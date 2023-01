La liste des blessés

J’ai commencé l’année avec une déchirure au quadriceps droit — un claquage de niveau 1, a diagnostiqué quelqu’un —, résultat d’un sprint d’une trentaine de mètres à la course contre mon garçon de 12 ans. Une mauvaise idée. Le pied posé sur la table basse du salon, la cuisse lestée de deux gros « ice packs » enveloppés dans une taie d’oreiller, je lisais Les neiges du Kilimandjaro du père Hemingway, dont je m’administre régulièrement les nouvelles à petites doses en guise de vaccin contre la rectitude politique.

Devant l’histoire de Harry, cet écrivain qui voit défiler les épisodes de sa vie qu’il ne pourra plus jamais écrire pendant que la gangrène bouffe sa jambe dans la savane africaine, je regardais ma propre guibolle juste un peu violacée sur la face interne de la cuisse et je me disais que ça aurait pu être pire, que j’aurais pu être en train de crever pour une raison aussi bête que d’oublier de mettre du Mercurochrome sur une éraflure laissée par une épine.

Impression qui s’est fortifiée le lendemain lorsque, comme les millions de téléspectateurs du Monday Night Football, ce rendez-vous phare du ballon ovale aux États-Unis, j’ai vu mon homonyme translinguistique, Damar Hamlin, s’effondrer dans un stade de Cincinnati à la suite d’un contact physique certes brutal, mais de pure routine, s’agissant de la National Football League (NFL).

Oui, il y avait décidément pire qu’un claquage de quadriceps de niveau 1 (j’y tiens) dans la vie. Hamelin pouvait maintenant s’imaginer en personnage de La disparition, de George Perec, privé de son e, aussi bien dire américanisé, puis catapulté sur le turf en face d’un type haut de près de deux mètres et pesant cent kilos qui lui enfonce son épaule cuirassée de plastique dans la poitrine à la hauteur du coeur, juste là, entre deux battements…

Je connais au moins une mère de joueur dont le coeur s’arrête chaque fois qu’un de ces grands et gros garçons reste étendu au sol quelques secondes de trop après un plaqué, ou un tamponnage, bref après le genre de collision que provoque la moindre séquence d’un sport qui utilise les corps humains comme des boules de billard. On en viendrait presque à s’ennuyer des facétieuses pirouettes des joueurs de soccer.

Alors que la NFL reste hantée par ce vieux démon impossible à rachever que sont les commotions cérébrales, l’arrêt cardiorespiratoire de Hamlin a propagé une nouvelle onde de choc. Sous la plume du chroniqueur Scott Simon, le divertissement dominical préféré des Américains est devenu « this thoroughly popular and destructive game » (« ce jeu totalement populaire et destructeur » — ma traduction).

Ce qui m’amène à parler du seul autre sport qu’on peut, au sens littéral, sans aucune hésitation, qualifier de « destructeur ». Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à la carrière de la boxeuse Kim Clavel, une des premières choses que j’ai apprises est qu’elle possédait une formation d’infirmière. Et c’est bête, mais je me suis aussitôt demandé comment elle s’est sentie lorsque, le soir même où elle est devenue l’aspirante obligatoire à la ceinture des « mi-mouches » de la World Boxing Council (WBC), le 28 août 2021, elle a vu, juste avant, dans un autre combat, sa compatriote Marie-Pier Houle assommer une Mexicaine de 18 ans, Jeanette Zacarias Zapata, laquelle a ensuite quitté l’arène sur une civière pour aller mourir à l’hôpital.

Je sais bien qu’il faut faire attention au piège de l’essentialisation : une infirmière n’est pas quelqu’un qui prend votre pouls quand vous lui tendez la main, et d’ailleurs, Clavel n’est pas infirmière, seulement formée pour l’être. On peut aussi spéculer sur le nombre de travailleuses du réseau de la santé à qui une bonne séance de punching bag (avec le portrait de la directrice du CIUSSS dessiné dessus) ferait le plus grand bien par les temps qui courent.

La contradiction des vocations n’en demeure pas moins incontournable. Telle Houle contre Zapata, la boxeuse ne peut pas ne pas vouloir passer le K.-O. à son adversaire : ce serait comme demander à un joueur de baseball de s’abstenir de frapper des circuits. Or, le « knock-out » est une commotion cérébrale. En cette ère où un mot peut être reçu comme une violence et un sourire comme une microagression, je ne vois pas comment appeler autrement une perte de connaissance induite par un choc crânien consécutif à un coup de poing en pleine tronche.

Clavel, qui a conquis le titre mondial de la WBC en juillet, devait d’abord le défendre le 1er décembre, contre la championne de la WBA, Jessica Nery Plata. L’influenza en a décidé autrement et le combat a été reporté au 13 janvier. Sur les photos diffusées au début de la semaine, la Québécoise et la Mexicaine arborent leurs ceintures côte à côte, tout sourire, bien loin des mâchoires de fer et de l’oeil du tigre d’une certaine tradition. « Tu ne peux pas ressentir d’animosité envers quelqu’un qui te dit de prendre ton temps pour guérir, et qui te demande comment va ta santé », d’expliquer Clavel. Une gentillesse qu’on espère compatible avec l’instinct du tueur qu’il faut pour expédier l’autre dans les pommes.

Lorsque vous lirez ces lignes, les deux titres auront été unifiés et Clavel aura gagné, ou perdu. Elle n’aura peut-être pas le corps marbré de ces énormes bleuissures qui arrachaient des larmes aux proches d’Ali après le premier combat contre Fraser, ne sera sans doute pas, non plus, fraîche comme une rose. Permettez que, en ce début d’année, je me transforme en vieille matante bien de chez nous pour, essentiellement, lui souhaiter de la santé.