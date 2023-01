Bill Morneau et Justin Trudeau, tandem fatal

La relation entre un premier ministre et son ministre des Finances est sans doute la plus importante qui soit au sein de tout gouvernement canadien. Elle est certainement aussi la relation interministérielle la plus étudiée par les économistes et les politologues. Si la politique est l’art du possible, un premier ministre doit pouvoir compter sur son ministre des Finances pour définir — et idéalement élargir — ses possibilités d’agir en exerçant une saine gestion des finances publiques.

Un premier ministre ne choisit jamais son ministre des Finances en fonction de son affection personnelle pour le principal intéressé. Il doit exister une tension naturelle entre le chef du gouvernement et son grand argentier pour que leur relation fleurisse. Mais si c’est le premier ministre qui décide, c’est à ses risques et périls qu’il ignorera les consignes de son ministre des Finances.

Les tandems les plus durables des dernières décennies furent ceux de Brian Mulroney et Michael Wilson, de Jean Chrétien et Paul Martin, et de Stephen Harper et Jim Flaherty. Le succès de chacun de ces binômes ne découlait pas des affinités personnelles ou politiques de leurs éléments, mais plutôt de leur respect mutuel et de leurs objectifs partagés. Certes, MM. Chrétien et Martin étaient des rivaux politiques, mais les deux hommes étaient d’accord sur la nécessité de remettre les finances publiques fédérales sur les rails quoi qu’il en coûte.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la relation entre Justin Trudeau et son premier ministre des Finances, Bill Morneau, n’était pas basée sur une confiance mutuelle.

Ce richissime homme d’affaires de Toronto incarnait la caution économique d’une équipe libérale qui manquait de gros canons dans le domaine. Mais il est devenu évident pour lui, et ce, dès le début de son entrée en fonction comme ministre des Finances, en 2015, que les bonzes du cabinet du premier ministre voulaient qu’il se contente d’un rôle de potiche. Ses plaidoyers pour l’adoption de cibles budgétaires resserrées étaient systématiquement rejetés par les conseillers politiques de M. Trudeau. Et c’étaient eux — et non le premier ministre — qui décidaient. L’accès direct de M. Morneau à son patron était strictement interdit par les plus proches conseillers de M. Trudeau.

C’est là le portrait que dresse M. Morneau de son passage en politique dans un nouveau livre, dont la version anglaise sortira mardi. Sa frustration a culminé avec sa démission, en août 2020, dans la foulée du scandale entourant l’octroi à l’organisme UNIS (mieux connu sous son nom anglais, WE Charity) d’un contrat visant la gestion d’un programme de stages de bénévolat pour les étudiants. La fille de M. Morneau travaillait alors pour UNIS, et le ministre lui-même avait dû rembourser plus de 40 000 $ en frais de voyage qui avaient été payés par l’organisme lors d’une excursion en Afrique.

Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mario Dion, avait conclu dans un rapport en 2021 que M. Morneau aurait dû se récuser en lien avec la décision du gouvernement d’octroyer ce contrat à UNIS. Mais ce scandale n’est pas la vraie raison de sa démission. Selon lui, ce sont les fuites dans les médias selon lesquelles M. Trudeau songeait à le remplacer — fuites que M. Morneau attribue à l’équipe du premier ministre — qui l’ont poussé à quitter le gouvernement.

Certains observateurs politiques fidèles à M. Trudeau accusent M. Morneau de se livrer à un règlement de comptes pur et simple. Ils disent que M. Morneau a commis plusieurs faux pas comme ministre des Finances et que ses talents de politicien n’étaient simplement pas à la hauteur. Qu’il n’a personne à accuser à part lui-même pour la tournure des événements.

Même s’il est vrai que M. Morneau n’a jamais su maîtriser l’art de la politique, il possédait néanmoins des compétences en affaires et en économie dont peu d’autres membres de l’équipe de M. Trudeau pouvaient se vanter. Son départ a laissé un trou béant au sein du Conseil des ministres, au moment même où la nécessité de remettre les finances publiques sur le bon chemin devenait de plus en plus pressante. Les 500 milliards de dollars qui se sont ajoutés à la dette fédérale depuis la pandémie, poussant la dette totale à environ 1300 milliards de dollars, limitent la marge de manoeuvre du gouvernement et inquiètent les marchés financiers.

Chrystia Freeland, la successeure de M. Morneau aux Finances, semble entretenir une relation plus étroite avec son patron. Mais il n’est pas clair qu’elle soit prête à jouer un rôle de « rabat-joie » pour contrer les velléités dépensières des conseillers de M. Trudeau. D’ailleurs, ce dernier semble préférer s’entourer de ministres qui pensent tous comme lui, ce qui n’est pas nécessairement propice à la réflexion. Outre Mme Freeland, Mélanie Joly et Mary Ng jouissent elles aussi d’une relation privilégiée avec M. Trudeau.

Même si M. Dion a déterminé dans un rapport déposé en décembre que Mme Ng avait elle aussi violé la Loi sur les conflits d’intérêts en participant aux décisions entourant l’octroi de contrats à la firme d’une amie, M. Trudeau n’aurait aucune intention de demander sa démission. Preuve que, s’il avait voulu garder Bill Morneau au sein de son équipe, il n’aurait pas hésité à le faire. Mais l’ancien politicien disait certaines vérités qu’il ne voulait sans doute pas entendre.