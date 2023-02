Les tortues sociales

Les tortues vivent vieilles. Très vieilles. Plusieurs dépassent facilement le siècle. Baptisée Jonathan, la plus vieille aurait 190 ans. Les tortues vivent non seulement longtemps, mais en santé, raconte Rita da Silva, une chercheuse universitaire au Portugal. Cette biologiste explique, dans le numéro courant du magazine The Walrus, que les tortues ont ceci de particulier qu’elles ont moins de risques de mourir lorsqu’elles sont âgées que lorsqu’elles sont jeunes.

Cet animal aux allures de panzers supporte mieux que d’autres vivants, apparemment, le poids des ans. Pourquoi ? Parce que ses tissus peuvent se régénérer, même à un âge avancé, explique la biologiste.

Il en va tout autrement chez les humains. Notre corps ne jouit pas d’une pareille élasticité face au temps. Il ne lui est pas possible, passé un certain âge, d’espérer se revitaliser aussi facilement qu’avant.

Certes, nous vivons plus vieux. En moyenne, l’espérance de vie a augmenté. Mais comme le montre une récente étude publiée par la revue médicale The Lancet, cela tend à passer sous silence le fait que, dans plusieurs pays, chez les moins nantis, l’espérance de vie s’est écourtée pour la première fois ces dernières années. Cela se constate en particulier chez les femmes. Celles-ci sont plus souvent sujettes à connaître la pauvreté et la misère. Leur vie s’en trouve d’autant plus réduite.

Les tortues n’avancent pas vite, mais elles vivent longtemps en santé. Quand les misères faites aux corps commencent à faire irrésistiblement leur nid chez un humain, combien d’années encore peut-il espérer vivre en pleine possession de tous ses moyens ? C’est une chose de vivre plus vieux qu’avant, mais encore faut-il savoir dans quelle condition cette vie est vécue. La seule façon qu’ont trouvée les humains de rattraper les années qui leur filent sous les pieds est de compter sur des filets sociaux, comme des régimes de sécurité de retraite. Or devant la démolition aujourd’hui des avancées sociales, ce sont partout les gagne-petit qui essuient ce recul.

Au Québec, il est possible de toucher un soutien à la retraite à compter de 60 ans. D’où vient soudain l’idée qu’il faille ajourner cette accessibilité à 62 ans, voire à 65 ans ? Le gouvernement Legault a entrepris, en catimini, l’examen de cette question, comme si le fait d’avoir, à la fin de sa vie, du temps à soi constituait une simple récréation sans signification. Pourquoi cette consultation sur une question alors que rien ne l’appelle ?

Les discours sont toujours les mêmes quand vient le temps de sabrer les acquis sociaux. Les gains du passé sont présentés comme des crispations, comme un barrage contre la modernisation, une rigidité face à la souplesse qu’exigent nos ayatollahs du libre marché.

Tout craque. Les fatigues, l’épuisement et les désespoirs s’accumulent tandis que la cadence infernale du profit financier continue d’augmenter, au grand bonheur des actionnaires et des p.-d.g.

Entre 1995 et 2015, le pourcentage de personnes âgées ayant déclaré travailler a presque doublé au Canada, tandis que le nombre de personnes couvertes par un régime de retraite a diminué. Depuis, la courbe continue de croître. Pensez-vous vraiment que ce soit seulement parce que les gens s’ennuient à la maison ? Les chiffres indiquent qu’une grande proportion des travailleurs âgés sont ceux qui dépendent de leur revenu d’emploi. Autrement dit, ils n’ont pas d’autres choix que de ramer.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a affirmé à plusieurs reprises être heureux de voir des gens de plus de 65 ans retourner en masse au travail. Comment peut-il s’en réjouir, sachant pourquoi la plupart des gens sont obligés de le faire ? Travailler jusqu’au tombeau pour réussir à payer son épicerie n’a rien de particulièrement réjouissant.

En juillet dernier, au Devoir, le ministre du Travail allait même jusqu’à avancer, sans gêne aucune, ne pas exclure l’idée de repousser l’âge de la retraite ! « On est en réflexion constante », disait-il alors dans une pirouette.

De son côté, le premier ministre Legault affirme qu’il n’y a pas de raison de s’énerver devant un réexamen à la baisse de l’âge d’admissibilité au Régime des rentes du Québec. De toute façon, il n’y aura pas de protestation ici à ce sujet, a-t-il indiqué, en repoussant le spectre des manifestations comme celles qui secouent présentement la France. Est-ce là les traits affaissés de sa propre combativité qui se manifestent ? Cette combativité médiocre qui le conduit à s’écraser devant Ottawa, cette fois à l’heure de réclamer de quoi financer les soins de santé. Est-ce sa propre veulerie qu’il projette de la sorte sur le visage de ses compatriotes afin de se faire croire que ses compatriotes ne tiennent pas à leurs acquis en matière de retraite ?

Au moment du référendum de 1980, les passions que suscitait chez les personnes âgées la perspective de perdre leurs « chèques de pension » n’étaient pas sans lien avec ce qu’elles avaient enduré par le passé. Ces gens n’avaient souvent eu que la nécessité pour professeur. Il suffisait de les menacer de perdre le peu qu’ils avaient gagné de ce système pour les voir le défendre. Aujourd’hui, l’ordre politique canadien n’est plus du tout remis en question par les nationalo-conservateurs du Caquistan. Ce gouvernement très provincial en revient au temps de Duplessis en laissant entendre, même à l’occasion d’une élection partielle, que l’avenir se joue à coups de baisses d’impôt et de distribution de cadeaux sous forme de chèques. Il n’est pas question pour lui de se demander en quoi le sous-financement des régimes sociaux qui en résulte peut expliquer, par exemple, le piètre état des hôpitaux et des écoles.

Au fond, la seule chose qu’on nous convie à sauver, c’est notre peau. Mais nous ne sommes pas des tortues. Nous ne portons pas notre maison sur notre dos, nous hâtant avec lenteur vers une vieillesse heureuse. Sans le secours des autres, de la société, qui est notre vraie demeure, nous ne ferons pas de vieux os.