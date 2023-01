La peste ou le choléra

En République dominicaine, on a entrepris de construire un mur de 160 km pour empêcher les Haïtiens d’entrer au pays. Pourtant, l’économie dominicaine repose en bonne partie sur l’apport d’une main-d’oeuvre haïtienne bon marché, maintenue en majorité dans une situation d’illégalité et de précarité perpétuelle par les autorités de Santo Domingo. La dépendance dominicaine à la main-d’oeuvre haïtienne est si réelle, par ailleurs, que le mur en question est en partie érigé par des travailleurs d’origine haïtienne.

Avec la crise politique et humanitaire qui atteint des proportions presque jamais vues en Haïti, le flux migratoire s’est accéléré. Ces temps-ci, une bonne partie des élus, des médias et de la population dominicains parlent carrément d’une « invasion ». Le terme est lourd de sens lorsqu’on comprend l’histoire pour le moins complexe et tendue entre les deux pays qui se partagent une île.

Pour résumer les choses très rapidement : la République d’Haïti a unifié l’île durant une vingtaine d’années, à la suite de son indépendance, notamment pour abolir l’esclavage qui sévissait encore sous le régime espagnol. Les planteurs dominicains n’ont bien sûr jamais digéré de vivre, au XIXe siècle, sous un régime politique porté par des Noirs qui ont cherché à les soulager de leur « propriété ». La peur d’une nouvelle invasion haïtienne joue depuis un rôle particulièrement critique dans le récit politique local.

Le nationalisme dominicain s’est donc notamment construit sur ce qu’il est convenu d’appeler un « antihaïtianisme », porté à son paroxysme durant les 30 ans de dictature de Rafael Trujillo, entre les années 1930 et 1960. La droite dominicaine a construit au fil des décennies un récit idéologique qui marque profondément les imaginaires, selon lequel la nation se caractériserait par ses liens profonds avec l’Europe, en opposition avec une Haïti liée surtout à son africanité.

Le mythe a justifié, d’une part, une politique migratoire longtemps fermée aux non-Européens, pierre angulaire d’un projet de « blanchiment de la race » explicitement nommé comme tel durant une partie du XXe siècle. D’autre part, il permet un déni de l’héritage de l’esclavage en République dominicaine même, et une association de tout Afro-Dominicain avec des origines haïtiennes. Par moments, on a même assisté à des massacres organisés de civils (perçus à tort ou à raison comme étant) d’origine haïtienne.

Être noir en République dominicaine, c’est donc encore souvent être soupçonné d’être Haïtien, et donc d’avoir une présence illégale au pays, et donc subir une forme très particulière de harcèlement policier, laquelle mène rapidement à des problèmes, surtout si l’on ne traîne pas sur soi sa carte d’identité nationale en tout temps. Le phénomène s’accentue ou se calme, en fonction du contexte politique. Ces derniers temps, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’accentue.

L’automne dernier, Washington a décidé de dénoncer la situation. Les États-Unis ont même officiellement recommandé à ses citoyens « qui ont la peau foncée » d’éviter de voyager en République dominicaine, en évoquant les risques d’être pris dans des razzias antihaïtiennes. Le message a bien sûr été vivement dénoncé par le pays de la Caraïbe, dont l’économie repose en partie sur une industrie touristique déjà fragilisée durant la pandémie.

La dénonciation américaine de l’antihaïtianisme a aussi été reçue par plusieurs observateurs comme un geste d’une grande hypocrisie. C’est que les Américains, eux non plus, ne veulent certainement pas des Haïtiens. Si les Dominicains construisent un mur, d’ailleurs, on peut les soupçonner de s’être inspirés de quelqu’un, quelque part. Quelque part aux États-Unis.

Depuis l’automne dernier, le président américain, Joe Biden, met de la pression pour que le Canada prenne le leadership d’une opération militaire de « stabilisation » de la situation haïtienne. On aimerait sentir, quelque part au fond de soi, que cette préoccupation pour la crise à Port-au-Prince naît d’un véritable souci humanitaire. Mais lorsqu’il est question des relations américano-haïtiennes, la naïveté n’est pas une option. « L’intérêt national » de Washington pour Haïti, c’est la question migratoire. La meilleure façon de refouler une fois pour toutes les demandeurs d’asile haïtiens, c’est de demander à un allié d’aller « régler le problème à la source ».

Tout comme il est en partie hypocrite pour les Américains de dénoncer l’antihaïtianisme dominicain, on est tout aussi mal placés, du Canada, pour pointer du doigt le mauvais traitement des demandeurs d’asile haïtiens aux États-Unis.

Cette semaine, en particulier, il se tient dans l’espace public des propos sur le chemin Roxham qui sont d’une inhumanité à glacer le sang. La question du passage est bien sûr plus large que la seule question haïtienne. Mais si le chemin est devenu un symbole politique aussi fort au Québec en 2017, c’est notamment parce que des Haïtiens l’empruntaient pour fuir les politiques de Trump. L’insensibilité totale de bon ton ces jours-ci est d’autant plus sidérante lorsqu’on sait que, pas plus tard que le week-end dernier, on célébrait les funérailles de Fritznel Richard, mort seul dans le froid le 4 janvier à proximité du chemin Roxham.

Il semble qu’on perde de vue, en ce début d’année, une vérité pourtant fondamentale : la différence entre ces « bons citoyens » qui ne voudraient pas qu’on en « fasse trop » pour les autres et les demandeurs d’asile, ce n’est pas la vertu, ni l’éthique de travail, ni l’intelligence, ni quelque autre mérite que ce soit. La différence de condition humaine trouve sa source dans la loterie de la naissance, qui permet à certains de commencer leur vie du « bon côté » des frontières et à d’autres non. Point.

Pendant que le débat public s’égare, une partie de la population haïtienne doit choisir entre la peste et le choléra. On peut s’exposer au choléra — loin d’être métaphorique —, qui est en recrudescence à Port-au-Prince depuis l’automne. Ou encore être traité comme la peste par un pays, puis un autre, puis un autre, dans l’espoir de trouver quelque part peut-être un peu de sécurité.