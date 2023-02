Du bon usage du psy

Je vous demande pardon à l’avance. J’ai déjà écrit cette chronique. Je la réécris chaque fois que le tragique se réinvite dans nos vies, via les ondes et les écrans. Je repasse par les mêmes malaises et, chaque fois, je me retrouve en chemin vers une réflexion que je n’arrive pas encore à étouffer, même si je la sais à contre-courant, à en lire et à en entendre tout ce qui se dit depuis mercredi.

Je réécris cette chronique chaque fois que je refuse les demandes d’entrevue des médias qui, le jour même, quelques heures à peine après les événements, alors que les corps sont encore chauds, que les larmes premières fusent, que les traumas sont fumants, me demandent « madame la psy, dites-nous comment faire pour nous rassurer, nous, nos enfants ? ».

Cette semaine encore, j’ai assisté à ce procédé où, devant le drame des autres, nous nous soucions de reconstruire au plus vite ce que le psychanalyste Robert Stolorow désigne en tant qu’« absolutismes de la vie de tous les jours ». Ces croyances, qui nous permettent de fonctionner dans le monde en le percevant comme étant à la fois prévisible et stable, sont naturellement fortement ébranlées quand l’absurde vient s’encastrer dans la petite enfance, quand il fait s’effondrer un pays déjà en ruine sur ses enfants, quand il retourne le monde en son envers et qu’il nous rappelle que la mort se peut partout, tout le temps.

Il y a alors ce réflexe, le premier, qui consiste à nous rassurer au plus vite sur le fait que nous pouvons restaurer nos « absolutismes de la vie quotidienne » afin de rétablir notre équilibre. Le réflexe est certes humain, mais à quel point doit-on l’outiller, le soutenir, prendre en charge notre propre terreur alors qu’il y a l’autre qui souffre, pour vrai, de près ou de loin et qu’il n’y a parfois rien à dire, rien à faire, peut-être juste une humanité à laisser s’exprimer, de manière naturelle, en nous et nos enfants.

Mais non, dès mercredi soir, on faisait appel aux psys pour qu’ils nous disent comment protéger nos enfants de cette perte d’innocence brutale qui accompagne la découverte de la cruauté, de la fragilité du monde, de sa laideur, aussi. Il ne faudrait pas que nos enfants deviennent anxieux en entendant les nouvelles. Il faudrait savoir exprimer le juste dosage calibré des émotions suscitées par l’événement, les accompagner dans les étapes, les écouter, les questionner, suivre les recommandations sur la meilleure manière de leur expliquer l’horreur en les rassurant, en nous rassurant.

Je reste admirative de tous mes collègues qui, à mes yeux, ont encore une fois très bien manoeuvré en livrant au monde des fragments de sens, des appels à la prudence tout en esquivant magnifiquement les questions qui refermaient le discours. Toutefois, je ne peux m’empêcher de ressentir le même malaise éthique que j’éprouve chaque fois que, devant le drame qui arrive aux autres, on est aussi prompts à demander des conseils pour rétablir une forme d’illusion de sécurité autour de nos réalités tellement privilégiées.

Et je constate encore combien nous avons besoin de coloniser la psyché infantile de nos prises en charge interventionnistes, afin que, surtout, ils ne soient pas seuls avec leurs constatations, leurs angoisses, comme si tout reposait constamment sur nos interventions triomphantes, de celles qui viennent nous dire à quel point « nous avons fait ce qu’il faut ». Fait ce qu’il faut pour quoi, au juste ? Pour éviter à nos enfants le monde, les contingences de l’existence ? Le besoin de faire face au réel et de déployer en eux-mêmes les ressources nécessaires au vivre ? À en lire les statistiques sur l’anxiété des enfants et des adolescents, j’aurais tendance à remettre en question nos manières de faire.

Je me souviens aussi de ma mère qui pleurait, sans retenue aucune, devant son téléviseur, le soir du 6 décembre 1989. Je me souviens qu’elle n’avait pas les mots, qu’elle ne « gérait » assurément pas très bien le juste dosage émotif à avoir devant ses filles. Je me souviens de l’effroi imaginé dans ma tête d’enfant-fille, future femme de 9 ans, « les filles d’un côté, les gars de l’autre ».

On ne m’a pas accompagnée jusque dans mon imaginaire, ce territoire étant encore relativement vierge de l’envahissement parental dans les années 1980. On m’a certainement prise dans les bras. On m’a laissé être atterrée, impuissante, horrifiée, comme si ce que je ressentais était en adéquation avec le monde dans lequel je vivais, en cohérence avec ce que toute une province éprouvait, ajusté au réel.

Devant toutes les fins du monde des années 1990 arrivées par l’écran unique de notre salon familial, j’ai en mémoire des silences, des réactions vives, des tonnes d’impuissance, mais de l’empathie surtout, ainsi que la certitude que nous étions parmi les chanceux du monde. C’est peut-être ce que mes parents « pas très régulés émotivement » nous auront transmis à ma soeur et moi, une forme de conscience de notre privilège, et un souci de l’autre transmuté en métier, pour les deux, une fois devenues adultes.

Je n’ai toujours pas trouvé les mots pour parler de Laval avec mes enfants. Comme bien des parents, je me suis sentie seulement privilégiée de pouvoir les récupérer à la fin de la journée ce soir-là. J’ai pleuré dans la voiture en entendant vendredi matin qu’on avait encore sorti des enfants vivants des décombres en Syrie. J’ai pleuré sans retenue, espérant que ma fille, assise à l’arrière, aura reçu de ces pleurs, quelque chose comme une humanité partagée avec l’autre, qu’il soit loin sous les ruines d’un pays massacré ou tout près de nous, si près de nous.

Nous avons acheté des fleurs, nous avons allumé des lampions, à la mémoire de ces enfants morts trop vite, trop tôt, dans l’horreur. Nous avons fait le rituel, fait silence, et nous n’avons pas eu besoin de quelqu’un pour nous rappeler que ça nous aiderait à trouver du sens là où il n’y en a pas.

Nous avons agi comme des humains, seulement.