Je chantais, ne vous déplaise

« Ti-Jean, Ti-Jean, te voilà bien mal pris / Parce que tu chantes sans permis / As-tu ta carte ? Fais-tu partie de la charte ? » entonnait Félix Leclerc dans Contumace. Il offrait ce petit couplet à deux hommes armés au collet blanc mettant en joue un joyeux drille qui poussait la note libre.

Dans le même esprit, Radio-Canada nous apprenait il y a quelques jours que, lors d’une séance municipale à Sherbrooke, la conseillère d’origine brésilienne Fernanda Luz avait entonné en décembre à la ronde une chanson en portugais, sa langue maternelle, histoire de détendre une atmosphère morose. Mal lui en prit ! Son initiative fut jugée déplacée et non protocolaire par une autre conseillère et par la directrice du conseil. Cette dernière entend rappeler presto ses troupes à l’ordre en resserrant quelques règles au passage. À ses yeux, pareil dérapage musical est intolérable.

De fait, un règlement municipal interdit bel et bien de parler à voix haute, de crier, de chanter ou de siffler en ces tribunes. Mais non de s’invectiver, remarquez. La dame rembarrée pour avoir utilisé son temps de jactance à si mauvais escient l’indiquait pour sa défense : d’autres conseillers profitent de leur prise de parole pour se lancer des flèches sans que nul songe à les en blâmer.

Ah, le rigorisme ! Comme il s’insinue en trop d’enceintes avec son gros bâton pointu. Surtout en ces temps de clivage, quand tant d’esprits se crispent en brandissant des codes et des droits. Alors, la statue du Commandeur cherche à éteindre la flamme artistique allumée dans l’espoir d’arracher des sourires aux faces longues d’une assemblée. « Silence ! » lui intiment la loi et l’ordre.

Les témoins du jour ne comprenaient sans doute pas les paroles de cette chanson en portugais. Ça ne les rendait que plus mystérieuses. Ainsi, la mélodie portait toute seule des émotions furtives. Un ange passait au-dessus. Du moins, j’aime imaginer cette scène avec ces teintes-là. Le rôle du coupe-sifflet, du croque-mitaine, est si brutal. On répliquera à ses interprètes que tout n’est pas coulé dans le béton. Car, oui, l’esprit de tolérance peut permettre à quelques fleurs de pousser dans l’asphalte. Question de jugement.

Je vole au secours de cette chanson, au nom des harmonies menacées par la rigidité de l’heure. Pitié pour la rime, la sève et l’humanité ! Gardez-leur donc une place, de peur d’étouffer tout élan vital sous le poids de la consigne. Où vont les enchantements perdus ? Dans un coffre scellé ? Une poubelle virtuelle ? Un champ de mines ?

On ne nous racontera pas d’histoires : non, cette envolée brésilienne municipale n’incitera guère une horde de conseillers à danser la salsa ou à entonner en choeur l’Air dutoréador durant leurs réunions. Chacun préfère user là-bas de son temps de parole pour défendre un point de vue ou pour étriller un rival. Le risque de récidive par la musique paraît bien faible. Trop, en somme. N’adoucit-elle pas les moeurs ?

Ce mini-scandale dans un verre d’eau vient nous rappeler que des brins hirsutes dépassent parfois par-delà mille efforts de contrôle. Surgissant ici et là, par intrusion, des minutes de délicatesse, de poésie ou de rire lors d’une séance au sommet. Et c’est tant mieux. Preuve que les humains ne sont pas complètement robotisés. Bientôt, sans doute, seront-ils remplacés par des créatures de fer venues s’affronter à leur place. En attendant, autant réclamer un ou deux bols d’air afin de préserver ses signes vitaux.

Hélas ! dans l’arène politicienne, les initiatives culturelles sont réprimées avec plus de zèle que les charges agressives. Pas étonnant que bien des gens, sous l’exemple, jettent aux troubadours un regard de travers quand ils s’égosillent hors des clous. L’art paraît en haut lieu si futile. On le déprécie, on s’en moque. Lui, le porteur de sens et de fantaisie, allergique aux allégeances et à la langue de bois. Injustice !

Quand, en octobre 2016, à l’Assemblée nationale, le premier ministre Philippe Couillard, à l’heure de souligner le départ du chef intérimaire du PQ Sylvain Gaudreault, rendit un hommage poétique de son cru, son initiative avait suscité bien des railleries dans les rangs des députés comme dans ceux des journalistes. Mais c’était délicieux, rempli de termes volontairement anciens, sous l’inspiration du Tartuffe de Molière vu au TNM. Du moins aucun élu ne songea-t-il alors à invoquer quelque règlement en lui fermant le clapet. Il est vrai que le politicien ne chanta pas son élégie. N’empêche ! La fantaisie a mauvaise presse. En chambre ou au conseil municipal, un oeil noir la regarde.

Reste à souhaiter à tous les parlements de distiller de temps à autre une goutte de lyrisme sur les têtes agitées qui s’y frôlent. Pour l’élégance, pour l’évasion, pour le vent qui souffle en un bel après-midi. Pour rien, peut-être.