Le 62 ans ne passe pas

Patrons, syndicats, analystes, opposition… Le report de l’âge admissible à la rente, même de 60 à 62 ans, est rejeté d’emblée. Passons à autre chose. Et pourquoi ne pas s’attarder aux situations particulières ?

Selon les données de Retraite Québec, la réserve au 31 décembre 2021 du Régime des rentes du Québec (RRQ) s’élevait à 103 milliards de dollars. « Les entrées de fonds seront suffisantes pour verser les rentes aux bénéficiaires pour les cinquante prochaines années. Ainsi, les taux de cotisation prévus par la loi sont adéquats, et aucune hausse n’est requise », souligne-t-on. Ce niveau de 103 milliards était initialement projeté pour 2025. Il est prévu qu’il atteindra les 303 milliards dans 25 ans, et les 847 milliards dans 50 ans.

Cela vaut pour le régime de base. Le système québécois comprend également un régime complémentaire, en vigueur depuis 2019. Sa réserve se chiffrait à 3 milliards au 31 décembre 2021. Elle devrait exploser sous le jeu de l’effet des rendements composés, pour atteindre les 250 milliards dans 25 ans et les 954 milliards dans 50 ans.

« Le RRQ est dans une bonne situation financière, tout comme la majorité des retraités québécois. Un sondage Léger conduit en juillet dernier a révélé que 84 % des retraités s’estimaient en bonne situation financière. Ces résultats sont similaires à ceux d’un sondage IPSOS conduit en 2020 […] qui révélait que 84 % des retraités vivent confortablement leur retraite. » Ce constat fait partie du mémoire déposé cette semaine par les membres du comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois, dont le rapport a été rendu public en 2013. Les auteurs sont Alban D’Amours, René Beaudry, Luc Godbout et Bernard Morency.

C’est donc dire qu’une portion, disons, de 16 % des retraités devrait recevoir une attention plus particulière.

D’entrée de jeu il y a unanimité. Pas question de toucher à l’âge minimal d’admissibilité à une rente, présentement à 60 ans. D’autant que, pour le Conseil du patronat du Québec, reporter cette date n’aurait qu’un effet marginal sur le problème de pénurie de main-d’oeuvre.

Déjà, avec les mesures pénalisant la demande d’une rente hâtive et bonifiant une rente tardive, « de moins en moins de personnes demandent leur rente à 60 ans ». Le CPQ reprend les données de Retraite Québec soulignant que la proportion de travailleurs dans cette situation a diminué de 25 % de 2014 à 2021. Cette proportion a diminué de façon importante depuis 2016 : d’environ 60 % en 2016 à environ 33 % en 2021, lit-on dans le mémoire des membres du comité d’experts. L’âge moyen de départ à la retraite des travailleurs du Québec a augmenté de 5,3 ans entre 1998 et 2021, ajoute la FTQ.

Le discours syndical va dans le même sens. Santé précaire, emploi pénible, âgisme, espérance de vie écourtée… « En repoussant l’âge minimum d’accès à la retraite, le gouvernement priverait les personnes vulnérables en fin de carrière de revenus à des âges critiques (de 60 à 64 ans), pour lesquelles le taux de pauvreté est plus élevé », et pour lesquelles le RRQ représente une part importante, sinon unique, de revenus, déplore la CSQ. Sans compter l’impact d’une rente bonifiée sur le Supplément de revenu garanti.

D’autant, aussi, que le rehaussement de l’âge de la retraite aurait un coût, Québec proposant d’augmenter la pénalité pour anticipation de la rente afin de compenser l’effet qu’il aurait sur les engagements du Régime. « Il faut miser davantage sur la flexibilité et les incitatifs fiscaux pour rendre le travail plus attrayant et payant pour les travailleurs expérimentés. Pensons par exemple à la bonification du crédit d’impôt pour prolongation de carrière », soutient le CPQ. Pour la FTQ, bien qu’il s’agisse d’une responsabilité partagée entre gouvernement, employeurs et syndicats, l’axe principal d’intervention devrait être les mesures incitatives ciblant les milieux de travail. Au demeurant, il faudrait que les années de faibles gains de travail après 65 ans ne nuisent pas au calcul de la rente.

Bref, on oublie cela. Les membres du comité d’experts proposent même de faire commencer la rente à n’importe quel moment entre 60 et 75 ans (au lieu de 70 ans). Et de rendre facultatif le versement des cotisations au RRQ pour les gens qui travaillent après 65 ans.

Mesures particulières et invalidité

Alors, pourquoi ne pas accorder plus d’attention aux situations particulières ? À celles impliquant notamment de s’occuper d’un enfant à charge, à celles impliquant des proches aidants ou encore des périodes d’invalidité. Bref, aux situations provoquant des réductions sensibles de revenus venant influencer le calcul de la rente.

Ainsi, dans un mémoire, le groupe Les Invalides au front revient sur la double pénalité que subissent les personnes reconnues comme invalides. « Un prestataire d’une rente d’invalidité cesse de cotiser, donc il ne peut pas espérer une rente de retraite décente à 65 ans et, en plus, de 60 à 65 ans, la même pénalité que les gens qui prennent volontairement leur rente de retraite s’applique. Ces mesures portent préjudice de manière disproportionnée aux personnes qui sont forcées de cesser de travailler avant l’âge de 65 ans, malgré leur volonté », peut-on lire.

Le gouvernement propose de remplacer par des crédits de gains les retranchements prévus lors des périodes d’invalidité et celles où il est nécessaire de s’occuper d’un enfant à charge. Et Francine Duperré, membre du groupe, de se demander si « l’ajout de crédits de gains pour les périodes d’invalidité est une excellente idée pour les personnes qui cotisent présentement ». « Ces crédits, se demande-t-elle également, seraient-ils aussi appliqués rétroactivement pour les personnes devenues invalides avant 65 ans et recevant déjà leur rente de retraite réduite en raison de la pénalité ? »