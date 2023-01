Apprivoiser la bête

Au milieu d’un pont, en pleine nuit, on distingue une cage géante, avec, dedans, une énorme bête. On croit reconnaître un ours à l’intérieur. La porte de la cage s’ouvre devant un jeune homme qui, t-shirt blanc et tablier de cuisine au corps, se tient face à l’ours, le grizzly même, rugissant de toutes ses forces.

Voici la première scène de la série The Bear, qui a marqué mon début janvier, par son intelligence, sa créativité et aussi ce thème qui m’est si cher : l’espace qu’on laisse à certains aspects de soi, de nous, dans une société à la fois éclatée par son pluralisme moral, mais qui porte aussi sa rigidité, en d’autres aspects très normatifs. Trônant au sommet des 50 meilleures séries télé de l’année 2022, selon The Guardian, et figurant parmi les 15 séries marquantes de 2022, selon Le Devoir, la série a aussi été récompensée pour le jeu de son acteur qui parle avec les yeux, Jeremy Allen White, aux derniers Golden Globes. Et ce n’est pas pour rien. Parce que l’art sait parfois nous toucher bien plus que n’importe quel discours de psy, regarder The Bear est peut-être la seule prescription que je me permettrai de vous faire.

Faire face à la bête, c’est ce dont il sera question, vous l’avez compris, dans cette petite série de seulement huit épisodes de 25 minutes chacun. Quelle bête ? La bête en soi, celle de nos pertes, nos traumatismes, nos deuils non digérés, nos douleurs relationnelles ou celle imposée par nos passions qui sont parfois dévorantes. Mais il y aura aussi la bête qui nous vient du dehors : celle du temps et de sa pression, celle du manque, de la peur de ne pas y arriver. Les cuisines d’un restaurant familial, lieu central de la série, deviennent ici une métaphore augmentée de nos vies un peu brisées, un peu intenses, un peu folles, imparfaites et parfois immorales. Mais surtout, cela nous renvoie à cette tâche psychique qui nous revient à tous : celle de « mentaliser » notre bête.

Il y a quelques consensus en psychologie, dont celui existant autour de la notion de « mentalisation » — selon l’expression du psychanalyste hongro-britannique Peter Fonagy — reconnue en tant que fonction psychique essentielle, liée à une meilleure « régulation » intérieure de nos affects, pulsions, agirs. Comme je ne veux ni réduire une conceptualisation complexe à sa plus simple expression ni rédiger ici un essai universitaire, je vous invite à fureter du côté des travaux de Miguel Terradas, professeur en psychologie de l’enfance et de l’adolescence de l’Université de Sherbrooke ou encore du très bien vulgarisé article du psychologue Sébastien Trinh, sur le blogue L’Étayage.

Disons simplement que plus on développe la capacité à nous représenter les états qui nous habitent ainsi que ceux imaginés chez l’autre, plus nous arrivons à faire des liens entre nos affects, nos comportements et nos pensées, plus nous arrivons à nous « réguler » d’une manière qui n’est plus strictement réactive, impulsive et incarnée dans « l’agir ».

Dans cette série, tous les conseils moralisateurs sur « l’hygiène de vie recommandée » se fracassent rapidement sur les remparts de la nécessité, pour le personnage principal, de vivre sa traversée, sa quête, qui consiste à trouver, en lui, le courage de tenir encore, dans ce lieu insoutenable duquel il ne peut pas se sortir. Ce faisant, il mentalise toutefois graduellement de plus en plus tous les états qui l’habitent. Le courage d’être se trouve souvent bien ailleurs que dans un conformisme à une série de comportements normatifs jugés acceptables dans notre culture. Il loge bien davantage du côté de cette élaboration intime de ce qui nous dévore, dans cette mentalisation de notre bête.

Et il y a la restauration, un personnage de la série à elle seule, cet espace dans lequel on joue avec le feu à s’en brûler les doigts, où on se coupe, métaphoriquement ou réellement, où on essaie de créer un ordre dans un chaos renouvelé, où on lave éternellement ce qui, demain, sera sali à nouveau, mais aussi où on crée de la beauté, du délice, de la magie en jouant aux alchimistes et en survivant à toutes les fins du monde avant un service. Exercice d’empathie par excellence, vous ne verrez plus votre restaurateur préféré du même oeil, après The Bear.

J’ai demandé à mes amis restaurateurs de la regarder. L’un d’eux a commencé au matin. À midi, il m’écrivait : « J’ai ri, j’ai pleuré, j’ai fait de l’angoisse. Ma vie, quoi ! » Autour d’un café, je lui demandais : « Pourquoi tu fais ça, avoir un resto ? » « Parce que j’ai la meilleure clientèle au monde. Je ne le ferais jamais sinon, c’est horrible, sans eux. C’est invivable ! »

Si c’est pas de l’amour, ça !

Sans vouloir ici rouvrir le débat sur les conditions de travail difficiles de la restauration, qui est par ailleurs essentiel, j’ai envie de réverbérer un peu d’amour vers tous ces gens qui, chaque jour, font face à la bête pour déposer un peu de bonté dans nos assiettes. Ils nous permettent de nous déposer, de recevoir souvent bien plus que de la nourriture, parfois même de laisser exulter un peu de notre bête à nous. Ils font partie de nos quartiers et nous offrent leur lieu de contenance, leurs espaces où on s’échoue parfois, où on vient chercher de la reliance, de la bienveillance, de la prise en soin ou une communauté de comptoir.

En janvier, beaucoup d’entre eux se refont des forces. Alors, à vous, je dis : bon repos, bonne année, et merci.

Appel aux récits Je poursuis, tout janvier, avec la question « Qu’attendez-vous ? » lancée la semaine dernière. Si vous avez envie d’écrire un mot à vos restaurateurs préférés, aussi, allez-y ! Écrivez-moi à nplaat@ledevoir.com.