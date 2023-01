Propositions de consommateurs en hausse

L’insolvabilité était en forte hausse un mois avant la période des Fêtes, à l’aube d’une récession qui devrait toutefois être de faible ampleur. Pour la suite des choses, la vigueur du marché de l’emploi reste la clé.

Selon les données du Bureau du surintendant des faillites publiées au début de janvier, le nombre total de dossiers d’insolvabilité au Québec a augmenté de 4,6 % entre octobre et novembre. L’augmentation par rapport à novembre 2021 atteint un taux de 13 %, avec une hausse de 11,7 % des dossiers de consommateurs et de 31,4 % du côté des entreprises, les consommateurs comptant pour 92 % des dossiers déposés.

Pour la période de 12 mois qui a pris fin le 30 novembre, la hausse du nombre de dossiers d’insolvabilité se chiffrait à 8,1 % par rapport à la période correspondante terminée le 30 novembre 2021, dont 6,8 % pour ceux concernant les consommateurs et 28,6 % du côté des entreprises. Fait « intéressant » à souligner, si on compare toujours les deux périodes de 12 mois, le nombre de faillites de consommateurs s’inscrivait en baisse de 13,4 % , alors que les propositions ont augmenté de 22,2 %. Pour les entreprises, les deux options sont en augmentation, de l’ordre de 29 % et de 26 % respectivement. Mais on parle de 25 434 dossiers de consommateurs contre 1926 dossiers d’entreprises.

À l’échelle canadienne, où le nombre de dépôts de dossiers d’insolvabilité de consommateurs a augmenté de 9,5 % entre les deux périodes de 12 mois, la proportion de consommateurs insolvables ayant opté pour une proposition aux créanciers est passée à 75 %, comparativement à 69 %.

Forte poussée du coût de la vie, hausse musclée des taux d’intérêt et érosion du pouvoir d’achat… Réunis en table ronde organisée par The Economic Club of Canada, les économistes des grandes banques esquissaient un scénario de ralentissement léger cette année, indique un texte de La Presse canadienne. Le discours oscillait entre un « atterrissage en douceur », une légère récession et une réouverture de l’économie chinoise portant un coup dur, avec des pressions inflationnistes persistantes et le maintien des taux d’intérêt élevés.

Du côté américain, JPMorgan Chase estime désormais qu’une « récession modérée » à partir du quatrième trimestre est le scénario le plus probable, tandis que Citigroup et Bank of America ont évoqué une « détérioration » des perspectives, et Wells Fargo, un environnement économique « moins favorable », lit-on dans un texte de l’Agence France-Presse.

Au chapitre de l’inflation, l’économiste en chef de la Banque Royale, Craig Wright, s’attend à ce que l’austérité monétaire plus tôt ressentie fasse son travail et ramène l’inflation dans la fourchette cible de la Banque du Canada d’ici la fin de l’année.

Quant au marché du travail, l’économiste en chef de la Banque TD, Beata Caranci, prévoit quelque 100 000 pertes d’emplois cette année, ce qui serait largement inférieur aux 300 000 pertes qui se produiraient normalement dans une récession, dit-il. Oxford Economics a déjà avancé le chiffre de 200 000. Il faut mettre dans l’équation le fait que le nombre de postes vacants dans l’économie canadienne s’élevait à 991 680 au troisième trimestre de 2022, pour un taux historiquement élevé de 5,6 %. Le nombre s’établissait à 246 230 au Québec, pour un taux de 6,1 %.

Francis Généreux, économiste principal au Mouvement Desjardins, parle tout au plus d’une année de désinflation. Mais, « oui, les facteurs internationaux qui ont poussé les prix des biens à augmenter sont maintenant en train de s’inverser. Pour accomplir le même résultat du côté des services, il faudra nécessairement un ralentissement à la fois de la demande et du marché du travail, y compris une progression moins vive des salaires ».