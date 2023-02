Le pillage des cerveaux

Elles se nomment Tatiana, Houda, Dorice ou Esther. Elles viennent du Cameroun, du Maroc, d’Algérie ou de l’île Maurice. Elles sont aujourd’hui dans le Bas-du-Fleuve, mais elles pourraient être aussi en Abitibi, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Ce sont des infirmières venues prêter main-forte au système de santé québécois. Ce programme annoncé il y a un an vise à accueillir 1000 infirmières étrangères, dont plus de 200 sont déjà en formation dans les cégeps de la province.

La plupart d’entre elles sont expérimentées, si bien qu’après 9 ou 12 mois de formation, elles pourront travailler dans les hôpitaux québécois. Dans les médias du Bas-du-Fleuve, on raconte leur parcours avec moult détails. L’histoire se décline généralement à la façon d’un conte de fées. De l’émoi de la première tempête de neige à la découverte des expressions québécoises, en passant par celle du pâté chinois. Scènes de la vie quotidienne faites d’étonnement et de surprises, de petites déceptions et d’émerveillement. On en tirerait des larmes à n’importe qui.

Ces histoires personnelles sont évidemment touchantes, mais elles ne disent pas tout. Loin de là. D’abord, elles ne disent rien de la complexité de cette immigration, qui est souvent temporaire et pavée d’obstacles tant les racines des peuples sont plus fortes qu’on ne le croit. Ensuite, elles dissimulent le sort de ces pays pauvres dont nous pillons le personnel médical, contribuant ainsi à les transformer en déserts médicaux. Un pillage des cerveaux qui n’est pas loin de ressembler à celui des ressources naturelles qui se pratiquait hier encore, cette fois au nom du colonialisme.

Dans un article publié dans la revue médicale The Lancet en 2008, le médecin canadien Edward Mills avait qualifié de « criminel » le recrutement par milliers de médecins venant du continent africain. En France, où une loi sur l’immigration prévoit d’emboîter le pas au Canada en créant une carte de séjour spécifique pour le personnel médical, on estime que plus de 1000 médecins algériens travaillent aujourd’hui dans le pays. Or, l’Algérie ne compte que 15 médecins pour 100 000 habitants, contre 380 en France. Faites le calcul !

Comment réagirait-on demain si les infirmières québécoises étaient l’objet d’un tel maraudage, et « si le système québécois était saigné par ce marché de l’offre et la demande » ? C’est la question légitime que posait l’an dernier dans Le Droit le professeur Nicolas Vonarx, de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval.

Je me souviens d’une visite à Madagascar, où une ministre malgache avait interpellé directement le premier ministre Philippe Couillard. Elle déplorait que les jeunes qui recevaient des bourses de formation professionnelle au Québec revenaient rarement au pays. Loin d’enrichir les Malgaches, ces « généreuses » bourses ne faisaient que les dépouiller de leurs forces vives. « Au lieu de régler les problèmes de fond, on se tourne vers ce réservoir potentiel en aggravant les pénuries structurelles dont souffre le continent », déclarait récemment à l’édition africaine du Monde l’ancien président de Médecins sans frontières Rony Brauman.

Difficile de ne pas déceler des relents de colonialisme dans cette façon de faire passer pour de la charité ce qui n’est au fond qu’un pillage systématique des pays les plus pauvres. Car le plus fascinant c’est que ce nouveau colonialisme se déploie au nom de la sacro-sainte « diversité » et de l’« ouverture à l’autre ». Rien de moins !

Pas une journée sans un reportage glorifiant ces travailleurs venus de l’étranger ou faisant l’ode du chemin Roxham. Comme s’il fallait tirer une supériorité morale d’accueillir toujours plus d’immigrants. Comme si nous étions engagés dans un concours de vertu et qu’au lieu d’égrainer le chapelet comme le faisaient nos grands-

parents, il fallait égrainer des noms de migrants que nous aurions miraculeusement « sauvés » du pire.

Mais sauvés de quoi, au juste ? Du devoir qui devrait être celui de chacun de combattre pour améliorer la situation de ses proches là où il est, dans son pays, que celui-ci soit pauvre ou pas. Il n’est évidemment pas question de reprocher à des individus de vouloir améliorer leur sort — et surtout pas aux véritables réfugiés —, mais de rappeler que l’avenir des Africains est en Afrique, là où ils pourront contribuer au mieux à sortir leur peuple de la misère. À plus forte raison si leur pays s’est saigné à blanc pour leur assurer une formation de qualité.

Quant au Québec, ne devrait-il pas s’atteler à résoudre ses problèmes de main-d’oeuvre lui-même en investissant dans sa population au lieu de s’appuyer sur la béquille de l’immigration ? Une immigration massive qui, à long terme, crée souvent autant de problèmes qu’elle n’en résout. En commençant par les problèmes d’intégration qui, malgré la bonne volonté de chacun, s’étirent souvent sur plusieurs générations comme nous le démontrent tant d’exemples dans le monde.

Faire passer pour de la charité un commerce aux

relents néocoloniaux qui considère le capital humain comme une simple marchandise, tel est toute la perversité du discours diversitaire qui est aujourd’hui l’idéologie dominante au Canada.