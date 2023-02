Ce qu’on devrait célébrer

La 29e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants se termine aujourd’hui même. Son thème, cette année, était : « Chaque jour, on mesure l’importance de votre rôle. » J’ai, pour les enseignantes et les enseignants, une immense admiration et une très grande reconnaissance — je pense et espère que c’est de notoriété publique. Ils sont pour moi, comme le disait si bien Bertrand Russell, des gardiens de la civilisation.

Chaque année, lors de cette semaine, j’ai une tendre pensée pour le formidable et très jeune instituteur français qui m’a enseigné au Sénégal. Il enseignait en même temps à toutes les classes du primaire et il a accompli des miracles ! C’était un illustre représentant de ces hussards de la République formés à l’exigeante école de Ferdinand Buisson, l’auteur d’un incontournable Dictionnaire de la pédagogie (je le consulte encore parfois) et le père de la Loi sur la laïcité de 1905.

Mais devant tout appel à célébrer, j’aime à me rappeler la cruciale distinction entre les fins et les moyens. Les fins nous disent ce qu’on veut valoriser et pourquoi ; les moyens nous disent comment on entend s’y prendre pour ce faire.

Fins et moyens

Prenez par exemple le plan en sept points que vient d’annoncer le nouveau ministre de l’Éducation. On y trouve beaucoup de belles finalités que personne ne refusera de chercher à atteindre, mais, hélas, peu de moyens concrets de le faire. On verra bien ce qu’on nous annoncera à ce sujet.

S’agissant des enseignants, leur rôle, comme on le souligne cette semaine, est bien entendu important et on connaît certains des incontournables moyens pour rendre leur travail plus facile et agréable. Notamment, de meilleures conditions de travail en font partie : de l’aide pour les enfants en difficulté ; des classes moins chargées ; de meilleurs salaires ; et ainsi de suite.

Mais quelles fins viser par tout cela ?

Ma réponse est qu’on doit collectivement valoriser les enseignants parce qu’ils transmettent aux jeunes générations des savoirs importants par lesquels ils et elles deviendront, idéalement, des personnes autonomes et des citoyens à part entière. Un enseignant, une enseignante fait tout cela et l’incarne. Le savoir est en lui ou elle, riche et vivant, incarné, rendu désirable. Il est valorisé en lui-même pour ce qu’il est et pour les plaisirs qu’on ne connaît pas sans lui, qu’il procure.

Je crains parfois que nous ne soyons pas à la hauteur de tout ce que cela implique.

Une certaine vision utilitariste du savoir est très présente chez nous comme ailleurs. Le recours au réseau privé, comme moyen d’accéder plus facilement à des parcours rentables mais contingentés, en est une manifestation. Si on valorisait vraiment le savoir en lui-même et qu’on souhaitait vraiment que tout le monde y accède, on prendrait certainement ici certaines mesures.

La vie universitaire elle-même n’a pas été épargnée, comme le montrent tant d’exemples de liens pour le moins discutables entre recherche et financement, et comme le montre aussi la présence de tant d’oeillères idéologiques et de la censure au sein de ce qui devrait être le temple du savoir.

En éducation même, toujours à l’université, le fait qu’on a si longtemps interdit un accès rapide à la profession à des personnes possédant de véritables et essentiels savoirs disciplinaires m’a toujours semblé un comble dans l’échelle de la négation de la valeur intrinsèque du savoir. Comme m’a toujours semblé inquiétant qu’on enseigne, en éducation, des faussetés aux futurs enseignants (la chose est, hélas, documentée) et que les données probantes aient tant de mal à y faire leur juste place.

Tout cela se retrouve aussi dans le rapport au savoir qu’on retrouve au sein de notre société au sens large du terme. Vous avez certainement des exemples en tête : ces absences de nuance, ces certitudes a priori de savoir…

Je viens de lire le beau livre de mémoires de Lise Bissonnette, fait d’entretiens avec Pascale Ryan. Elle y dit, à ce sujet, des choses qui me semblent fort justes.

Écoutez-la dire son malaise devant ces « nouveaux prescripteurs de bonnes pensées correctes qui sévissent désormais dans des milieux qui se pensent progressistes ». Ou déplorer « la nécessité de faire place au rire dans tous les échanges » ou comment on a « trivialisé beaucoup trop un métier où l’information suivie et rigoureuse commanderait encore le tout premier rang ». Et parler de ces « querelles idéologiques, qui se multiplient aux États-Unis et qui s’infiltrent ici comme en Europe » et qui « sont irrespirables ».

Mais revenons à un aspect du plan Drainville.

Je rêverais qu’au sortir de cette Semaine des enseignantes et des enseignants, on nous annonce, concrètement, comment on mettra en place ce qui permettra de former en un an et de manière excellente des enseignantes et enseignants. Je le répète : on vit un drame national, et les démissions qui se multiplient l’aggravent encore.

Alors, concrètement, qui prendra en charge cette formation et en aura la responsabilité ? Qu’y enseignera-t-on ? Comment va-t-on s’assurer de la qualité de la formation donnée ? La mesurer ? En faire le suivi ?

La fin visée est belle. Dites-nous exactement les moyens qu’on prendra pour l’atteindre.

De mon côté, j’ai avancé à ce sujet des propositions concrètes.