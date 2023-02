Qui peut sauver le château d’eau?

À l’angle de l’avenue Van Horne, du viaduc Rosemont et de la voie ferrée du Canadien Pacifique (CP) se trouve un bâtiment industriel emblématique construit en 1924-1925, toujours muni de son « château d’eau ». Ce phare dans la ville est l’un des derniers témoins d’une aire économique très prospère au coeur de Montréal. C’est ce qui a amené des milliers de travailleurs à s’installer tout autour et à créer des communautés vivantes et mobilisées.

L’entrepôt du 1, avenue Van Horne faisait partie d’un ensemble industriel qui incluait l’usine d’embouteillage de Coca-Cola sur Bellechasse et l’usine de pâtes Catelli, ce fameux 305, rue de Bellechasse qui a malheureusement été vidé de ses artistes malgré les efforts de plusieurs pour les maintenir dans leurs ateliers. Désormais disparue, se trouvait là aussi l’usine de la brasserie Frontenac, où se construit aujourd’hui le nouveau garage d’autobus innovant et audacieux de la STM, qui a récemment fait les manchettes pour ses dépassements de coûts.

Ce secteur au passé glorieux est en reconstruction depuis des années. Bientôt, le vieux garage de la STM au coin des rues Saint-Denis et de Bellechasse laissera place à un tout nouveau secteur, où parcs, bâtiments publics, commerces et habitations verront le jour. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de créer un nouveau quartier à échelle humaine, où la mixité sociale sera favorisée de manière à répondre aux besoins de la communauté.

Ce qui me ramène au 1, avenue Van Horne. Pourquoi ce détour ? Pour bien comprendre le contexte dans lequel se trouve le projet de rénovation du bâtiment patrimonial dans lequel le promoteur Rester prévoit construire un hôtel de luxe. Si vous ne l’avez pas vue passer, une pétition circule en ce moment même contre ce projet sur les réseaux sociaux. Les gens s’indignent que ce bâtiment situé à l’extrémité nord du Mile End ne soit pas converti en logements sociaux et communautaires.

Dans un contexte de crise du logement aussi aigu que le nôtre, il était à prévoir que cette communauté, très mobilisée, réagirait avec vigueur à un tel projet. Voilà sans doute pourquoi l’arrondissement a posé un geste de transparence en lançant une consultation en ligne pour entendre ce que la communauté avait à dire à propos du projet privé.

D’ailleurs, la semaine dernière, paraissait dans ces mêmes pages une lettre d’une représentante du groupe Mile End Ensemble. Bien que je comprenne le désarroi de l’autrice du texte et plus largement de la communauté qu’elle représente, les raisons évoquées par l’arrondissement pour justifier l’impossibilité de développer des logements sont exactes.

À ce propos, la conseillère d’arrondissement du quartier, Marie Sterlin, est une militante engagée et reconnue de longue date pour la cause du logement social et communautaire à Montréal. Il serait absolument étonnant qu’elle soit soudainement devenue une des porte-parole de la spéculation immobilière sur l’île. Alors, pourquoi des personnes engagées depuis des années dans la défense de la justice sociale se retrouvent-elles à devoir aujourd’hui déposer un tel projet pour approbation du conseil d’arrondissement ?

Pour plusieurs raisons évidentes. Le Plateau ne peut pas imposer du logement social dans un projet non résidentiel. De plus, il ne peut pas imposer à un propriétaire privé un type de projet en particulier. Ajoutons que, dans ce cas bien précis, le schéma d’aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal empêche la construction de plein droit d’appartements à proximité d’une voie ferrée. D’ailleurs, c’est probablement pour ça que le promoteur a déposé un projet d’hôtel et non d’appartements. Si cela avait été possible et que le promoteur avait déposé un tel projet, l’arrondissement aurait eu le pouvoir d’imposer les règles de la politique de logement social et abordable de Montréal.

Ce qui amène un autre enjeu : celui du financement gouvernemental. Advenant que le propriétaire vende l’immeuble et que la communauté ou même un groupe privé propose d’y développer un projet de logements sociaux et abordables, qu’arriverait-il ? Il arriverait que les coûts trop élevés de construction de logements dans un édifice patrimonial et industriel disqualifieraient probablement le projet des programmes actuels de subvention.

Que reste-t-il alors à la communauté du Mile End pour espérer voir naître sous le château d’eau un projet qui répondra à ses aspirations ? Peu de choses. Ce cul-de-sac démontre à quel point la préservation de nos bâtiments patrimoniaux est complexe. Il illustre également combien les villes sont démunies devant de tels enjeux. Outre les seuls pouvoirs réglementaires qu’elles possèdent, elles n’ont ni les moyens d’acheter ces bâtiments ni celui de subventionner des projets communautaires dans ce type de construction.

J’ose espérer que toutes les parties concernées trouveront un terrain d’entente. Il serait navrant de se retrouver à la case départ. Le statu quo ajouterait un autre bâtiment patrimonial symbolique à la longue liste de bâtiments à risque de détérioration à Montréal. Cela rappelle également à quel point il est crucial de revoir la loi qui encadre la protection des bâtiments patrimoniaux. Pour le moment, sans la grâce d’un projet privé, ces lieux risquent systématiquement la disparition.