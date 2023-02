L’Ukraine, côté art, côté bombes

Un an déjà de guerre meurtrière en Ukraine. Le maître du Kremlin la prévoyait courte et victorieuse. Vanité humaine et erreur du lanceur. Ces douze mois d’horreur nous auront offert un cours accéléré de politique internationale contemporaine, avec ses feintes, ses mensonges, ses résistances, ses héroïsmes, ses jeux d’alliance, ses massacres, ses peurs occidentales d’en faire trop ou trop peu. Ajoutez la crainte éperdue d’un conflit mondial, à l’aideou pas d’étranges objets volants capables de court-circuiter des ondes chez l’ennemi. Pour les amateurs d’oeuvres d’anticipation, un scénario de film. La fiction et la réalité semblent se rejoindre, comme les parallèles à l’infini.

L’art est au front là-bas. À cause du passé du président de l’Ukraine, qui connaît la musique. Signe des temps aussi. Car la culture se voit désormais brandie ou dénoncée au nom des causes les plus diverses. Au long de l’histoire, l’art servit de cible, de javelot et de butin aux belligérants de tous poils. Mais le phénomène prend le mors aux dents.

Dans cette épopée, un visage en gros plan : celui du président Volodymyr Zelensky. Difficile de ne pas admirer son courage, transmis à un peuple debout. Sans doute, impressionne-t-il Vladimir Poutine aussi. En perpétuelle tenue de camouflage, l’ancien acteur sait jouer les cartes de la représentation. À lui, la vedette de cette pièce cruelle, sanglante, shakespearienne, pleine de bruit et de fureur. En fin stratège au secours de sa patrie assiégée, il n’entend pas céder son temps d’antenne. Sinon, des sympathies internationales s’effriteraient peut-être, des envois d’armes à l’avenant. La star guerrière démultipliée à l’écran joue la survivance de son pays.

Dans maints festivals et galas culturels, par visioconférence, on le voit s’adresser aux artistes, à leurs alliés, à leurs spectateurs, demandant aux forces progressistes de jouer les cariatides de soutien. Zelensky y parle d’art et de résistance. Rarement la guerre et le monde de la culture n’ont autant communiqué que durant ce conflit-là. Avec renvois d’ascenseur permanents.



À la 73e Berlinale, qui a démarré jeudi, neuf films, surtout documentaires, sur la vie des Ukrainiens en temps de guerre sont projetés. Le plus prestigieux : Superpower des Américains Sean Penn et Aaron Kaufman. Le cinéaste de The Pledge et de Mystic River voulait au départ tourner un documentaire à Kiev sur la carrière de Zelensky. Cet ancien interprète d’un président ukrainien (dans la série Serviteur du peuple) catapulté chef du pays le fascinait. Sous la pandémie, ils ont communiqué par Zoom, puis au lendemain du débarquement de l’équipe américaine en Ukraine, l’invasion russe vint brouiller leurs cartes. Penn est demeuré là-bas, interviewant l’artiste politicien transformé en héros de guerre, rendant hommage à son peuple de concert. Le président de l’Ukraine, tête d’affiche du film, s’est adressé à l’auditoire berlinois ce vendredi. La boucle est bouclée.

Les artistes assiégés ont rivalisé de créativité et d’ingéniosité pour dénoncer l’assaut de l’armée de Poutine, à coups de vidéos, d’affiches, de photos, de tableaux en pieds de nez à l’envahisseur. Avant tout pour remonter le moral des compatriotes sur la ligne de feu. Des sculpteurs participaient à l’effort de guerre en coordonnant des soudures antichars. Des conservateurs vidaient des musées de leurs oeuvres pour leur éviter les bombes. Reste que plusieurs trésors nationaux sont partis en cendres, à l’instar de nombreux théâtres et bâtiments patrimoniaux. Ces citoyens modèles de résilience demandent aux sympathisants étrangers d’apprendre à connaître leur littérature, leur musique, leurs films, leurs graphismes. Car la population se bat aussi pour défendre sa culture.

Cette dernière, en général mal décryptée, longtemps annexée au patrimoine russe, s’est exportée, ironie du sort, sous le fracas des missiles. Des musiciens furent les invités d’honneur des plus grandes institutions occidentales, avec mise en lumière de talents. Des festivals présentent les oeuvres de leurs cinéastes. On a pu voir en mai dernier au théâtre Centaur, grâce à Michel Marc Bouchard, Leslie Baker et Eda Holmes, le spectacle Paroles ukrainiennes, nourri de textes de dramaturges nationaux.

En parallèle, tant d’artistes russes se sont vus boycottés sur nos scènes et à l’étranger depuis le début de cette invasion. Parfois je me désole qu’on coupe le sifflet à des êtres sensibles quand leur dirigeant politique perd le nord. L’art est une arme de guerre, je sais, faut comprendre, mais que sa substance demeure fragile ! On lui souhaite une paix prochaine, comme aux humains chair à canon dans cet enfer. Aujourd’hui, nos voeux s’envolent au vent. Demain, on les relancera, plus tard aussi.