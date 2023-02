Entre inflation, pénurie, taux d’intérêt et...survie

Les dirigeants d’entreprise sont déchirés entre leur quotidien et la nécessaire transformation de leur compagnie. Le quart d’entre eux vont même jusqu’à craindre que celle-ci ne soit plus viable dans dix ans, mais ils sont nombreux à se dire trop accaparés par les défis de performance opérationnelle. Y aurait-il un peu de procrastination derrière tout cela ?

Inflation, taux d’intérêt, récession, érosion du pouvoir d’achat des ménages, pénurie de main-d’oeuvre, distorsion de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi pression des actionnaires pour le rendement immédiat… Les chefs de direction d’entreprise se plaignent de consacrer trop de temps à répondre aux défis et enjeux de la gestion courante. Au Canada, le quart d’entre eux disent douter de la viabilité de leur entreprise dans dix ans sans transformation de la façon de faire actuelle. Mais ils sont nombreux à affirmer ne pas y consacrer le temps et l’effort nécessaires.

Accaparement du quotidien ou procrastination ? Le changement climatique apparaît pourtant dans la liste des urgences de ces chefs de direction — qui vont jusqu’à parler d’un impact immédiat —, plusieurs estimant que ce risque climatique modulera les coûts et la chaîne d’approvisionnement au cours des 12 prochains mois. Pourtant, à l’échelle mondiale, le tiers de ces dirigeants n’envisagent pas de réduire les émissions de leur entreprise ou n’ont pas encore mis à exécution leur plan de réduction. Au Canada, on parle de la moitié (49 %) des chefs de direction qui ne prévoient pas travailler à réduire l’empreinte carbone de leur entreprise ou qui n’ont pas commencé à prendre les mesures qui s’imposent.

Ce constat ressort de la 26e enquête mondiale du cabinet de services professionnels PwC menée auprès de 4410 chefs de direction à l’échelle mondiale et de 192 à l’échelle canadienne.

Pessimisme élevé

L’attention reste donc tournée vers les autres défis immédiats, avec, à la clé, grosso modo, les trois quarts des répondants évoquant devoir conjuguer avec un ralentissement de l’économie mondiale. Inflation, taux d’intérêt élevés, tensions géopolitiques… « Ce niveau de pessimisme est le plus élevé que nous ayons constaté dans notre enquête depuis une dizaine d’années », indique PwC.

Face à la pénurie de main-d’oeuvre, seuls 18 % des chefs de direction envisagent un gel de l’embauche au cours des 12 prochains mois pour atténuer les difficultés économiques. « Les chefs de direction réduisent les coûts, mais pas les effectifs ni la rémunération. » Ainsi, 85 % prévoient de ne pas réduire la rémunération du personnel afin de conserver les talents.

Dans l’enquête sur les perspectives des entreprises au quatrième trimestre de 2022 publiée en janvier par la Banque du Canada, on pouvait aussi observer que nombre de répondants disant s’attendre à une réduction de la demande gardaient une approche prudente en matière d’embauche. N’empêche, près de la moitié d’entre eux mentionnent qu’ils prévoient d’embaucher du personnel pour répondre à la croissance anticipée de leurs ventes ou pour pourvoir des postes vacants.

Au chapitre de la rémunération, les entreprises étaient moins nombreuses que dans l’enquête précédente à évoquer des augmentations de salaire plus fortes afin d’attirer ou de retenir des travailleurs. Moins d’entreprises disaient également souffrir de pénurie de main-d’oeuvre. Les résultats de l’enquête sur les attentes des consommateurs au Canada publiée en parallèle faisaient ressortir que les travailleurs continuaient de s’attendre à une croissance modeste des salaires.

Pour revenir à PwC, ils sont plusieurs à prévoir des investissements dans des projets de transformation numérique, comme l’automatisation des processus et des systèmes et l’utilisation du nuage, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées. Enfin, la cybersécurité et la protection des renseignements personnels arrivent au premier plan. Notamment, près de la moitié des chefs de direction canadiens (49 %) prévoient d’investir dans la résilience de la chaîne d’approvisionnement pour atténuer l’exposition aux conflits géopolitiques au cours des 12 prochains mois, lit-on dans l’enquête.

Et les PME ?

Parmi les PME, l’inflation a succédé à la pandémie pour ce qui est d’accaparer le quotidien de nombre de propriétaires. Ainsi, 64 % des dirigeants de PME affirment subir des impacts encore importants de la hausse des prix, selon une étude de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) publiée lundi. En réaction, 73 % parlent d’augmenter les prix, 59 % de travailler plus d’heures pour alléger les coûts de main-d’oeuvre, 43 % de réduire la marge bénéficiaire afin de demeurer concurrentiels et 32 % de diminuer les investissements.

D’ici dix ans, le défi immédiat est le transfert d’entreprise, avec 76 % des propriétaires de PME comptant passer le relais. La FCEI chiffre à 2000 milliards de dollars la valeur de l’actif commercial en jeu.

La retraite est la principale raison invoquée, par 75 % des répondants. Pour 22 %, c’est en raison de l’épuisement et pour 21 %, c’est pour prendre du recul par rapport à leurs responsabilités. « Compte tenu des lourdes conséquences de la pandémie, il n’est pas surprenant que les entrepreneurs soient nombreux à avoir changé leur plan de départ. C’est le cas de près de 4 propriétaires sur 10 : 17 % l’ont devancé, tandis que 22 % l’ont repoussé d’au moins un an, souvent en raison de lourdes dettes pandémiques ou d’une baisse importante de la valeur de leur entreprise durant la pandémie », ajoute la FCEI.