Ne tirez plus sur le livre !

Les bibliothèques de nos logis sont peuplées de vestiges culturels en voie de disparition. Mais on s’y cramponne. Au rayon du papier semble triompher l’utopie fragile du dialogue universel. Ni cloisons, ni origines, ni époques, ni genres ne prédominent sauvagement. Les oeuvres de jadis et les récits d’aujourd’hui s’y côtoient en toute civilité. Et les couvertures des ouvrages usent de mille charmes dans l’espoir de voir leur contenu redécouvert bientôt par les maîtres du lieu.

Loin de l’épure et des idéaux du feng shui, ces meubles désuets, trop garnis, trop encombrants au goût du jour, feraient pourtant désordre, entend-on partout. De fait… qui veut encore récupérer des tonnes de volumes après le décès de leurs propriétaires ? Cherchez-en pour voir.

Les temps changent. Plusieurs têtes de pipe, effrayées à l’idée de parcourir des centaines de pages bien serrées, préfèrent butiner des infos sur leur téléphone intelligent. Et pourquoi laissez-vous ces gros volumes prendre ainsi la poussière ?nous demandent ces faces éberluées.Fous, donc, sont les amateurs de bibliothèques mais heureux gardiens du temple.

Ah, le livre ! Plus grand-monde ne l’ouvre. Sans qu’il perde pour autant son étonnante fonction de bonhomme Sept-Heures. Étrange paradoxe ! Ainsi, chaque camp, de droite ou de gauche, prétend l’interdire, le cisailler, le mettre à sa main, le brandir en arme de destruction massive. Histoire de l’empêcher de véhiculer des idées néfastes. Celles des autres, bien entendu. Plutôt que de combattre la censure elle-même, venue de l’aube de l’humanité, ressoufflée par l’air du temps sous maints drapeaux, on se chicane au-dessus de sa pomme. Pas fameux !

En visions de cauchemar, cette culture de l’annulation tous terrains évoque les autodafés des régimes totalitaires passés et présents. Dans notre cinéma intérieur, on regarde des milliers de pages dites dangereuses se consumer, s’envoler. Ça effraie, forcément. L’ignorance des peuples les rend si manipulables.

Facile aussi pour quiconque de dévaluer les objets culturels mythiques en perte de terrain. Dématérialisées, les sources d’information. Démodée, la valse des mots. Soit ! Mais à cette triste enseigne, pourquoi donc considérer l’essai, le roman, le manuel d’histoire comme les ennemis publics numéro un ? Et si le livre portait toujours en lui des symboles anciens sans cesse trimballés par l’humanité ? À l’heure où les mots s’éclatent surtout en ligne, ça fait presque un velours aux amants de la littérature de voir des extrémistes lui accorder une telle capacité de nuisance. C’est dire leur désarroi…

À droite, donc, plusieurs accusent les wokes réformateurs de brandir seuls le couperet de la censure. Au centre aussi, on s’irrite de voir ces militants chercher à interdire des ouvrages épousant les mentalités d’hier sans vouloir les décoder. Les factions aveugles et sourdes dérapent aisément. Même lorsqu’elles s’appuient sur de justes principes d’équité. Judicieuse inquiétude !

Mais cessons donc de tirer sur un seul camp. Tant de pyromanes nourrissent le brasier. Et le livre, ballotté par les courants de droite ou de gauche, devient un otage sur tous les fronts. Comme sous le stalinisme, le nazisme, la Sainte Inquisition, le maoïsme et autres ferments de pensée unique. Rebelote aujourd’hui.

Aux États-Unis, pays qui donne le ton et le parfum, ça sent mauvais. Le républicain Ron DeSantis, gouverneur de Floride d’extrême droite — et peut-être futur président des États-Unis —, travaille ardemment pour sa part à étouffer le discours gauchiste. Après avoir interdit d’aborder à la petite école le racisme et autres fléaux de la nation, il vise, à travers une prochaine réforme de l’enseignement supérieur, l’élimination des programmes sur la diversité. Plus question de remettre en cause là-bas la suprématie blanche, qui a pourtant bien des squelettes dans son placard.

Pendant que ce conservateur lance une déclaration de guerre aux bibliothèques publiques, aux écoles, collèges et universités, pour les reformater selon la vieille tradition, dans les rangs wokes, des armadas bloquent l’accès aux oeuvres prônant des théories adverses. On n’en sort pas.

Il est aussi pervers d’imposer le seul enseignement de la civilisation occidentale que d’éclairer par-dessus tout la culture des civilisations nées hors du berceau gréco-romain. « In medio stat virtus », comme disaient les Romains en vantant les mérites du juste milieu. Voici le pauvre livre, déjà mis à mal sous le règne du tweet, démonisé par les églises laïques du XXIe siècle en total affrontement. Au secours !

Alors, on sort d’un rayon de sa bibliothèque l’ouvrage d’un philosophe ancien, d’un romancier d’un autre âge en croyant brandir bien haut son petit drapeau de dissidence. Chacun se réconforte comme il peut.