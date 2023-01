Je n’aime pas l’écrivain péruvien naturalisé espagnol Mario Vargas Llosa, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2010. J’ai tâté un peu de sa prose narrative effervescente, mais j’ai vite décroché. Mes principaux griefs envers lui, toutefois, ne tiennent pas à ses oeuvres de fiction, mais à ses interventions intellectuelles.

D’abord, je ne pardonne pas à Vargas Llosa, ancien candidat à la présidentielle péruvienne de 1990 et antinationaliste primaire, ses sorties rageuses contre les indépendantistes catalans en 2017. Je lui reproche aussi son appui au trublion d’extrême droite Jair Bolsonaro lors de l’élection présidentielle brésilienne de l’an dernier. Son admiration, enfin, pour ces enragés du néolibéralisme brutal qu’ont été Margaret Thatcher et Ronald Reagan m’horripile.

Pourquoi le lire encore, dans ces conditions ? J’emprunte ma réponse au philosophe britannique d’origine lettonne Isaiah Berlin (1909-1997), un des héros de Vargas Llosa. « Il est assommant de lire les alliés, qui coïncident avec nos points de vue, disait Berlin. Il est plus intéressant de lire l’ennemi, celui qui met à l’épreuve la solidité de nos défenses. »

Je lis donc, dans cette optique, L’appel de la tribu (Folio, 2022, 354 pages), le plus récent essai de Vargas Llosa, réédité en poche avant les Fêtes. En brossant le portrait de sept penseurs qui l’ont profondément marqué, l’écrivain veut retracer sa « propre histoire intellectuelle et politique ».

Marxiste et partisan de la révolution castriste dans sa jeunesse, Vargas Llosa dit avoir perdu, en vieillissant, « le goût des utopies politiques, ces apocalypses […] qui promettent le paradis sur terre et provoquent plutôt des iniquités pires que celles qu’elles veulent réparer ». Il rend hommage, dans ce livre, aux sept guides qui ont inspiré sa conversion au libéralisme, une doctrine prônant l’adhésion au marché libre comme moteur du progrès et à la culture démocratique, « celle de la tolérance, du pluralisme, des droits de l’homme, de la souveraineté individuelle et de la légalité ».

Comme l’Espagnol José Ortega y Gasset (1883-1955), qui affirmait que « la clarté est la politesse du philosophe », Vargas Llosa se dit allergique à la prose hermétique de trop d’intellectuels. Son essai, à cet égard, traduit de l’espagnol par AlbertBensoussan et Daniel Lefort, est à la hauteur de ses prétentions. Le style y est clair, élégant et chaleureux. Pas d’esbroufe ou de verbiage, ici.

Figure tutélaire du libéralisme avec son concept de « main invisible » régissant les échanges économiques au bénéfice du bien commun, le philosophe écossais Adam Smith (1723-1790) a l’honneur d’ouvrir le programme. Vargas Llosa, dans un magnifique portrait, le présente comme un moraliste austère, sensible à la beauté artistique et à celle des actions humaines vertueuses. Les partisans du capitalisme le citent souvent à l’appui de leur idéologie, mais Smith, esprit délicat, n’aurait pas supporté, à mon avis, plusieurs d’entre eux.

L’économiste autrichien Friedrich August von Hayek (1899-1992) reprend l’idée centrale de Smith selon laquelle le marché libre entraîne le progrès social en stimulant l’émulation, mais il la pousse un cran plus loin en affirmant que toute planification étatique de l’économie mène au totalitarisme. Même Vargas Llosa, qui l’admire, doit reconnaître qu’en appuyant la dictature de Pinochet, Hayek, qui dit vouloir le capitalisme et la démocratie, mais choisit toujours le premier, a erré. L’écrivain, de plus, déplore le style sans grâce de l’économiste.

S’il rend de beaux hommages aux Français Raymond Aron (1905-1983) et Jean-François Revel (1924-2006), lequel savait « percevoir le moment où la théorie cesse d’exprimer la vie et commence à la trahir », Vargas Llosa réserve ses portraits les plus complets et les mieux sentis au philosophe autrichien Karl Popper (1902-1994) et à Isaiah Berlin.

Du premier, si austère, semble-t-il, qu’il n’aurait jamais embrassé sa femme sur les lèvres, il retient sa critique de l’historicisme — il n’y a pas de lois de l’histoire puisque les humains sont libres —, son optimisme philosophique et son libéralisme soucieux de justice sociale, contrairement à celui de von Hayek.

Du second, il retient l’idée des « vérités contradictoires », selon laquelle « croire qu’il existe une seule réponse véritable à chaque problème humain » serait une erreur, et les concepts concomitants de liberté négative — on est libre en l’absence de contraintes — et de liberté positive — on est libre quand on a les moyens de participer pleinement à la société.

Du bout des lèvres, Vargas Llosa daigne parfois reconnaître la valeur du modèle social-démocrate — la meilleure combinaison, à ce jour, des deux libertés, selon moi —, mais on sent que ça lui coûte, tant il craint les relents de socialisme qui y perdurent. C’est là ce qui nous distingue.