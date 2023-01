Déflation au radar

Peu de changement dans la convergence de la vision des entreprises et des consommateurs sur la récession modérée, sur une inflation revenant à long terme près de la fourchette cible de la Banque du Canada… et sur l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs dans l’intervalle. À la différence, cette fois, que le mot déflation apparaît sur le radar des consommateurs et que les entreprises reviennent à leurs comportements de fixation de prix d’avant pandémie.

La Banque du Canada a publié ses enquêtes du quatrième trimestre de 2022 sur les perspectives des entreprises et sur les attentes des consommateurs. On y observe une confiance davantage érodée et un poids de la hausse des taux d’intérêt toujours plus ressenti. Mais dans l’ensemble, l’orientation reste sensiblement la même que l’observation proposée lors du rapport du trimestre précédent. À une ou deux exceptions près.

Une constatation intéressante se démarquait du rapport trimestriel précédent. Lors de la reprise post-pandémie, les entreprises ont été nombreuses à changer leurs comportements en matière de fixation des prix en réaction à une croissance élevée des coûts, à une forte demande et à des contraintes d’approvisionnement généralisées. Entreprises et concurrents faisant face aux mêmes difficultés, les consommateurs ne pouvaient qu’accepter des prix plus élevés, faute de choix. « Dans ces conditions, les entreprises ont procédé à des augmentations de prix plus marquées et plus fréquentes qu’à l’habitude. » Autrement dit, durant la reprise, les attentes d’inflation des entreprises n’ont pas joué un rôle important dans leurs décisions en matière de fixation des prix, a-t-on pu lire.

Dans l’enquête du quatrième trimestre de 2022, il est souligné que la plupart des entreprises ont déjà repris, ou reprendront bientôt, leurs comportements d’avant la pandémie — à savoir changer les prix de façon peu fréquente ; attendre des signes concrets d’augmentation des coûts et surveiller de près les prix de la concurrence.

Côté inflation, la divergence reste de mise entre les consommateurs et les entreprises en ce qui a trait aux attentes de court et moyen termes. Mais tous deux entrevoient un retour à la fourchette cible de la Banque du Canada sur un horizon de cinq ans, soit autour de 3,1 % en moyenne chez les consommateurs, de 2,4 % chez les entreprises.

Les écarts de trajectoire se veulent toutefois prononcés d’un répondant à l’autre. Mais, fait à noter, ils sont plus nombreux qu’avant la pandémie à entrevoir une déflation au terme de l’horizon de cinq ans. Il semble que ces attentes de déflation venant du quart des consommateurs sondés « sont surtout liées à la résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Certains répondants croient qu’un déblocage à cet égard pourrait renverser en partie les hausses de prix anormalement fortes observées au Canada récemment », lit-on dans l’enquête.

La banque centrale a pris soin de valider. La hausse de la proportion de consommateurs qui s’attendent à une déflation est généralisée peu importe leur tranche de revenu, catégorie d’âge et niveau d’éducation. « Cette proportion élevée ne découle pas d’une mauvaise compréhension de ce qu’est la déflation. Durant les entrevues de suivi, les répondants ont clairement distingué la désinflation de la déflation, et n’ont pas pris une période de ralentissement de l’inflation pour de la déflation », explique la Banque du Canada. Selon certains, l’inflation élevée dans l’alimentation découle de prix abusifs et de la recherche de profits.

Pessimisme accru

Pour le reste, l’hyperinflation dans les prix de l’alimentation demeure une grande source de frustration pour les ménages. S’y ajoutent une détérioration accrue de l’accès au créditet une baisse continue du salaire réel. Et triste constat, les attentes à l’égard de la croissance des salaires sont encore en baisse dans l’enquête du quatrième trimestre, même si les attentes d’inflation sont demeurées élevées. « Plus de la moitié des répondants pensent qu’à long terme leur salaire ne rattrapera pas l’inflation observée récemment. Cela semble indiquer que les consommateurs pensent que leurs augmentations salariales ne suffiront pas à absorber les hausses des prix. »

Un répondant a déclaré durant une entrevue de suivi : « Je dépense beaucoup d’argent pour acheter pas grand-chose », met-on en exergue.

Faible consolation, ils sont nombreux à déclarer que les pénuries de main-d’oeuvre et le nombre élevé de postes vacants contribueront à stabiliser le marché du travail. « Selon eux, les personnes qui pourraient perdre leur emploi au cours de la période de ralentissement prévue en trouveraient un nouveau plus facilement que lors des récessions précédentes. »

Le tout est à mettre dans la perspective d’un pessimisme accru des Canadiens quant à leur capacité d’absorber la hausse des taux d’intérêt. La chute de l’Indice des dettes à la consommation du cabinet en insolvabilité MNP s’est accélérée pour s’établir à 77 points, ce qui constitue une baisse record de 15 points comparativement au trimestre précédent et un creux historique depuis sa création il y a plus de cinq ans, écrit le cabinet.

Les données du plus récent sondage trimestriel réalisé au début de décembre par Ipsos indiquent qu’un taux record de 47 % de Canadiens sont inquiets de leur niveau d’endettement, une hausse de 7 points par rapport au trimestre précédent. Ils sont toujours 45 % à déclarer être à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs obligations financières à la fin du mois. « De ce nombre, 30 % affirment qu’ils ne gagnent déjà pas suffisamment d’argent pour couvrir leurs factures et obligations. »