Le bruit et le silence des tragédies

Au cinéma et dans les séries comme aux infos, l’émotion déchargée à 300 000 volts par les producteurs et diffuseurs nous rentre dedans. Les œuvres audiovisuelles pétaradent, le fracas des mauvaises nouvelles détraque notre ouïe et notre sensibilité. Nos esprits n’entendent plus que les hauts cris, ne réagissent qu’à la charge de l’orignal. Bombardés, sonnés, hébétés, sous surdose d’effets appuyés, certains devant l’écran deviennent accros à l’outrance. Plus qu’hier. Car la pandémie nous a changés. Ce monde en mutation perpétuelle fait peur, émousse les sens. Le trop-plein nous protège et l’industrie s’adapte.

Qui veut encore inviter le public à suivre un chemin intime de découverte et de profondeur ? Quelques auteurs peu fréquentés, à saluer bien bas. Sinon, chacun appuie sur le champignon pour attirer l’attention des spectateurs. Comment préserver dès lors l’empreinte de leurs messages ? Des œuvres coup-de-poing sont oubliées aussitôt consommées, des catastrophes se font balayer par de plus fraîches. Parfois, sous la tempête, on coupe le son, on éteint la lumière avant de respirer par le nez. Afin de passer entre les gouttes pour demeurer en vie. Pas facile !

La semaine dernière, lorsqu’un homme a foncé avec son autobus dans la garderie Ste-Rose pleine d’enfants, faisant des morts et des polytraumatisés, l’impact nous a étourdis comme un coup de massue. Les téléspectateurs pleuraient devant l’atrocité du crime insensé autant que sous l’électrochoc de sa représentation médiatique.

Mais comment se recueillir vraiment en plein brouhaha ? Une petite voix nous l’assure : l’empathie réclame un retour sur soi pour prendre racine. En plongée intérieure surgit la petite gêne de voir des gens traumatisés, endeuillés, brisés, venir témoigner devant la caméra du sol qui s’est ouvert devant leurs pieds. Mais la machine de l’info doit satisfaire au voyeurisme, offrir des contre-plongées sur le lieu de l’horreur, bombarder le champ public de secousses plus terribles les unes que les autres. Vérité et fiction font lit commun. Où s’arrête la réalité ? Où commence le spectacle ? À l’image, la charge explosive est si forte. Comment s’écouter penser ?

La série Mégantic sur Illico, bien réalisée et percutante, possède l’immense mérite de mettre des visages et des destins sur l’épouvantable tragédie de juillet 2013, quand le train plein de pétrole aux freins finis avait broyé une ville et ses habitants. Ces images apocalyptiques, on les avait vues passer en boucle à la télé, avec le champignon de feu, les ruines fumantes, les funérailles, la désolation. Des scènes pourtant désincarnées. Plus maintenant.

L’auteur Sylvain Guy s’est basé sur plusieurs témoignages de survivants, parfois amalgamés mais réels, pour brosser le scénario. On applaudit à sa quête de vérité. Reste qu’une kyrielle d’émotions nous sont matraquées dans cette série. Même quand l’action se déroule la veille de la catastrophe, la moindre relation intime brûle d’intensité. Sans moments blancs, sans temps d’arrêt pour permettre au spectateur d’encaisser le coup. Le rythme frénétique suscite les pleurs, puis crée l’anesthésie. Sa trépidation fait l’effet d’une drogue. On s’y gèle.

Dimanche dernier, à l’émission Tout le monde en parle, Pascal Lafontaine, l’homme qui déplaça le train à Mégantic au péril de sa vie (comme le personnage de cette série), a pris la parole. Il avait perdu son épouse et des proches dans l’explosion ferroviaire, mais son calme, sa pudeur témoignaient du choc subi mieux que toutes les images recréées. En l’écoutant dénoncer des journalistes et des badauds qui l’avaient épinglé après le drame, insensibles à ses tourments, on avait mal à notre humanité. De purs salauds, ces curieux écervelés et ces hordes de médias piétinant la détresse des autres ? Même pas. Parfois en service commandé, tous désensibilisés dans ce XXIe siècle particulièrement mitraillé d’images de violence fictives, réelles, transposées. En chocs post-traumatiques répétés. Comment atteindre la sensibilité cachée de ceux qui crânent ? Tant de sentiers de communication seraient à défricher en douce.

Toujours à Tout le monde en parle, un sauveteur d’enfants et le père d’un garçon blessé lors du drame à Sainte-Rose sont venus raconter leur propre descente aux enfers. Très dignes, isolés de l’assemblée, sans armures. Celui que tous considéraient comme un héros ne rêvait guère à une médaille de bravoure. Avec son compagnon, il respirait ailleurs. Comme Pascal Lafontaine, cet otage du cauchemar de Lac-Mégantic. Une lumière voilée émanait de ces hommes-là. Elle semblait nous inviter à ressentir leurs tragédies et leurs combats intimes hors des mots et des symboles tonitruants, en des zones préservées. J’ai écouté leur bouleversant silence. C’est lui qui m’a fait trembler.