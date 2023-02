Les chasseurs et leurs proies

Cette année au Super Bowl, pas d’invité de dernière minute, pas d’équipe qui s’est faufilée dans les séries par la porte de derrière, de négligé surpris de se retrouver en finale. Ni de « Super Bowl avant la lettre » joué deux semaines trop tôt, comme quand la crème de la ligue est concentrée dans une seule conférence.

Non, en 2023, la hiérarchie a été respectée. Les éternels « tchôqueux » (Bills et Vikings, qui traînent un dossier combiné de zéro victoire et huit défaites au Super Bowl) ont encore déçu. Les prétendants sérieux, Bengals et Forty-Niners, surfant sur des lancées respectives de 10 et12 victoires, se sont inclinés en finales de conférence. Et ce dimanche, les deux meilleures formations de la NFL vont s’affronter, point à la ligne. Deux formidables machines de football, assez épeurantes sur le papier, qui se rentrent dedans pour danser une espèce de set carré houleux dont la combinatoire marie force pure et haute précision. Le choc devrait être intéressant.

La meilleure offensive aérienne (Chiefs) contre la meilleure défense anti-passe (Eagles). Avec les deux meilleurs joueurs, ex-co-meneurs de la course au trophée du joueur le plus utile (MVP) décerné jeudi, dans le rôle de chefs d’orchestre : Patrick Mahomes et Jalen Hurts. Et ces quarts-arrières d’élite — Mahomes avec ses trucs de magicien, Hurts capable de se métamorphoser sans prévenir en demi-offensif — seront opposés, comme par hasard, aux deux meilleurs groupes de chasseurs de quarts de la NFL. Une symétrie rien de moins que prometteuse…

Et parlant de quarts, le changement de garde annoncé depuis l’émergence des Josh Allen, Joe Burrow et autres Justin Herbert, devenu ce cliché allègrement démenti, sur le terrain, par les performances d’une paire de glorieux papis quarantenaires ou pas loin, ce renouvellement générationnel, bref, semble maintenant accompli. Tom Brady qui pose en bobettes, la main sur le paquet pour vanter sa ligne de sous-vêtements, a visiblement mieux à faire, dans sa peau neuve de célibataire le plus convoité de la planète, que de se faire frapper par des gars de 150 kilos.

Avec Aaron Rodgers, c’est toujours un peu compliqué. Il vient d’annoncer son départ en retraite fermée, dans le noir complet pendant quatre jours, pour réfléchir une énième fois à son avenir. Si j’étais son directeur général, j’aurais peur qu’il ressorte de cette tente à sudation « new age » avec, en fait de visions, des signes de piastres dans les yeux comme la dernière fois, et je promouvrais sans tarder Jordan Love, 24 ans, toutes ses dents, et qui doit commencer à piaffer.

L’âge moyen des quarts-arrières partants du carré d’as des finales de conférences était de 25 ans. Or, la vigueur de leurs jeunes années ne les rend pas invulnérables pour autant. Parmi les scènes mémorables du programme double du 29 janvier, on retiendra Brock Purdy renvoyé sur le turf avec un ligament du coude déchiré, obligé d’assurer pour des Niners décimés au poste de quart, mais incapable de passer le ballon (j’aurais été meilleur que lui avec le bras gauche attaché dans le dos), au grand bonheur des secondeurs adverses.

Et puis, Pat Mahomes qui, jouant sur une patte, n’en réussit pas moins à rejoindre la ligne de touche en trottinant sur sa cheville foulée pour arrêter l’horloge dans les dernières secondes du match, mais aussi — et c’est le plus beau — attirer sur la tête d’un défenseur frustré ce qui ressemble fort à la pénalité la plus coûteuse et inutile de l’histoire du football américain : quinze verges pour avoir frappé un quasi-invalide déjà sorti du jeu, soit la différence entre un placement hasardeux et un confortable botté de précision victorieux.

Enfin, Jalen Hurts, contre les Forty-Niners, ne semblait pas très à l’aise dans son rôle de menace permanente au sol (13 touchés terrestres pendant la saison régulière). Il m’a donné l’impression d’économiser son épaule droite (celle avec laquelle il lance le ballon), blessée lors de la quinzième semaine d’activités.

La saison de la chasse au quart-arrière se termine en fin de semaine, et nous ne serons probablement pas les seuls à avoir une petite pensée pour l’épaule de Jalen et la cheville de Patrick. Bien sûr, depuis le système de « primes à la blessure », de honteuse mémoire, instauré par les Saints (!) au tournant des années 2010, l’idée même d’estropier délibérément un joueur est taboue dans la NFL. Mais comment savoir, quand une montagne de muscles vous déboule dessus ? Espérons seulement que les arbitres protégeront un peu mieux les passeurs que ne l’a été le remplaçant de Purdy contre les Eagles, Josh Johnson, sorti sur commotion cérébrale après que le plaqueur Ndamukong Suh a paru en rajouter une couche au moment de l’écraser sous une avalanche de 140 kilos de viande.

Dimanche, Mahomes, en plus de Suh, aura en face de lui quatre gaillards ayant récolté plus de dix sacs du quart chacun en saison régulière — un record de la NFL — et une défensive qui en a totalisé 68, pour une effrayante moyenne de quatre par match. Et pour harceler le pivot des Eagles, le gros Chris Jones ne donnera sans doute pas sa place. Il est tentant de prédire que l’issue du match va se jouer là, dans les tranchées.

Si les Chiefs ne parviennent pas à freiner le jeu au sol, si leur tertiaire un peu verte échappe quelques gros jeux contre le tandem de feu formé par A. J. Brown et DeVonta Smith, si Isiah Pacheco ne peut profiter de la faiblesse de Philadelphie contre la course, si Travis Kelce cesse un seul moment d’avoir le don d’attraper tous les ballons qui se présentent dans le trafic lourd, et si notre Saint Patrick se retrouve soudain à court de miracles, ça pourrait être un long dimanche soir en Arizona.

Mais ça fait beaucoup de si. Les Chiefs par un placement.