Contre l’école robotisée

Vous pensiez peut-être, comme moi, que la pandémie avait définitivement mis un terme à l’enthousiasme pour l’école numérique et pour la formation à distance. Forcés, par les circonstances, à expérimenter ces méthodes, les élèves et les enseignants, après des mois, n’en pouvaient plus et criaient grâce.

Depuis, on constate, douloureusement, que ces méthodes ont eu des effets catastrophiques sur les résultats scolaires et sur la santé mentale des jeunes. L’école à l’écran, c’était peut-être mieux que rien, mais ça ne remplaçait pas, loin de là, l’école en présence.

Vous pensiez donc peut-être, en toute logique, que les thuriféraires de l’école numérique battraient enfin en retraite devant l’évidence de l’échec de leur programme. Eh bien, détrompez-vous ! Dans les actuelles négociations des conventions collectives du personnel enseignant du réseau collégial, la partie patronale, composée de la Fédération des cégeps et du ministère de l’Enseignement supérieur, plaide pour le virage numérique.

Tous les poncifs technofétichistes sont invoqués pour justifier ce parti pris. Il faudrait, écrivent les patrons du collégial, adapter la formation à la réalité de demain, faire preuve de souplesse et d’innovation, permettre ainsi une meilleure gestion du temps et limiter les déplacements.

Bien sûr, il y a des obstacles sur ce chemin ensoleillé, comme la résistance au changement des enseignants et l’incompétence numérique de ces derniers, mais aller de l’avant s’impose. Que les élèves et les enseignants, dans leur majorité, refusent ce modèle, que l’expérience pandémique ait illustré l’indigence de ces méthodes, cela ne change rien à l’affaire. Les dirigeants, sans consultation démocratique mais sous l’influence de lobbys, ont décidé : l’avenir de la formation est dans le numérique et à distance.

C’est précisément ce discours, aussi proposé, à l’échelle mondiale, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), que dénoncent avec virulence et brio Eric Martin et Sébastien Mussi, tous deux professeurs de philosophie au collégial, dans Bienvenue dans la machine. Enseigner à l’ère numérique (Écosociété, 2023, 184 pages).

« La catastrophe est là, écrivent-ils. Nos décideurs ont conçu et réalisé une société obsédée par le développement économique et technologique, sans égard pour le respect de ce qui fait l’humain, le commun, la nature, la vie en général. Cette obsession colonise maintenant jusqu’à nos institutions scolaires. »

Être humain, ajoutent-ils, c’est vivre en communauté, avec autrui, cultiver l’empathie, la sensibilité et la solidarité ainsi que l’ouverture à la beauté du monde. « Or, notent-ils, l’école informatisée est précisément la négation de ces rapports sensibles et concrets au profit d’une virtualisation et d’une robotisation du rapport pédagogique » qui ne profitent qu’aux « vendeurs de trucs et de bidules ».

Les méfaits de la formation numérique et à distance sont connus et documentés : baisse de la motivation, perte d’attention et de mémorisation, encadrement pédagogique insuffisant, augmentation de la tricherie et, par l’absence de socialisation entraînée par ce modèle, baisse de la capacité d’empathie et augmentation du sentiment de solitude.

En gros, donc, c’est un échec sur les plans scolaire et humain. Une étude des chercheurs Christian Boyer et Steve Bissonnette a d’ailleurs montré que, même avant la pandémie, les écoles virtuelles, au primaire et au secondaire, aux États-Unis principalement, obtenaient des résultats négatifs pour l’ensemble des enfants.

Cette informatisation de l’école, soulignent aussi Martin et Mussi, coûte extrêmement cher, rend les institutions dépendantes des géants du numérique et n’a absolument aucune vertu écologique, malgré ce qu’en disent ses partisans. Toute cette quincaillerie informatique pollue abondamment. Il faut être ignorant ou menteur pour lier l’école numérique au souci écologique.

Le pire, c’est la déshumanisation qui nous guette. Le rôle de l’école, écrivent Martin et Mussi, n’est pas « de formater la jeunesse en vue d’en faire une main-d’oeuvre polyvalente » au service des « priorités technico-économiques étroites d’une élite à courte vue », mais de former des citoyens capables de comprendre le monde culturel et naturel dans lequel ils arrivent et auquel ils souhaitent contribuer en toute conscience, avec les autres.

Pour remplir vraiment sa mission, insistent Martin et Mussi, l’école n’a surtout pas besoin de plus de machines, mais de locaux physiquement accueillants, de classes à échelle humaine, de bibliothèques avec de vrais livres, de cours d’arts multiples et d’un personnel enseignant et parascolaire en quantité suffisante.

Les élèves ne sont pas des ressources qui doivent s’adapter à des machines afin de doper la croissanceéconomique. Ce sont des êtres humains, citoyens en devenir, qui ont besoin d’êtres humains.