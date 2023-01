Retour sur ECR et le racisme

Mon collègue Jean-François Lisée vient de lancer une petite bombe dans le monde de l’éducation. Le 18 janvier dernier, sous le titre « Les boomers, ces racistes ! », il rapportait en effet les propos, enregistrés à son insu, d’une enseignante qui donne le cours d’éthique et culture religieuse en 5e secondaire.

Les propos tenus par elle sur le racisme au Québec, et notamment chez les boomers, ont beaucoup fait réagir, au point où le Parti québécois demande une enquête sur le « mépris envers la nation » dans nos écoles.

C’est un sujet complexe et très polémique. Mais je pense que la philosophie de l’éducation apporte sur tout cela des éclairages importants, et dont tout le monde devrait tenir compte pour se prononcer lucidement et de manière informée.

L’école comme institution

Cela s’est passé dans une école, cette réalité est fondamentale et elle a des conséquences qu’il importe de rappeler.

L’école n’est ni le lieu privé de la famille ni le lieu civique du futur citoyen. C’est une institution singulière, médiane, sur laquelle parents et citoyens ont certes un certain droit de regard, mais pas absolu ou décisif, la plupart du temps.

Elle s’adresse en outre à des enfants ou à de jeunes personnes qui ne sont pas encore des adultes, ce qui impose des limites à ce qu’on peut y faire et dire.

Enfin, elle s’adresse à eux et elles pour leur transmettre des savoirs et contribuer par là, de manière prépondérante, voire décisive, à en faire des personnes autonomes capables de penser par elles-mêmes.

Cette institution est pour toutes ces raisons singulière et protégée, tant de certaines des convictions de la famille que de certains des débats ou sujets discutés par les citoyens.

On refuse par exemple, et avec raison, qu’on aborde avec de jeunes enfants des sujets qui risquent de les perturber. Par-dessus tout, on redoute, encore une fois avec raison, qu’on endoctrine les élèves. Un mot s’impose là-dessus.

L’école éduque en transmettant, à travers un programme convenu par la société, des savoirs qui aident à construire l’autonomie des sujets, à les rendre libres, idéalement capables de choisir un modèle de vie bonne. Mais endoctriner, c’est exactement le contraire : c’est, quand on a réussi à le faire, enfermer l’esprit sur une doctrine, une position débattable et débattue, à laquelle le sujet va adhérer inconditionnellement. Comment fait-on pour chercher à atteindre ce but ? On parle d’une doctrine en cachant qu’elle est débattable, en occultant des faits, en ne présentant qu’un point de vue, en jouant sur les émotions, etc. Vous avez compris, je pense…

Revenons à notre sujet. Qu’est-ce qui s’ensuit ? Les propos tenus sont-ils acceptables ? Je vois trois choses cruciales à prendre en considération pour réfléchir correctement à tout ça.

Ce qui s’ensuit

À mon avis, compte tenu de la nature de l’institution concernée, on ne peut ici, stricto sensu, invoquer la liberté d’enseignement (qui doit régner à l’université) ou la liberté d’expression (qui régit le monde des adultes). Un enseignant est en effet tenu de respecter un programme et de tenir compte de l’âge des destinataires de ses propos.

Mais il ou elle a certainement une marge de manoeuvre pour adapter son enseignement. Dans le cas présent, le programme du cours Éthique et culture religieuse, pour les deux cycles du secondaire, n’emploie le mot « racisme » qu’une fois, dans le contexte du sujet de la tolérance que le cours doit aborder. Mais personne, je pense, ne fera reproche à une enseignante de consacrer l’entièreté d’un cours sur le racisme en 5e secondaire.

Mais c’est le danger d’endoctriner qui doit alors être pris en compte. Qu’en dites-vous, armé de la définition avancée plus haut ? Les propos rapportés par M. Lisée, s’ils reflètent bien ce qui s’est dit, sont-ils de l’endoctrinement ?À mon avis, oui. Ce serait grave. Je précise que je suis de ceux qui ont combattu le cours ECR et souhaité son remplacement (ce qui sera fait sous peu), notamment parce que je m’inquiétais de la manière acritique dont on y parlait de religion.

Reste une question qui me préoccupe et me rend mal à l’aise. On a enregistré ce cours à l’insu de l’enseignante.

A priori, c’est grave. Nous vivons qui plus est à une époque où se redessinent, pas toujours pour le mieux, les frontières entre public et privé. Nos navigations dans le monde virtuel sont suivies, épiées ; nos déplacements dans le monde réel aussi, notamment par nos téléphones. Nous sommes souvent, et sans le savoir, filmés dans l’espace public, et à tout moment quelqu’un peut nous filmer avec son téléphone.

Qu’en est-il de l’école ? Pensez à des élèves qui filment un enseignant sans qu’il en ait conscience, puis qui mettent ça sur la Toile, sans contexte, peut-être avec des modifications que la technologie permet. Il y a de quoi s’inquiéter. Mais revenons au cas qui nous occupe.

Je ne suis pas avocat, mais je peux imaginer des situations où il apparaîtrait justifié qu’on ait enregistré un enseignant à son insu pour porter à l’attention du public une chose inacceptable. L’intérêt public justifierait cette manière de faire, disons pour prendre un exemple évidemment fictif et extrême, si un enseignant faisait la promotion de la pédophilie en classe.

Peut-on soutenir que l’intérêt public justifie cet enregistrement rapporté par M. Lisée, qui a préservé l’anonymat des personnes concernées ? Selon vous ?