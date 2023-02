La catastrophe est là. » Dans un petit livre de 181 pages qui a des allures de manifeste réactionnaire déchaîné, deux professeurs de philosophie au cégep s’emportent contre l’utilisation de plus en plus courante des technologies numériques à l’école. Rappelons qu’à leur propre époque, bien des curés étaient contre la traduction de la Bible du latin vers des langues que le commun des mortels pourrait lire par lui-même…

Dans une caricature très pertinente du Québec de 1960, Les Cyniques, un groupe dont l’humour caustique est étonnamment d’actualité en 2023 et dont les meilleures capsules peuvent être écoutées ou regardées tout à fait librement — ô ironie ! — sur YouTube, se moquaient déjà à l’époque de ce genre de prises de position. « Lire, c’est mal : ça donne des idées », ironisaient-ils 50 ans avant la naissance de l’iPhone.

Dans ce qui a également l’air d’une caricature, malgré elle, toutefois, du prof de philo éternellement scrogneugneu, Éric Martin et Sébastien Mussi signent chez Écosociété Bienvenue dans la machine. Enseigner à l’ère numérique. Ils y parlent de fin des profs, d’opportunisme cybernétique et, en somme, du début de la fin de l’intelligence humaine.

C’est gros. On flirte dangereusement avec le complot. On a surtout l’impression de se voir décrire le scénario d’un mauvais film.

Idéologie

Dépeinte avec des coups de pinceau un peu plus fins, la critique aurait davantage fait mouche. Internet véhicule tout plein de faussetés. Les plus récentes innovations — ChatGPT et ses futures rivales signées Google, Baidu et qui encore — hissent à un nouveau niveau les risques de tricherie et de plagiat. La déferlante de vidéos sur Instagram et TikTok décourage l’effort mental d’une durée supérieure à quelques secondes.

Tout cela est vérifiable. Pis encore : toutes ces applications sont la propriété d’un nombre très restreint de sociétés privées — et étrangères — qui se foutent pas mal de leur incidence sur l’école québécoise.

Pourtant, ces mêmes applications — ou leur équivalent open source, qui existe bel et bien —, si elles sont bien utilisées, peuvent aussi avoir un effet bénéfique sur l’éducation et la culture. ChatGPT et Wikipédia avant lui sont des sites riches en potentiel d’enseignement. YouTube et Vimeo sont utilisés par les plus grandes universités de la planète pour diffuser du contenu de haut niveau intellectuel.

Mais à trop vouloir ne considérer qu’un côté de la médaille, les deux enseignants cégépiens tournent en une mauvaise farce ce qui devrait être une prise de conscience constructive face aux risques élevés d’un dérapage numérique.

Une philosophie qui ne présente qu’un côté des choses a un nom : c’est une idéologie.

La technologie, c’est quoi ?

Si on retourne à l’essence même du terme, tout ce qui est utilisé à l’école pour transmettre des connaissances est une technologie. Le livre est une technologie. La craie et l’ardoise sont une technologie. Ce sont des outils qu’on apprend collectivement à maîtriser. Ça vaut aussi pour le numérique : Internet est un énorme outil de communication. Les tablettes et les ordinateurs personnels également.

L’automobiliste qui va faire entretenir sa voiture chez le garagiste ne tiendra jamais un tournevis ni un monte-charge pour responsable d’une réparation bâclée ou mal faite. Il risque plutôt de salir la réputation du mécanicien, du garage, voire carrément du constructeur de son véhicule.

L’émergence des technologies numériques dans le système d’éducation a lieu depuis au moins 40 ans. Les pointer du doigt pour tout ce qu’elles apportent de négatif ces jours-ci à l’enseignement, c’est se plaindre contre un ensemble de tournevis tout neuf, alors que le problème est peut-être la façon dont les utilise le garagiste pour faire son travail.

Or, si l’école québécoise, comme le concluent les auteurs, est condamnée par l’existence même d’Internet à n’être qu’une « machine à former du “capital humain” » plutôt que des citoyens ou des libres penseurs, ce n’est certainement pas parce qu’elle manque d’outils pour corriger le tir.

Probablement que sa bibliothèque manque de livres neufs. Sans doute qu’il manque de soutien adapté aux élèves qui peinent à garder le rythme. Mais il existe partout au Québec des écoles à tous les niveaux d’enseignement qui ont adopté le numérique de telle façon que leurs élèves deviennent de meilleures personnes. Et qui utilisent ces nouveaux outils pour combler l’accès limité à d’autres moyens d’enseignement.

La question qu’on ne pose pas dans Bienvenue dans la machine, et qui fait vraiment mal, c’est celle-ci : y a-t-il des garagistes qui réparent des autos sans outils ? Non ? Et les profs, feront-ils mieux leur boulot avec ou sans outils ?

Comme le disait récemment un expert en intelligence artificielle à propos de ChatGPT : ce n’est pas comme si on allait remettre le dentifrice dans le tube…

Ça, c’est un livre qui mériterait d’être lu.