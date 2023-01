Les morts vivants

La directrice d’un salon funéraire revendait en douce des corps ou des parties de ceux-ci. Megan Hess, 49 ans, vient d’être jugée. Les faits qui la condamnent se sont déroulés sur près de deux décennies aux États-Unis, plus précisément au Colorado, à Montrose, une ville de 20 000 habitants plantée au creux d’une vallée. Au chapitre des histoires macabres, celle-ci a eu tôt fait de faire le tour du monde. Par-delà la répulsion immédiate qu’elle suscite, cette histoire ne dit-elle pas aussi quelque chose de troublant de nos rapports avec la mort ?

Il faut préciser, pour comprendre l’histoire, que Megan Hess n’était pas seulement directrice d’un salon funéraire. Elle portait aussi le chapeau, peu commun il est vrai, de courtière en cadavres. Aux États-Unis, à des fins médicales ou scolaires, des cadavres ou des portions de ceux-ci peuvent être cédés par de tels courtiers contre rétribution. Ces courtiers insistent pour dire qu’ils ne vendent rien. Ils facturent seulement leurs services, affirment-ils. L’idée qu’un corps puisse être une marchandise comme une autre se trouve de la sorte neutralisée, par un simple effet de communication.

En principe, l’origine des cadavres négociés par ces courtiers doit être contrôlée. Les corps offerts sur ce marché doivent être libres de toute ambiguïté afin que soit assurée la légitimité de leur possession. Ils ne doivent pas non plus être porteurs de maladies infectieuses. Ceux revendus par Megan Hess étaient non seulement volés aux familles, mais ils étaient parfois infectés par l’hépatite B et C, voire par le VIH.

Dans cette affaire morbide, Megan Hess était de mèche avec sa mère. Elle aussi a été condamnée. Pour parvenir à leurs fins, les deux femmes affirmaient aux familles éplorées que les restes de leur proche étaient dûment incinérés. Les familles se voyaient remettre des cendres. En vérité, les cadavres étaient mutilés avant d’être incinérés, quand ils n’étaient pas tout bonnement cédés en entier. Des cendres tirées d’on ne sait où servaient d’alibi commode.

Depuis des siècles, les cadavres humains font l’objet de commerces douteux et honteux. Au point que les récits noirs de ces épouvantes, difficiles à soutenir, ont été transfigurés sous forme de contes fantastiques. Les fondements de ces histoires n’en demeurent pas moins enracinés dans la réalité.

Les médecins, pour s’exercer, durent longtemps compter sur la possession de corps enlevés subrepticement à la terre des cimetières ou achetés en contrebande. Pierre de Sales Laterrière, un des premiers médecins canadiens, expose dans ses mémoires ses vols de cadavres au XVIIIe siècle. Les annales judiciaires rapportent plusieurs histoires de trafic de cadavres, tout au long du XIXe siècle et jusqu’au début du XXe. Ces histoires impliquent la complicité active du monde des funérailles, depuis l’embaumeur jusqu’au fossoyeur. Le besoin en cadavres était si grand que des corps étaient achetés aux États-Unis, sans trop se soucier de la vie que connurent ces morts, souvent des Afro-Américains.

Les cadavres soumis aux bistouris étaient presque toujours ceux de laissés-pour-compte, de sans-famille, de condamnés devenus raides au bout de leur corde, après que la justice les eut fait exécuter puis enterrés à la va-vite, à ras de terre. Toute la nébuleuse de la pauvreté était surreprésentée dans les cadavres dévorés par la médecine. Il faudrait être naïf pour croire que les traces de ce commerce de la mort ne s’avancent pas de diverses façons jusque dans notre présent.

N’est-il pas fascinant d’observer par exemple que les cellules les plus reproduites au monde, pour des fins de recherches, sont issues de l’utérus d’une pauvre travailleuse du tabac américaine, Henrietta Lacks, morte à 31 ans d’un cancer fulgurant ? Jamais Lacks ne fut même informée du fait que ses tissus seraient prélevés à cette fin. Ces cellules cancéreuses ont été les premières à avoir pu être cultivées in vitro. De quelques-unes, la science est parvenue, au fil des années, à en produire littéralement des tonnes. De quoi fournir la plupart des grands laboratoires du monde en cellules issues de cette femme.

Les cellules d’Henrietta Lacks, connues sous le nom de HeLa, ont été utilisées à répétition dans toutes sortes de domaines médicaux. Elles ont servi par exemple pour développer le vaccin antipoliomyélitique, tout comme la fécondation in vitro, de même que le clonage. De grandes entreprises ont réalisé des millions de bénéfices sur la base de la culture de ces cellules.

Pourtant, cette exploitation des cellules d’une femme morte d’origine modeste ne lui a jamais rapporté le moindre sou, pas plus qu’à sa descendance. La famille d’Henriette Lacks a plutôt vu ses dossiers médicaux être étudiés et publiés sans retenue. Une équipe a même décrypté l’ADN de la cellule HeLa pour ensuite en publier le détail, sans pour autant juger bon d’en informer la famille, même si elle pouvait être directement touchée par les révélations de cette filiation génétique avec une morte dont ils incarnent la vivante continuité.

Nous continuons par ailleurs de voir au quotidien, sans trop broncher, des publicités nous inviter, contre une maigre compensation financière, à offrir nos corps pour éprouver de nouveaux produits pharmaceutiques. Ces publicités pour des produits expérimentaux se manifestent volontiers dans des espaces comme le métro et les autobus, où la condition socio-économique de ceux qui en prennent connaissance rend la réalisation d’une exploitation ciblée le plus susceptible de se produire. En ces lieux circulent plus qu’ailleurs le chômeur, le désoeuvré, l’étudiant, la mère de famille monoparentale. Chose certaine, ce sont bien les corps de malheureux, morts ou vivants, qui constituent encore une vraie mine d’or.