Léo-Paul Lauzon, ex-prof de comptabilité à l’UQAM, est tout un numéro. Homme de gauche à la verve populaire, il brocarde avec une réjouissante effronterie les riches impénitents de ce monde et leurs affidés politiques et intellectuels.

« Je ne dis pas de surtaxer qui que ce soit, écrit-il. Je veux juste que tou.tes paient leur juste part d’impôt, tant les entreprises que les individus. Ça, c’est un fait vrai : les élites économiques ont un taux d’impôt réel inférieur à celui de la classe moyenne. »

Ce scandale économique est la plupart du temps considéré comme une fatalité par les citoyens ordinaires. Lauzon, bien qu’il détienne un MBA de HEC Montréal et un doctorat en gestion de l’Université de Grenoble, est né pauvre dans le Faubourg à m’lasse. Il refuse donc avec véhémence l’injustice sociale, qui est d’abord un scandale moral.

Je me permets, ici, un témoignage. En 1997, j’ai participé, en tant que simple militant, au congrès de fondation du Rassemblement pour une alternative politique, un des ancêtres de Québec solidaire. À cette occasion, Lauzon avait donné tout un spectacle solo. Armé de ses acétates, sur lesquels étaient reproduits des articles de presse rapportant des nouvelles économiques, il faisait crouler l’assemblée de rire en illustrant la cupidité et l’immoralité des capitalistes d’ici et d’ailleurs. C’était magique. Ce comptable de gauche, très drôle, donnait le goût de se battre. Pour toutes sortes de raisons, j’ai rapidement quitté les rangs de ce parti, mais je suis resté attaché à la figure ébouriffée du comptable indigné.

Avec Un temps de mensonges (M éditeur, 2023, 248 pages), un recueil de ses billets de blogue parus de 2017 à 2022, Lauzon frappe encore. La méthode est la même : glaner, dans les journaux québécois principalement, des articles sur la vie économique qui étalent au grand jour l’iniquité engendrée par le capitalisme.

Le style n’a pas changé non plus, bien que l’éditeur, dans ce livre, lui impose les règles déroutantes de l’écriture inclusive (iels, ceusses, celleux) : dans une verve populaire, colorée, Lauzon fait la nique, sans nuance, aux nababs qui se prennent pour le nombril du monde.

Les idées, enfin, demeurent : plaidoyer pour une répartition équitable de la richesse et pour une fiscalité progressive ; parti pris pour les travailleurs ; défense des services publics et des programmes sociaux de qualité ; combat, enfin, contre les excès du marché et pour la protection de l’environnement. Que du bon, en fait, dans une perspective de gauche classique.

Lauzon, avec raison, n’en peut plus de la charité spectacle des riches qui posent en mécènes alors que l’ensemble de leur oeuvre engendre la misère. Sa critique des fondations prétendument charitables fait mouche. Il dénonce sans ménagement l’hypocrisie des riches donateurs « qui, d’un côté, sont responsables du démantèlement de nos programmes sociaux en esquivant leurs impôts et taxes à payer de mille et une façons et, de l’autre, en nous jouant la carte des généreux.euses débonnaires, des bon.nes philanthropes prêt.es à aider leurs prochain.es » (sic). La santé mentale, écrit-il, ne passe pas par « Bell cause pour la cause », mais par des programmes sociaux publics bien financés grâce aux impôts de ceux qui ont des moyens.

Féroce critique des banques qui font d’énormes profits en saignant leurs clients ordinaires par des hausses de frais et de taux d’intérêt, Lauzon, qui plaide au passage pour la création d’une banque publique québécoise, n’épargne pas le Mouvement Desjardins. Il accuse ce dernier de trahir ses principes coopératifs et d’offrir des fonds faussement verts, composés d’actions de compagnies pétrolières et minières. Un jour, dans une caisse, j’ai fait cette remarque à une conseillère financière, qui m’a répondu que tout le monde avait besoin d’essence dans sa voiture. C’est ça, le vert Desjardins.

Adversaire acharné du privé en santé, Lauzon pourfend l’avidité des pharmaceutiques, des assureurs privés et des médecins, qui s’incorporent pour échapper au fisc, avec la complicité des gouvernements. Quand les services attendus par la population ne sont pas au rendez-vous par manque de financement, c’est-à-dire très souvent, des esprits soi-disant avisés proposent encore plus de privé en santé, comme si le problème pouvait être la solution.

Lauzon, c’est vrai, est partial et plutôt brouillon. Sans lui, pourtant, des vérités qui dérangent resteraient tues. Il perd le nord, toutefois, quand il ferme les yeux sur les ratés des pays — Cuba, Venezuela, Russie et quelques autres — qui s’opposent au modèle capitaliste occidental.

Sa récente défense de la Russie, dans la guerre en Ukraine, témoigne d’un goût de la controverse mal maîtrisé. Critiquer notre modèle économique est certes nécessaire, mais lui opposer les modèles russe et cubain relève de l’aveuglement idéologique.