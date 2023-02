«Le Montréal Island»

En 2021, la ministre responsable de la Loi sur les langues officielles de l’époque, Mélanie Joly, a déposé un livre blanc qui devait jeter les bases d’une modernisation de cette pièce phare, la première en plus de 30 ans. Le gouvernement dont faisait partie Mme Joly s’était engagé à tenir compte de la situation particulière du français au Québec pour tendre « vers une égalité réelle des langues officielles au Canada », notamment en mettant en place de nouvelles obligations visant la protection du français dans les entreprises de compétence fédérale.

La notion voulant qu’Ottawa ait sa part de responsabilité dans la défense du français au Québec constituait une rupture par rapport au rôle traditionnel du gouvernement fédéral. Jusque-là, il s’était plutôt présenté comme le défenseur des minorités linguistiques au pays — les francophones hors Québec et les anglophones de la Belle Province. Certains ont vu là un geste carrément politique posé par le gouvernement libéral de Justin Trudeau pour gagner des votes auprès des francophones au Québec, quitte à mettre au rancart l’héritage linguistique de son père. D’autres y ont vu une évolution dans la pensée de Trudeau fils, qui prenait ainsi acte du déclin du français au Québec. Peu importe, cette petite révolution avait suscité la grogne au sein du Parti libéral du Canada (PLC).

Pour les députés libéraux représentant des circonscriptions montréalaises à forte proportion anglophone, la pilule avait été particulièrement difficile à avaler. Après que ces députés d’arrière-ban se sont donnés corps et âme dans la lutte contre la loi 96 au Québec, voilà que le libellé du projet de loi C-13, déposé à la Chambre des communes en mars dernier par la successeure de Mme Joly aux Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, fait référence à la Charte de la langue française du Québec et à la reconnaissance du français comme langue officielle du Québec.

Qui plus est, C-13 permet aux entreprises sous autorité fédérale de choisir de s’assujettir à la charte québécoise plutôt qu’aux dispositions en matière de langue du travail de la Loi sur les langues officielles.

L’étude de C-13 en comité parlementaire ces derniers jours aura permis de mesurer le mécontentement des députés libéraux récalcitrants. Leurs tentatives de faire retirer toute référence à la Charte de la langue française ont toutes échoué ; les partis d’opposition les ont toutes bloquées. Le Bloc québécois a même réussi à faire adopter trois amendements demandés par le gouvernement du Québec, dont un qui reconnaît « que l’existence d’un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l’avenir du français est assuré est un objectif légitime et une prémisse fondamentale du régime fédéral des langues officielles ».

Pour le député de Mont-Royal, Anthony Housefather, dont la circonscription compte une majorité d’électeurs de langue anglaise, cette référence à la charte québécoise vient non seulement répudier plus de 50 ans d’efforts déployés par Ottawa pour protéger la minorité anglophone du Québec, mais elle cautionne aussi l’utilisation de la disposition de dérogation, dont s’est servi le gouvernement de François Legault en faisant adopter la loi 96.

Cette dernière « a été adoptée grâce à l’utilisation de la disposition de dérogation de façon préventive pour priver les Québécois de leur droit de se présenter devant les tribunaux si les droits que leur confère la Charte [canadienne des droits et libertés] sont violés et de demander au tribunal d’ordonner des mesures de réparation », a souligné M. Housefather en commission parlementaire, tout en ajoutant que la loi 96 « stipule que pour recevoir des services en anglais au Québec, il faut avoir accès à des écoles anglophones. On prive donc près de la moitié de la communauté anglophone du Québec du droit d’obtenir des services en anglais ».

D’autres députés libéraux montréalais sont intervenus devant la commission, dont Marc Garneau (Notre-Dame-de-Grâce–Westmount) et Patricia Lattanzio (Saint-Léonard–Saint-Michel), pour appuyer les efforts que met M. Housefather à faire biffer toute référence à la Charte de la langue française. Mais la députée de Saint-Laurent, l’irremplaçable Emmanuella Lambropoulos, les a tous surpassés en racontant l’expérience de sa coiffeuse, qui s’est vue obligée d’accompagner sa grand-mère chez le médecin : « Lors de son dernier rendez-vous, on avait refusé de la servir en anglais. Cette médecin s’adressait à elle en anglais avant l’adoption du projet de loi 96, mais elle ne le fait plus, car elle craint de faire l’objet d’une plainte si elle emploie une autre langue que le français dans le cadre de son travail. »

Les interventions de ses collègues montréalais n’ont pas plu au député de la circonscription à majorité francophone de Glengarry-Prescott-Russell, située dans l’est de l’Ontario. Francis Drouin a écrit sur Twitter : « Le show de boucane mené par certains de mes collègues est honteux. Le Montréal island n’a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. La désinformation n’a pas sa place dans ce débat. » Il a retiré son gazouillis par la suite.

Mais ses commentaires ont eu pour effet d’étaler le linge sale des libéraux en public, phénomène rarissime au PLC. À la sortie d’une réunion du caucus libéral, mercredi, le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a insisté pour dire « qu’on s’en va tous dans la même direction » et que l’adoption de C-13 n’est pas remise en doute. Mais l’incident ne sera pas si vite oublié sur « le Montréal island ». Il risque même de devenir une légende urbaine.



Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail.

Il est basé à Montréal.