Les amours de papier

Il y a tant de façons d’aimer même s’il n’y a que des preuves d’amour, comme disait le poète. Les amours épistolaires n’existent plus que dans les livres posthumes ou les placards sombres, lettres manuscrites, sur papier bible parfois, comme une prière envolée sur les ailes d’un ange gardien commun. Les amants parfumaient leurs lettres, y glissaient un coquelicot, celui de la chanson de Mouloudji.

La poste leur servait de bateau ivre, plombant l’attente, soufflant la voile du désir, accostant tôt ou tard. Pas un texto, pas un courriel ne peut rivaliser avec cette poésie de papier, de l’objet qu’on déchire, qu’on hume, de la calligraphie aimée, de l’espérance contagieuse, des mots qui s’élancent et filent le long de la feuille. Pas un, ni même cent.

Je suis assez vieille pour avoir connu toutes les déclinaisons. Des années plus tard, on peut encore les relire, ces missives manuscrites d’un autre siècle, d’une temporalité oubliée, comme celles échangées par Maria Casarès et Albert Camus. La tragédienne et l’écrivain sont portés ces jours-ci au théâtre par une magistrale Anne Dorval et son sensible partenaire de jeu Steve Gagnon dans Je t’écris au milieu d’un bel orage.

Toi je ne t’ai pas choisie. Tu es entrée, par hasard dans une vie dont je n’étais pas fier, et de ce jour-là quelque chose a commencé à changer, lentement, malgré moi, malgré toi.

Le plus beau dans cette aventure banale mais unique n’est pas tant de susciter l’amour, mais d’être « vu » et de se laisser voir. Une tout autre affaire, et beaucoup plus rare. Lire Correspondance. (1944-1959) de Camus et Casarès nous convie à une danse, à un élan magistral, de l’ordre du divin et de l’alchimie, corps et âmes à jamais transformés par cette rencontre. Le mot « transport » est amoureux, pour rappel. « Ainsi, les mots de l’amour seront postés par les mains de la foi, comme dirait Victor Hugo », lui écrit Camus (16 février 1951). Huit cent soixante-cinq lettres postées…

Les mots doux lointains échangés entre deux artistes éloignés par les obligations et leur art, parfois la maladie et ses longues convalescences, n’en sont que plus douloureux. Le manque de l’autre est une cruelle présence et un feu intérieur. « Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre », écrivait Albert, que l’amour de Maria n’aveuglait pas pour autant : « Car il est faux, je le sais par moi-même, que l’amour aveugle, lui écrit-il. Il rend perceptible au contraire ce qui sans lui ne viendrait pas à l’existence et qui est pourtant ce qu’il y a de plus réel en ce monde : la douleur de celui qu’on aime. » (12 janvier 1950)

Écrire l’innommable manque

Une chose me frappe dans ces échanges de papier : personne ne s’économise ni ne craint le ridicule. Tout est dit et offert dans ce que Camus désigne comme l’amour-don, qu’il oppose à l’amour d’orgueil. L’offrande est totale, sans ménager ses arrières, avec passion et courage, avec aban-don.

À les lire, on comprend que certaines choses, celles qui touchent au sacré, ne peuvent se révéler qu’à l’écrit, qui procure l’intimité et la solitude nécessaires aux épanchements. Le/la destinataire devient un miroir aux reflets émouvants, lecteur privilégié de ce journal intime.

L’épistolier peut être trompeur — j’en ai connu, des « faux Verlaine », des « faux Rimbaud » m’enfirouapant de leur prose. On joue plus facilement de la syntaxe que de la sincérité dans certains cas.

N’empêche, autant Camus que Casarès n’auraient pu soutenir cet enchantement sur une aussi longue période et de façon quotidienne (et même plusieurs fois par jour) sans engagement profond et sans le secours du papier.

Même émotion à fleur d’âme en lisant François Mitterrand dans Lettres à Anne (1962-1995), même si les réponses d’Anne Pingeot sont absentes de ce pavé de 1218 lettres.

Mon amour, Cela fait si longtemps que je n’ai écrit ces deux mots. Les dire est si bon, mais les mettre sur ce papier pour toi me donne un plaisir si fort… que je crois bien que je recommencerai.

Jusqu’à la toute dernière ligne, l’homme politique et écrivain (et c’en est un de talent !) lui voue un amour intact dans un élan soutenu, à la fois vieille France et jeune premier transi. « Tu m’as toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t’aimer davantage ? » (22 septembre 1995). Il meurt quelques mois plus tard.

Elle avait 19 ans au moment de leur rencontre, lui, 46. Ils auront caché et protégé leur famille morganatique durant toutes ces années, jusqu’en 1994, secret de polichinelle éventé par les paparazzi de Paris Match, 20 ans après la naissance de leur fille, Mazarine.

Encore des mots, toujours des mots

Autant pour Camus que pour Casarès, pour Mitterrand ou pour Simone de Beauvoir, qui rencontre l’écrivain Nelson Algren au cours d’un voyage aux États-Unis en 1947, l’amour métamorphose tout, la carrière aussi. L’écrivaine Irène Frain a tiré un très joli roman — Beauvoir in love — imaginé à partir des lettres d’amour de Beauvoir échangées avec Algren durant ces années au cours desquelles la femme de lettres écrivit Le deuxième sexe.

[…] car je passerai et cela restera, car les êtres passent et les sentiments restent

Camus l’avoue dès 1949 : « Ce que j’ai dit, écrit ou fait depuis le printemps 1944 a toujours été différent, en profondeur, de ce qui s’est passé pour moi et en moi, auparavant. J’ai mieux respiré, j’ai détesté moins de choses, j’ai admiré librement ce qui méritait de l’être. Avant toi, hors de toi, je n’adhérais à rien. »

Roland Barthes, leur contemporain, qui a déjà rendu hommage à Casarès (https://bit.ly/3H6CcFe), écrit dans Fragments d’un discours amoureux : « Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. C’est comme si j’avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. » Voilà. Le papier n’est qu’une interface.

Ces amours de coulisse sont fidèles à une seule loi : celle de la ferveur et de l’honneur, un mot sépia. Auraient-elles réussi à braver les assauts répétés du quotidien, du conformisme et de sa routine ? Rien n’est moins sûr. L’espoir rend vivant. Casarès en avait l’intuition : « Lorsque je te reverrai nous ferons connaissance à nouveau. Merveilleuse manière de ne jamais nous lasser de nous ; celle de ne jamais trouver le temps d’arriver à bout l’un de l’autre. » (16 février 1951)

Le prix de l’amour est élevé lorsqu’il nous arrache à notre mortelle condition.

