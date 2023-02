Cibler la vraie haine

Pour avancer dans l’essentielle conversation afin de lutter efficacement contre l’islamophobie, l’antisémitisme, l’homophobie et toutes les autres manifestations de haine, il importe de nommer ce qui est haineux et surtout de le distinguer de ce qui ne l’est pas.

La crise au sujet de la nomination d’Amira Elghawaby au poste de conseillère spéciale à la lutte contre l’islamophobie a révélé les différences majeures de perspectives entre le Québec et le reste du Canada. Au nombre des reproches qui ont été faits à Mme Elghawaby, il y a son refus apparent de distinguer les propos islamophobes et les propos critiques à l’égard de la religion. Or, sans une volonté de faire la distinction entre les propos haineux et les propos critiques inhérents aux débats controversés, la lutte contre la haine est vouée à faire du surplace.

Assimiler la critique de la religion à de l’islamophobie tout comme assimiler la critique des politiques de l’État d’Israël à de l’antisémitisme sont des exemples de ces abus de langage qui décrédibilisent la lutte contre la propagation de la haine. Cela contribue à compliquer la mise en place de mesures concrètes afin de venir à bout des gestes de propagation de haine. Ceux qui sont hostiles au renforcement des mesures de lutte contre la haine ont en effet beau jeu de brandir les dérives qui résultent de notions si larges qu’on peut prétendre voir de la haine dans le moindre propos ou image qui contrarie.

Par exemple, on peut convenir qu’une partie de la population qui appuie (aussi bien au Québec qu’au Canada) la loi 21 sur la laïcité est motivée par un sentiment d’hostilité à l’égard de ce qu’on perçoit de l’islam. Mais il est tout aussi vraisemblable que l’appui à cette loi controversée soit motivé par une évaluation des rapports entre la religion et l’espace public laissant peu de place au fait que, pour certains, le rapport à la religion relève de l’identité fondamentale qui définit l’individu. Pas étonnant que l’on trouve des appréciations contrastées du caractère raisonnable des limites imposées à la liberté de religion par une mesure comme la loi québécoise sur la laïcité.

Critiquer la loi 21 n’est pas de la « québécophobie ». Mais inférer que les différences de perspectives entre le Québec et le Canada anglophone s’expliquent par l’islamophobie qui sévirait dans l’ensemble de la population québécoise est une généralisation excessive. C’est un a priori fondé sur une définition étendue de ce qui est constitutif de propos haineux. Cela contribue à décrédibiliser la lutte contre la (véritable) haine.

La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et l’homophobie impose de distinguer le propos interdit de celui qui ne l’est pas. Cela requiert de prendre au sérieux les lois qui, depuis belle lurette, prohibent la diffusion de propos haineux.

Nous vivons dans un environnement où il faut assurer le respect de l’ensemble des droits et libertés. Les seules limites au nom desquelles on peut interdire un propos sont celles prévues par la loi. L’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés énonce que les droits et libertés ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Les tribunaux ont jugé que les lois restreignant la liberté d’expression doivent délimiter soigneusement ce qu’est un propos haineux et ne punir que la diffusion de mots ou d’images qui incitent une personne raisonnable à détester les individus sur la base de leur race, couleur de peau, religion ou autre motif prohibé de discrimination. Cela est incompatible avec l’approche qui prévaut en certains milieux d’assimiler le moindre propos critique ou qui met mal à l’aise à une expression de haine.

Que faire ?

La mise en place de processus afin de venir efficacement à bout des expressions de haine requiert de l’énergie et des capacités d’innover. Cela suppose d’intervenir à plusieurs niveaux. Un premier incontournable est de promouvoir une véritable éducation aux droits et libertés afin de faire reculer l’ignorance à propos des différences.

En second lieu, il est urgent de renforcer les capacités d’identifier le propos haineux et surtout de le distinguer rapidement du propos légitime. Dans notre univers dit « d’intelligence ambiante », les mots et les images émanent de partout. L’environnement connecté est à la portée de pratiquement tout le monde. Lutter contre les propos haineux nécessite de déployer d’importants moyens. La tâche est lourde et complexe. Une bonne raison de ne pas la diluer dans une chasse aux moindres propos qui indisposent.

Lorsqu’on tient compte de l’ensemble des droits et libertés, c’est en perfectionnant les façons d’identifier la haine et de la distinguer du propos légitime que l’on pourra venir à bout de l’islamophobie et des autres discours haineux. Persister à confondre le propos haineux avec le moindre propos critique permet d’alimenter le fonds de commerce de certains groupes de pression, qui font le choix de cultiver une posture de victimes. C’est surtout la voie la plus sûre pour saper les efforts afin d’éradiquer ce qui est vraiment haineux.