrégulière, en publiant sur les réseaux sociaux un montage suggérant que les autorités new-yorkaises offraient des billets de « tout inclus » pour le Québec, via le chemin Roxham. Un appel du pied idéal pour souffler encore sur les braises du « péril migratoire ».

Répondant aux critiques, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, s’est défendu en disant que les Américains déchargeaient ainsi leur fardeau migratoire sur le Québec, lequel offrira, « comme il l’a toujours fait, l’éducation, le système de santé, le service de garde ». On notera au passage que la proverbiale hospitalité de la société québécoise se dissout à vue d’oeil dans la bile des calculs partisans.

Justement, la ministre québécoise de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, applaudissait cette semaine le fait que presque tous les demandeurs d’asile arrivés par le chemin Roxham la fin de semaine dernière aient été envoyés en Ontario par Ottawa. « On est très contents de ça et on espère que ça va se maintenir dans le temps », déclarait-elle.

Évidemment, la ministre Fréchette a évoqué un manque de ressources avant tout ; nous n’avons rien contre ces gens, mais vous comprendrez que nous arrivons au bout de ce que nous pouvons offrir. Reste qu’elle sait très bien quel clou elle enfonce en prenant la peine de saluer publiquement le fait qu’on évacue des migrants hors de la province. Elle sait très bien à qui elle parle, quel récit politique elle alimente et construit : celui d’une société qui se porterait mieux si l’on jugulait l’afflux soi-disant incontrôlable d’étrangers en sol québécois, et si Ottawa cessait « d’imposer » au Québec des personnes non désirées.

Tout comme on ne se gêne pas pour faire des rapprochements sordides entre la migration forcée et les voyages en formule tout inclus, on célèbre le déplacement de demandeurs d’asile comme si ces discours n’avaient pas de conséquences. Des conséquences directes et violentes sur des personnes qui traversent des moments parmi les plus difficiles de leur vie.

On se défendra jusqu’au bout d’adopter la ligne dure anti-migratoire, on parlera plutôt de la défense de l’autonomie du Québec ou encore de la dure réalité des ressources, de l’espace limité — la crise du logement étant ces jours-ci l’alibi en vogue. On pourrait en dire long sur ce mensonge grossier, qui tente de nous faire avaler que le manque de logements abordables est dû à un surplus démographique plutôt qu’aux ravages de la spéculation immobilière et à des décennies de négligence en matière de développement du logement social.

La vérité, c’est que peu importe de quel vernis on enduit ces discours, ils reposent tous, en dernière instance, sur la déshumanisation des personnes qui se présentent à la frontière ; une déshumanisation qui trahit des allégeances politiques des plus sombres.