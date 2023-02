Le hockey vu par la recherche

Depuis le début de la semaine, nous sommes nombreux à être sous le choc. Le jugement de la Cour supérieure de l’Ontario sur la demande d’action collective déposée par trois anciens hockeyeurs juniors, rapporté lundi par Martin Leclerc, de Radio-Canada, est particulièrement dur à lire.

Pour le lecteur non averti, le niveau de violence sexuelle, physique et psychologique qui y est évoqué est profondément troublant. Mais pour les experts du sport, c’est probablement ce choc même du public qui est le plus exaspérant.

Déjà, en juillet dernier, 28 universitaires canadiens publiaient une lettre ouverte intitulée « Les violences sexuelles et la misogynie sont profondément enracinées dans le hockey masculin ». Si le jugement ontarien dépeint un problème systémique au hockey, où les scènes les plus dégradantes se déroulent au vu et au su des entraîneurs et des directeurs, la lettre de juillet parlait déjà d’une culture qui « normalise la violence, l’agression, l’alcool, l’intimidation, les “plaisanteries” sexistes et homophobes et la dégradation des femmes et des personnes LGBTQ2+ ».

Pourquoi, alors, la surprise générale, même des journalistes sportifs ? La réponse se trouve aussi dans le travail des chercheurs. La lettre collective nous enjoint notamment de lire un papier de 2013 publié par la sociologue Kristi A. Allain. Son titre (traduit) : « Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire ». Sa recherche porte sur la culture du secret au hockey, et sur les mécanismes mis en place dans le milieu pour fermer les portes aux regards externes — particulièrement s’ils sont féminins. En bref, les hockeyeurs seraient socialisés de sorte à ne rien dire à personne, jamais, et la pénalité sociale pour le bris de ce code serait très importante.

On en comprend deux choses. D’abord, la masculinité typique du hockeyeur, soit le gars peu loquace, voire laconique, aux émotions toujours réprimées qu’on a l’habitude de voir en entrevue à la fin des matchs, cache quelque chose de plus sombre. Si ce type de personnalité publique est activement encouragé par le sport, on peut penser aussi que c’est parce qu’il protège le milieu du monde extérieur.

Ensuite, les trois anciens joueurs qui ont mis au jour la question de la violence dans le sport sont, dans le contexte, d’autant plus courageux. Cinq ans après le mouvement #MoiAussi, le tabou entourant la violence sexuelle dans les vestiaires peut sembler étonnant. Mais plus on lit les différents papiers, mémoires et thèses du collectif de chercheurs, plus on comprend. La barrière culturelle à surmonter pour dénoncer ressemble plus au mont Everest qu’à une barrière.

Est-ce que l’onde de choc politique de cette semaine sera suffisante pour faire changer les choses ? Encore une fois, une autre publication nous éclaire. Gretchen Kerr, Bruce Kidd et Peter Donnelly, de l’Université de Toronto, ont rédigé ensemble « Un pas en avant, deux pas en arrière : la lutte pour la protection de l’enfance dans le sport ». L’article y décrit un cycle où une « crise médiatique » attire l’attention sur la question, ce qui mène à la proposition de plans d’action censés mener au changement, lesquels sont mal exécutés ou encore sabotés par de la résistance interne. En fin de compte, très peu de progrès sont réalisés. Pendant ce temps, le regard politique se détourne de la question… jusqu’à ce que la prochaine crise éclate.

Selon les chercheurs, on restera dans le cycle jusqu’à ce qu’on mette sur pied une institution indépendante chargée de protéger les mineurs contre la maltraitance dans le sport. Sinon, la « culture du contrôle » qui prévaut dans le milieu continuera à endiguer tout véritable processus de reddition de comptes.

Cette culture, décrite dans l’article paru en 2020, on l’a tous vue à l’oeuvre l’an dernier à Hockey Canada. Il avait fallu des semaines de scandale avant d’obtenir la démission des dirigeants qui avaient utilisé les cotisations des parents pour créer un fond voué à régler à l’amiable les plaintes pour agression sexuelle à l’encontre des joueurs. Il a fallu que plusieurs grands commanditaires retirent leur appui à l’organisme et que plusieurs sections régionales envisagent de se désaffilier avant que ses dirigeants semblent prendre un tant soit peu la mesure de la situation. Et encore.

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, a laissé flotter cette semaine l’idée d’une enquête publique sur la question des violences dans le sport. Pour les chercheurs qui mettent en lumière la situation depuis déjà des années, sans qu’on leur donne le quart de l’attention méritée, la notion voulant qu’on puisse avoir besoin d’établir un diagnostic plutôt que de passer directement au traitement peut être frustrante à entendre.

Le mérite de l’idée dépend donc surtout de la forme qu’elle prendra. Si une enquête force la parole de dirigeants qui avaient, jusque-là, refusé de participer aux recherches, l’exercice peut permettre un pas important vers la transparence. Si elle débouche, toutefois, sur des recommandations qui permettront encore une fois aux organisations concernées de protéger leur image plutôt que d’instaurer un véritable changement de culture, alors on aura perdu notre temps.

Une chose, à ce stade-ci, semble déjà certaine. Le milieu du hockey est beaucoup trop toxique pour se réformer de lui-même, même avec le dégoût populaire, même mis sous les feux des projecteurs. Le changement devra être forcé de l’extérieur.