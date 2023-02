Que reste-t-il de l’épargne pandémique?

L’épargne excédentaire de quelque 250 à 300 milliards accumulée lors de la pandémie ne s’est pas érodée, mais sa répartition est devenue fortement asymétrique. L’on s’en doute, elle est désormais concentrée entre les mains des ménages à plus haut revenu.

Nathan Janzen, économiste en chef adjoint de la Banque Royale, calcule que l’épargne des Canadiens accumulée lors de la pandémie a continué d’augmenter pour atteindre les 350 milliards au troisième trimestre de 2022. Soit grosso modo 9000 $ par habitant. Cela dit, les inégalités ont également progressé, les ménages à plus faible revenu subissant davantage les effets négatifs de la forte hausse des taux d’intérêt et les contrecoups de l’érosion de leur pouvoir d’achat.

Pour expliquer l’amplification de l’asymétrie, l’économiste ajoute que les dépôts dans les comptes chèques ou courants ont commencé à diminuer, mais que cet argent a été redirigé vers les dépôts à terme, qui proposent désormais des taux d’intérêt plus élevés.

On s’attend également à ce que ces ménages fortunés continuent à empiler l’épargne. L’année 2022 a connu une triple correction des marchés, immobilier, boursier et obligataire. Au cours des deuxième et troisième trimestres de l’an dernier, cette chute des cours a retranché plus de 1100 milliards de dollars d’actif, soit près de 20 % de la progression de richesse nationale observée entre le début de la pandémie et le sommet de janvier-mars 2022. « La flambée des taux d’intérêt, le recul marqué des prix de l’immobilier et la baisse de la valeur des actifs sur les marchés financiers ont sapé la confiance des consommateurs, ce qui les amène généralement à épargner davantage, et non moins », estime l’économiste.

Cette hausse masque toutefois une détérioration du taux d’épargne, qui a suivi la fin des programmes gouvernementaux de soutien aux revenus. Ce taux est passé de 8,1 % à 5,7 % entre les premier et troisième trimestres de 2022, pour se maintenir toutefois au-dessus du taux moyen de 3,5 % observé au cours des dix années ayant précédé 2020, selon les mesures de Statistique Canada.

Épargne engloutie

Cela dit, les Canadiens à revenu élevé s’arrachent la part du lion de cette épargne. « La hausse de l’inflation et des paiements de dettes a déjà englouti la modeste épargne des ménages à faible revenu. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive, car ces ménages empruntent davantage pour payer des biens et des services essentiels », écrit Nathan Janzen.

La poursuite de la hausse du coût de la vie, même dans un contexte de croissance de l’inflation plus lente, et l’effet retardé de la poussée des taux d’intérêt resteront dominants en 2023. D’ailleurs, l’économiste de la Royale prévoit que le poids du remboursement de la dette accaparera 16 % du revenu disponible des ménages d’ici la fin de l’année. Un record ! Une pression qui sera davantage ressentie par les ménages à plus faible revenu. D’autant que « plutôt que d’épargner davantage pendant la pandémie, les ménages à faible revenu ont tout simplement emprunté moins ».

Nathan Janzen reprend les données de Statistique Canada indiquant que l’épargne moyenne par ménage parmi les 40 % de personnes ayant les revenus les plus faibles était déjà négative au premier trimestre de 2020. « Au troisième trimestre de 2022, elle a chuté de 12 % de plus par rapport à ces niveaux, en raison de l’augmentation du coût de la vie. À titre de comparaison, l’épargne des 40 % de personnes ayant les revenus les plus élevés a augmenté de 28 % pendant la même période. »

Hausse rapide de l’insolvabilité

Pendant ce temps, les dernières statistiques du Bureau du surintendant des faillites (BSF) font ressortir qu’au cours de la période de 12 mois qui a pris fin le 31 décembre 2022, le nombre total de dossiers d’insolvabilité a augmenté de 11,9 % par rapport à la période correspondante terminée le 31 décembre 2021. Le nombre de dossiers s’inscrit en hausse de 37,2 % chez les entreprises et de 11,2 % chez les consommateurs. Ce dernier chiffre renferme une baisse de 10,5 % du nombre de faillites, mais une augmentation de 20,7 % du nombre de propositions de consommateurs faites aux créanciers.

Au cours de la période de 12 mois qui a pris fin le 31 décembre 2022, la proportion de consommateurs insolvables ayant opté pour une proposition a augmenté à 75,5 % comparativement à 69,5 % pour la même période un an plus tôt. Le BSF ajoute que 96,7 % de l’ensemble des dossiers d’insolvabilité ont été déposés par des consommateurs au cours de ces périodes.

Au Québec le nombre total de dossiers d’insolvabilité atteignait les 27 378, en hausse de 8,7 % comparativement à la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021. L’augmentation a été de 27,1 % chez les entreprises, de 7,5 % chez les consommateurs. Pour ces derniers, même constat, la hausse des propositions aux créanciers a été de 20,5 % et la baisse des cas de faillites a été chiffrée à 17,2 %.

Mais cet écart entre les propositions et les faillites pourrait se rétrécir, voire s’inverser au cours d’une année 2023. Niveau record du service de la dette des ménages et diminution du revenu disponible riment avec accroissement du taux de défaillance.

L’augmentation des taux d’intérêt et la fin des mesures d’urgence, sous forme de soutien financier des gouvernements et d’allégements des institutions financières, ont alimenté une forte augmentation du nombre de propositions aux créanciers. « Les faillites ne tarderont pas à suivre ce mouvement », ont déjà écrit les économistes du Mouvement Desjardins.