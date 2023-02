L’abandon des Syriens

Un malheur n’arrive jamais seul. L’adage s’applique tragiquement aux Syriens frappés aujourd’hui par ce séisme.

Certes, plus de 80 ou 85 % des décès rapportés à la suite des séismes des 6 et 7 février, selon des décomptes encore officieux qui vont changer, l’ont été du côté turc de la frontière turco-syrienne.

Il n’est pas question de minimiser la gravité de ce drame pour la Turquie et les Turcs. Mais au moins, la Turquie a un État à peu près fonctionnel, même corrompu et autoritaire. Dans les heures qui ont suivi le séisme, elle a vu des secouristes de plusieurs dizaines de pays accourir pour tenter de sauver des vies alors qu’il en était encore temps. La Turquie a des alliés, elle est membre de l’OTAN (même comme « mouton noir »). C’est un pays relativement accessible, y compris aux médias étrangers ; la couverture de la tragédie y a été étendue.

Rien de tel en Syrie. Le pays est un État paria, mafieux, dysfonctionnel, au ban de la communauté internationale, soumis à des sanctions et à une forme de blocus qui l’isole du reste du monde. Un État incapable — ou peu désireux — d’aider les populations touchées, surtout lorsqu’elles se trouvent dans des zones échappant à son contrôle.

Dans la partie « syrienne » touchée par le séisme, le territoire est militairement fragmenté. La frontière nord est presque hermétiquement fermée.

À l’extrême ouest, c’est l’ultime bastion djihadiste, à Idlib et aux alentours, où se sont accumulés les déplacés, au fil des défaites de la rébellion : des millions de personnes à la merci des aléas de l’aide humanitaire.

Plus à l’est, il y a des zones sous contrôle turc (armée ou milices associées) et, au-delà, le gouvernement autonome kurde. Au sud-ouest de la région sinistrée, ce sont les zones gouvernementales : Hama, Lattaquié et surtout Alep, martyre de la guerre (destruction d’Alep-Est en 2016 par les forces du régime et l’aviation russe), durement touchée de nouveau.

Devant cette catastrophe à cheval sur une frontière, on tend à oublier le côté syrien du drame. Et même quand on ne l’oublie pas… que faire, et comment ?

Le responsable des secours de l’ONU, Martin Griffiths, l’a reconnu lui-même ce week-end : « Jusqu’à présent, nous avons fait défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie. Ils se sentent à juste titre abandonnés ; nous devons corriger cet échec au plus vite. »

La Syrie, c’est une série de drames empilés les uns sur les autres. Une guerre presque terminée mais pas complètement, avec des bombardements occasionnels qui continuent. La petite ville de Marea, sous contrôle turc, à quelques kilomètres de la frontière, a subi mardi — au lendemain du séisme ! — des tirs de roquettes à l’origine obscure : régime de Damas ? Forces kurdes ?

Un pays dans les ruines fumantes de la guerre avec ses séquelles : appauvrissement général, infrastructures démolies, absence de l’État et de toute reconstruction. Plus les épidémies, COVID mais aussi choléra… et maintenant le tremblement de terre, catastrophe dans la catastrophe.

L’acheminement de l’aide humanitaire est un casse-tête, un jeu du chat et de la souris. Qui est responsable des blocages ? Question complexe.

Les sanctions occidentales, comme le répètent le régime et de nombreux citoyens de bonne foi, exaspérés par leur misère, voyant que le régime n’en souffre pas ? Mais l’aide humanitaire est explicitement exclue des restrictions. La source principale des aides (insuffisantes) qui passent par le nord depuis des années est européenne et américaine.

Qui limite au strict minimum l’ouverture des points de passage humanitaires au nord (Bab al-Hawa) ? C’est Damas, soutenu au Conseil de sécurité par la Russie, invoquant un « viol de souveraineté ». La Turquie n’est pas innocente non plus.

L’autre solution pour l’acheminement, c’est de passer par le sud, par Damas, où le régime prélève depuis des années sa « dîme » sur les rares dons humanitaires, quand il ne les confisque pas carrément. D’où la méfiance des donateurs : mais est-ce que ça se rendra seulement aux gens qui en ont besoin ?

Le Monde rapportait ce week-end, dans un reportage déchirant côté syrien, que des soldats russes (plusieurs dizaines de milliers sont toujours en Syrie) patrouillent dans des zones dévastées (Lattaquié), mais sans intervenir dans les secours, frustrant la population locale. Que font les Russes ? Que font les Iraniens, censés être solidaires du peuple syrien ?

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un convoi de plusieurs dizaines de camions provenant de la zone kurde (où se trouvent également quelques centaines de militaires et conseillers américains) aurait été longuement bloqué vendredi et samedi. Ce seraient apparemment des forces pro-turques… qui, à cause de leur propre guerre contre les Kurdes, empêchent des civils décimés de recevoir l’aide qui pourrait les sauver.

L’isolement, l’oubli et l’impasse des Syriens, dans ce drame, sont à pleurer.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com